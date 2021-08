Chiếc xe Mitsubishi Lancer EVO 2015 cũ chào bán tới 2,7 tỷ đồng

Vào năm 2016, khi Mitsubishi công bố thông tin khai tử dòng sedan thể thao đình đám Lancer EVO, rất nhiều tín đồ xe bốn bánh nói chung và người yêu xe Lancer EVO nói riêng đều tỏ ra buồn bã khi phải chào tạm biệt mẫu sedan thể thao mang đến nhiều cảm xúc. Ở thời điểm đó, hàng đã cho ra mắt phiên bản đặc biệt Mitsubishi Lancer EVO Final Edition thể thao nhằm tạm biệt mẫu xe này. Mới đây, một đại lý Mitsubishi tại Ontario, Canada đã bất ngờ rao bán một chiếc Mitsubishi Lancer EVO Final Edition đời 2015 còn rất mới với giá lên đến 147.899 CAD (tương đương khoảng 2,7 tỷ đồng). Được biết, đây là chiếc Lancer EVO cuối cùng còn bán ra tại thị trường này, cộng với đó là sự yêu mến nồng nhiệt từ khách hàng nên đại lý Mitsubishi trên đã niêm yết xe với giá rất cao. Theo thông tin do đại lý Mitsubishi Baywest công bố, chiếc Lancer Evolution Final Edition được đăng bán thuộc đời xe 2015, có ODO chỉ 99 km và là 1 trong 350 chiếc Lancer EVO Final Edition đặc biệt dành cho thị trường Canada, và là 1 trong 3.100 xe EVO Final Edition trên toàn cầu. Không những thế, chiếc Lancer Evolution nói trên còn mang số thứ tự 350/350, tức là chiếc Lancer EVO đặc biệt cuối cùng được xuất xưởng. Ngoại thất của chiếc xe thể thao Mitsubishi Lancer EVO Final Edition nói trên có ngoại thất sơn trắng cùng một số trang bị đặc biệt nhằm thể hiện phiên bản Final Edition như mui xe màu đen, huy hiệu "Final Edition" ở đuôi xe và bộ lazăng BBS cao cấp. Ngoài các trang bị này, chiếc Lancer EVO Final Edition bản đặc biệt này vẫn mang các đặc trưng của dòng xe EVO nổi tiếng như cánh gió đuôi, hốc hút gió lớn và kẹp phanh Brembo màu đỏ. Bên trong khoang lái, nâng cấp duy nhất của Lancer Evolution Final Edition so với những chiếc EVO thường chính là đường chỉ thêu màu đỏ và bảng kim loại thể hiện số thứ tự xuất xưởng của bản đặc biệt. Về sức mạnh, Mitsubishi Lancer EVO Final Edition được trang bị động cơ 4 xylanh thẳng hàng, dung tích 2.0L, tăng áp turbo, sản sinh công suất 303 mã lực tại tua máy 6.500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 413 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Sức mạnh này được truyền đến cả 4 bánh xe thông qua hộp số sàn 5 cấp. Cách đây 6 năm, phiên bản cuối cùng của Mitsubishi Lancer EVO Final Edition có giá niêm yết ở mức 95.592 CAD, đến nay phiên bản cuối cùng này bị đẩy giá lên gần 148.000 CAD, tương đương mức chênh hơn 52.300 CAD. Dù vậy, nếu so về giá trị tinh thần, tên tuổi cũng như hiệu năng mà chiếc Mitsubishi Lancer EVO mang lại, mức làm giá này hoàn toàn có thể chấp nhận được. Video: Ngắm Mitsubishi Lancer EVO Final Edition 2015 hàng hiếm.

