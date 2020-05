Chưa giảm 50% phí trước bạ, đại lý ôtô đã lo điều chỉnh giá

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giảm 50% lệ phí trước bạ cho ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết năm 2020 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và kích cầu tiêu dùng. Khi thông tin được phát đi mặc dù chưa có chính xác ngày sẽ áp dụng mức phí trước bạ mới, tuy nhiên thị trường ôtô Việt Nam đã bắt đầu trở nên sôi động.

Theo một số nhân viên bán hàng tại đại lý Toyota tại Hà Nội, việc giảm 50% lệ phí trước bạ với ôtô lắp ráp trong nước sẽ không ảnh hưởng tới giá bán mà chỉ ảnh hưởng tới giá lăn bánh. Trên thực tế, với mức giảm trên, khi đăng ký người mua sẽ tiết kiệm được từ 15-60 triệu đồng với các mẫu xe phổ thông như Vios, Innova, Corolla Altis; với xe tầm trên 1 tỷ như Fortuner có thể tiết kiệm khoảng 60- 80 triệu đồg. Còn với các mẫu xe lắp ráp tầm giá cao hơn của VinFast hay Mercedes, khách có thể tiết kiệm từ 90-250 triệu đồng, tùy mẫu.

Trao đổi thêm tại một số đại lý thì được biết; “Từ khi có thông tin giảm phí trước bạ xe lắp ráp trong nước, lượng khách ký hợp đồng mua xe mới tăng đột biến, có ngày lượng hợp đồng ký được còn tăng gấp đôi so với thời điểm trước.”

Mặc dù mức giảm phí trước bạ 50% mới được đưa ra và chưa xác định ngày áp dụng (dự kiến khoảng đầu tháng 6/2020), tuy nhiên một số đại lý đã cắt giảm khuyến mãi và điều chỉnh giá bán các dòng xe lắp ráp. Chẳng hạn như Vios chỉ còn giảm 10 triệu thay vì 15 triệu đồng như hồi đầu tháng; Corolla Altis chỉ còn giảm 55 triệu đồng thay vì 60-65 triệu đồng như hồi đầu tháng; trong khi đó các chương trình khuyến mãi với phiên bản lắp ráp của Fortuner cũng đã co lại ít nhiều so với hồi đầu tháng.

Theo một số chuyên gia, thị trường ôtô hay bất cứ thị trường nào khác đều vận động theo quy luật Cung- Cầu, khi nguồn cung dồi dào và lớn hơn nhu cầu thị trường thì giá có xu hướng giảm xuống và ngược lại khi nhu cầu lớn hơn thì giá sẽ có xu hướng tăng lên.

Trên thực tế, do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 doanh số bán ôtô toàn thị trường tháng trước đã giảm mạnh. Theo số liệu từ hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong tháng 4/2020, doanh số khối này đạt hơn 10.000 xe và đã giảm 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo của Hyundai Thành Công cũng cho thấy hãng này đã giảm 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc giảm mạnh doanh số khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó và các đại lý đã phải chủ động giảm giá kích cầu.

Như vậy việc điều chỉnh giá bán và cắt giảm khuyến mãi nêu trên khiến giá lăn bánh thực tế không giảm nhiều so với thời điểm trước. Vì vậy mà người tiêu dùng không thể hưởng lợi kép từ các chương trình khuyến mãi và việc giảm phí. Dư địa từ dịch Covid-19 vẫn còn tiếp diễn và những đợt điều chỉnh giá bán tiếp theo của đại lý sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào phản ứng của thị trường.