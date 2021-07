Hyundai Elantra N Line 2021 tự tin sẽ cho Honda Civic SI "hít khói"

Hyundai Elantra N Line 2021 mới được trang bị khối động cơ tăng áp GDI .6L quen thuộc của Hyundai (đều sử dụng trên các mẫu N Line khác) sản sinh công suất 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265Nm. Động cơ của mẫu xe sedan Hyundai Elantra N Line 2021 này được kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số ly hợp kép với hệ dẫn động cầu trước. Những con số công suất này đã đưa Elantra N-Line lên cao hơn một bậc so với Honda Civic thông thường, nhích gần hơn với Civic Si thế hệ trước (205 mã lực / 260 Nm). Nếu Civic Si không cải thiện sức mạnh ở bản mới thì nó sẽ phải nằm "chung mâm" với Elantra N-Line 2021. Đặt hệ truyền động sang một bên, Hyundai Elantra N-Line thể thao sở hữu một số yếu tố thiết kế độc đáo để tạo sự khác biệt so với các bản thường, ví dụ như cản trước và cản sau thể thao hơn, ốp gương chiếu hậu màu đen, mâm xe lớn hơn và có thêm cánh lướt gió tinh tế ở phía sau. Ngoài ra, xe còn có logo N-Line trên lưới tản nhiệt và chắn bùn trước. Di chuyển vào bên trong, Hyundai cung cấp cho Elantra N Line 2021 nhiều trang bị hấp dẫn như ghế ngồi thể thao N Line với đệm lót bằng da, vô lăng N Line bọc da, những đường chỉ khâu màu đỏ tương phản, cần số được trang trí bằng da và kim loại, các bàn đạp hợp kim, bộ chọn chế độ lái Drive Mode và cụm đồng hồ kỹ thuật số. Xe cũng sở hữu một loạt tính năng an toàn tiêu chuẩn mới, gồm hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ theo làn, đèn pha thông minh, cảnh báo tài xế mất tập trung, hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù và hỗ trợ tránh va chạm khi có phương tiện cắt ngang phía sau. Video: Chi tiết Hyundai Elantra N-Line 2021, kế nhiệm Elantra Sport.

