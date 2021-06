Toyota Land Cruiser 2022 từ 1,8 tỷ tại Trung Đông, vẫn "cháy hàng"

Hiện tại ở thị trường Trung Đông, mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser 2022 mới được bán ra tổng cộng 3 phiên bản gồm EXR (tiêu chuẩn), GXR (tầm trung) và VXR (cao cấp). Trong khi phiên bản thể thao GR (Gazoo Racing) sẽ được giới thiệu sau. Giá xe Toyota Land Cruiser 2022 hiện đang được niêm yết như sau; Phiên bản EXR 297,900 - 298,000 AED khoảng 1,86 tỷ đồng); Phiên bản GXR 319,900 - 320,000 AED (khoảng 1,9 – 2,0 tỷ đồng); Phiên bản VXR 354,900 - 355,000 AED (tương đương khoảng 2,2 tỷ đồng). Mới ra mắt, Toyota Land Cruiser 2022 vẫn đang là mẫu SUV hàng “hot” hút khách tại thị trường Trung Đông, nguồn cung hiện tại có hạn (nhập Nhật) chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu thị trường giàu có này. Chính vì thế, giá bán thực tế sẽ cao hơn nhiều so với giá bán tham khảo từ đại lý. Làm so sánh, mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser 2022 có giá từ 1,86 – 2,2 tỷ đồng cao hơn so với Land Cruiser thế hệ cũ (200 Series). Cụ thể, bản tiêu chuẩn EXR V6 4.0L có giá 215.000 AED (1,34 tỷ đồng), bản EXR V8 4.6L có giá 239.900 AED (1,49 tỷ đồng) trong khi bản V8 5.7L VXR “full options” có giá 329.000 AED (2,05 tỷ đồng). Mặc dù sở hữu cấu hình động cơ dung tích thấp (V6 3.5L twin-turbo) cho tất cả phiên bản, nhưng giá bán của Toyota Land Cruiser 2022 cao hơn nhiều so với thế hệ cũ, máy V6 4.0L cho đến V8 4.6L và 5.7L hút khí tự nhiên. Mặc dù có thể khác biệt về trang bị và trang trí giữa các phiên bản. Tuy nhiên, các phiên bản của Land Cruiser 2022 đều sử dụng động cơ Xăng V6 3.5L tăng áp kép (twin-turbo) cho công suất 409 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650Nm. Kết hợp với hộp số tự động 10 cấp mới, dẫn động bốn bánh (4WD) và 3 khoá vi sai. Làm so sánh với động cơ V8 5.7L hút khí tự nhiên trước đó, động cơ V6 3.5L twin-turbo mới mang công suất 409 mã lực + 650Nm, mạnh hơn gần 30 mã lực so với cấu hình động cơ V8, trong khi mô-men xoắn tăng thêm 108Nm (80 lb-ft). Nhờ đó, xe sẽ nhiều sức kéo hơn ở vòng tua thấp, tăng khả năng vượt địa hình đồng thời giúp tiết kiệm nhiên liệu. Land Cruiser 2022 sử dụng Hệ thống treo động lực học điện tử (Electronic Kinetic Dynamic Suspension System; E-KDSS), đây là hệ thống treo đầu tiên trên thế giới được Toyota sử dụng trên Land Cruiser 2022. Bên cạnh đó, xe còn hỗ trợ lái vượt địa hình với màn hình hiển thị đa địa hình (Multi-Terrain Monitor) và hệ thống lựa chọn đa địa hình (Multi Terrain Select) Màn hình hiển thị đa địa hình (Multi-Terrain Monitor) hiện đại. Về nội thất, Land Cruiser 2022 sử dụng cụm đồng hồ hỗ trợ lái kỹ thuật số cỡ lớn kết hợp với đồng hồ analog truyền thống. Bên cạnh đó, hệ thống thông tin giải trí của xe sử dụng màn hình kích thước 12,3 inch đặt nổi trên bảng điều khiển trung tâm, màn hình hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Các trang bị khác như; hệ thống thông tin giải trí với loa JBL. Cốp sau đóng mở điện. Điều hoà có tính năng ion hóa không khí và cả hệ thống xác thực dấu vân tay và hơn nữa... Dự đoán Toyota Land Cruiser 2022 nhập khẩu chính hãng và nhập tư nhân về Việt Nam trong tháng 9 – 10 năm nay sẽ có giá bán không hề rẻ. Dẫu vậy, giá bán sẽ không phải là một vấn đề lớn đối với tệp khách hàng của đoán Toyota Land Cruiser 2022, vốn là những khách hàng có điều kiện kinh tế khá giả, chịu chi “đậm” để sở hữu xe. Video: Đánh giá Toyota Land Cruiser 2022 (300 Series) thế hệ mới.

