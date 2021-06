Cận cảnh Toyota Land Cruiser 2022 vừa ra mắt, sắp về Việt Nam

Nối tiếp sự thành công của Toyota Land Cruiser (200 Series) đã có mặt trên thị trường 14 năm. Toyota Land Cruiser 300 Series 2022 hoàn toàn mới vừa chính thức được giới thiệu ngay đúng dịp kỷ niệm 70 năm kể từ khi Land Cruiser được ra đời (từ năm 1951 – Đến nay). Hãng xe Nhật Bản đã chọn Trung Đông nơi tiến hành buổi livestream ra mắt Land Cruiser thế hệ mới, vì đây là một thị trường quan trọng hàng đầu của dòng xe Land Cruiser! Toyota Land Cruiser hoàn toàn mới đã được thay đổi toàn diện về thiết kế để tiếp tục chinh phục nhiều “tín đồ” yêu xe trên toàn thế giới, mặc dù mang nhiều thay đổi nhưng dòng xe này vẫn mang “ADN” để nhận diện, kế thừa những di sản vốn có của dòng Land Cruiser. Phần đầu xe được thay đổi với cụm đèn pha Bi-LED mới nối liền cụm lưới tản nhiệt cỡ thiết kế với 4 nan cho cảm giác phần đầu xe rộng về bề ngang. Hai khe hút gió bên dưới lưới tản nhiệt và dưới đèn pha đem đến cái nhìn chắn chắc và sắc sảo hơn. Cản trước thiết kế để giảm thiểu khả năng bị hư hại trong quá trình lái xe vượt địa hình. Đèn hậu phía sau mang thiết kế không thay đổi quá nhiều. Gương chiếu hậu không còn nằm ở cột A mà được bố trí nằm trên cánh cửa. Nhìn ngang, tất cả 4 hốc bánh của Land Cruiser thế hệ mới trông vuông rức và ra dáng SUV hơn nhờ 4 cua bánh được thiết kế mới, ô kính cửa ở vị trí cột D được thiết kế lại. Tùy thuộc vào phiên bản mà Land Cruiser 2022 sẽ nhận được các cấp độ trang trí khác nhau. Để tăng thêm lựa chọn cho khách hàng, Toyota Land Cruiser 2022 mới còn có thêm phiên bản GR được phát triển bởi TOYOTA GAZOO Racing. Xe sở hữu ngoại thất mang nhiều điểm được sơn màu đen NHẰM định hình phong cách thể thao, mạnh mẽ. Đây là phiên bản tập trung vào Trang trí, không có khác biệt gì về Động cơ và hệ Truyền động. Bên cạnh máy xăng và dầu tăng áp kép, Toyota Land Cruiser 2022 sẽ có thêm phiên bản động cơ xăng V6 hút khí tự nhiên (Toyota chưa tiết lộ công suất), kết hợp với hộp số tự động 6 cấp (6AT) dành cho một số thị trường nhất định. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (4WD), 3 khoá vi sai, thông qua hộp số tự động Direct Shift 10 cấp mới (10 AT) đã được phát triển với trọng lượng nhẹ, hứa hẹn sẽ đem đến khả năng vận hành mượt mà hơn! Làm so sánh với động cơ V8 5.7L hút khí tự nhiên trước đó, động cơ V6 3.5L twin-turbo mới mang công suất 409 mã lực + 650Nm, mạnh hơn gần 30 mã lực so với cấu hình động cơ V8, trong khi mô-men xoắn tăng thêm 108Nm (80 lb-ft). Nhờ đó, xe sẽ nhiều sức kéo hơn ở vòng tua thấp, tăng khả năng vượt địa hình đồng thời giúp tiết kiệm nhiên liệu. Toyota Land Cruiser thế hệ mới đã chuyển sang sử dụng nền tảng khung gầm GA-F mới (body on frame), khung gầm được thiết kế lại để giảm trọng lượng và tăng độ cứng. Nhờ đó giúp giảm tổng trọng lượng của xe (200 kg) bao gồm cả khung và thân xe, hạ thấp trọng tâm, phân bổ trọng lượng và cải tiến cấu trúc hệ thống treo. Thậm chí, nền tảng khung gầm này sắp tới có thể sẽ được sử dụng trên bán tải cỡ lớn Toyota Tundra thế hệ mới. Theo Toyota, Land Cruiser thế hệ mới dễ lái hơn và không dễ gây mệt mỏi cho người lái cả trên đường trường và địa hình. Nhờ những cải tiến mà hãng đã thu được thông qua các bài kiểm tra lái xe thực tế từ các thành viên đánh giá, bao gồm những tay lái có kinh nghiệm tham đã tham gia cuộc đua Dakar Rally. Land Cruiser 2022 có góc tiếp cận 32 độ. Góc thoát đạt 26,5 độ (tùy theo phiên bản), trong khi khoảng sáng gầm xe là 230mm. Để cải thiện khả năng và hiệu suất đi off-road, Land Cruiser 2022 còn được cải thiện và nâng cấp hệ thống treo. Xe sử dụng Hệ thống treo động lực học điện tử (Electronic Kinetic Dynamic Suspension System; E-KDSS), đây là hệ thống treo đầu tiên trên thế giới được Toyota sử dụng trên Land Cruiser 2022. Ngoài ra, Land Cruiser 2022 còn hỗ trợ lái vượt địa hình với màn hình hiển thị đa địa hình (Multi-Terrain Monitor) và hệ thống lựa chọn đa địa hình (Multi Terrain Select); Màn hình hiển thị đa địa hình (Multi-Terrain Monitor): Hiển thị ngay lập tức các chướng ngại vật cho người lái xe thông qua camera dưới gầm xe; Hệ thống lựa chọn đa địa hình (Multi Terrain Select): Tự động đánh giá bề mặt đường và chọn chế độ lái tốt nhất. Land Cruiser 2022 sử dụng cụm đồng hồ hỗ trợ lái kỹ thuật số cỡ lớn kết hợp với đồng hồ analog truyền thống. Bên cạnh đó, hệ thống thông tin giải trí của xe sử dụng màn hình kích thước 12,3 inch đặt nổi trên bảng điều khiển trung tâm, màn hình hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống thông tin giải trí với loa JBL. Cốp sau đóng mở điện. Điều hoà có tính năng ion hóa không khí và cả hệ thống xác thực dấu vân tay. Toyota đã có kế hoạch bán ra Land Cruiser 2022 mới trên toàn thế giới bắt đầu từ mùa hè năm nay. Toyota Land Cruiser 2021 đã có kế hoạch về Việt Nam ngay trong năm nay, dự kiến lô đầu tiên sẽ được giao đến tay khách hàng trong nước sớm nhất rơi vào tháng 8 năm nay. Vì Việt Nam nằm trong 12 thị trường quan trọng của Toyota Land Cruiser 2022 trên toàn cầu. Với nhiều đổi mới hấp dẫn, như nội thất nhiều tiện nghi giải trí, động cơ V6 tăng áp kép mạnh mẽ và hộp số tự động 10 cấp đem đến khả năng vận hành mượt mà hơn. Toyota Land Cruiser 2022 chắc chắn sẽ hấp dẫn nhiều khách hàng Việt quan tâm và yêu thích dòng xe Toyota Land Cruiser. Hy vọng rằng, Toyota Việt Nam (TMV) sẽ không phân phối phiên bản máy xăng V6 hút khí tự nhiên, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp! Video: Toyota Land Cruiser 2022 chính thức trình làng.

