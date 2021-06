Mitsubishi Lancer 2009 độ rally Evolution X “kịch độc” ở Sài Gòn

Những năm 2009-2010, Mitsubishi Lancer về Việt Nam khá nhiều phiên bản, trong đó có các phiên bản như EX được nhập trực tiếp từ Nhật Bản hoặc phiên bản Lancer iO nhập từ Đài Loan. Bất kỳ ai yêu thích Mitsubishi Lancer đều biết đến phiên bản huyền thoại Rally - Mitsubishi Lancer Evolution X.



Mitsubishi Evolution X là thế hệ cuối cùng của dòng sedan hiệu năng cao Lancer Evolution. Lancer Evolution được sản xuất lần đầu vào tháng 10/1992 là được xem là đối thủ với Subaru Impreza WRX STI. Lancer Evolution nổi tiếng nhờ vào hiệu năng vận hành cao và gặt hái nhiều thành công tại giải đua xe rally Thế giới WRC (World Rally Championship).



Được nhiều người yêu thích, nhưng để sở hữu Lancer Evolution X tại Việt Nam không đơn giản. Bởi xe đã không còn sản xuất và nếu có nhập khẩu về thì giá xe ngang với các mẫu xe sang. Cũng chính vì điều này, nhiều chủ nhân Lancer Việt đã hiện thực hóa giấc mơ sở hữu Lancer Evolution X bằng việc nâng cấp chiếc xế Lancer yêu dấu của mình.



Chiếc xe trong bài nguyên bản là mẫu Mitsubishi Lancer iO đời 2009 2.0 AT nhập khẩu từ Đài Loan. Sau 12 năm sử dụng, chủ nhân đã quyết định nâng cấp toàn bộ chiếc xe theo phiên bản Lancer Evolution X.



Mitsubishi Lancer iO là thế hệ thứ 7 của Lancer, khi về Việt Nam xe để lại nhiều ấn tượng cho người dùng và cũng là giấc mơ của nhiều thanh niên Việt thời bất giờ. Đối thủ cạnh tranh với Lancer iO là 2 cái tên rất quen thuộc cũng đến từ Nhật Bản là Mazda3 (cũng được nhập khẩu từ Đài Loan) và Honda Civic.



Ngoại thất của Lancer iO nguyên bản có thiết kế mang hơi hướng những chiếc Lancer Evolution với phần lưới tản nhiệt kích thước lớn. Để tăng sự hầm hố cho chiếc xe, chủ nhân đã độ lại bộ bodykit.



Nắp ca-pô được thay mới bằng loại carbonvới 2 hốc hút gió lớn. Chủ nhân còn nâng cấp thêm hốc gió ở phần lưới tản nhiệt cùng cản trước độ, lip hai bên hông và ốp bánh sau cùng cản sau và cánh gió cao tăng chất thể thao cho xe. Điểm nhấn ở phần đầu xe là các hốc gió và quây đuôi gió phía sau theo phong cách Evolution X.



Đèn pha trước nâng cấp LED kiểu V-Land và đèn hậu Spec-D giống với đồ chơi dành cho Lancer Evo X. Bộ mâm nguyên bản được thay thế bằng mâm 18 inch đa chấu thể thao kiểu dáng giống với Volk Racing ZE40 và ốc bánh D1 Spec.



Nội thất của xe cũng được chủ nhân tinh chỉnh lại với 2 tông màu đỏ - đen. Cùng vô-lăng 3 chấu được thay bằng vô-lăng 4 chấu hình chữ X tương tự như trên chiếc Pajero Sport hay Triton.



Cụm đồng hồ cũng được nâng cấp cho cảm giác dễ nhìn và trực quan hơn. Ghế được bọc da với tông màu Đen - Đỏ cùng chỉ may nổi và ôm sát người hơn. Bộ dây an toàn màu xanh là điểm nhấn cho chiếc xe này. Đặc biệt, chủ nhân đã nâng cấp cần số titan và phanh tay của Evolution. Bên cạnh đó, thế hệ Lancer còn được trang bị cửa sổ trời, đèn pha tự động, cảm biến mưa, cảm biến lùi, chìa khóa thông minh, nút đề nổ,… tất cả đều là trang bị xa xỉ với xe hạng C những năm 2009-2010.



Tăng thêm trải nghiệm lái cũng như sụ uy lực cho chiếc xe thể thao, chủ nhân đã độ thêm bộ ống xả PERfamily tinh chỉnh lại với remote on/off lấy cảm hứng từ chi tiết ống xả trên những bản độ Toyota Supra. Dưới ca-pô điều nổi bật nhất là thanh cân bằng và cụm động cơ động cơ MIVEC xăng DOHC, 4 xy-lanh, dung tích 2.0l, hút khí tự nhiên, cho công suất 155 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 205 Nm đạt được tại 4.250 vòng/phút.



Xe sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT đặc trưng của Lancer và trang bị lẫy số tay sau vô-lăng với 6 cấp số giả lập. Sau hơn 10 năm có mặt tại Việt Nam, hiện giá xe Mitsubishi Lancer iO đã qua sử dụng có giá khoảng 350-380 triệu đồng, tùy vào chất lượng xe. Trong tầm tiền 400 triệu, Lancer thật sự là chiếc sedan hạng C cho trải nghiệm lái khác biệt hơn hẳn so với các mẫu xe cùng mức giá.

Video: Mitubishi Lancer iO/Evolution huyền thoại tại Hà Nội.





Những năm 2009-2010, Mitsubishi Lancer về Việt Nam khá nhiều phiên bản, trong đó có các phiên bản như EX được nhập trực tiếp từ Nhật Bản hoặc phiên bản Lancer iO nhập từ Đài Loan. Bất kỳ ai yêu thích Mitsubishi Lancer đều biết đến phiên bản huyền thoại Rally - Mitsubishi Lancer Evolution X.



Mitsubishi Evolution X là thế hệ cuối cùng của dòng sedan hiệu năng cao Lancer Evolution. Lancer Evolution được sản xuất lần đầu vào tháng 10/1992 là được xem là đối thủ với Subaru Impreza WRX STI. Lancer Evolution nổi tiếng nhờ vào hiệu năng vận hành cao và gặt hái nhiều thành công tại giải đua xe rally Thế giới WRC (World Rally Championship).



Được nhiều người yêu thích, nhưng để sở hữu Lancer Evolution X tại Việt Nam không đơn giản. Bởi xe đã không còn sản xuất và nếu có nhập khẩu về thì giá xe ngang với các mẫu xe sang. Cũng chính vì điều này, nhiều chủ nhân Lancer Việt đã hiện thực hóa giấc mơ sở hữu Lancer Evolution X bằng việc nâng cấp chiếc xế Lancer yêu dấu của mình.



Chiếc xe trong bài nguyên bản là mẫu Mitsubishi Lancer iO đời 2009 2.0 AT nhập khẩu từ Đài Loan. Sau 12 năm sử dụng, chủ nhân đã quyết định nâng cấp toàn bộ chiếc xe theo phiên bản Lancer Evolution X.



Mitsubishi Lancer iO là thế hệ thứ 7 của Lancer, khi về Việt Nam xe để lại nhiều ấn tượng cho người dùng và cũng là giấc mơ của nhiều thanh niên Việt thời bất giờ. Đối thủ cạnh tranh với Lancer iO là 2 cái tên rất quen thuộc cũng đến từ Nhật Bản là Mazda3 (cũng được nhập khẩu từ Đài Loan) và Honda Civic.



Ngoại thất của Lancer iO nguyên bản có thiết kế mang hơi hướng những chiếc Lancer Evolution với phần lưới tản nhiệt kích thước lớn. Để tăng sự hầm hố cho chiếc xe, chủ nhân đã độ lại bộ bodykit.



Nắp ca-pô được thay mới bằng loại carbonvới 2 hốc hút gió lớn. Chủ nhân còn nâng cấp thêm hốc gió ở phần lưới tản nhiệt cùng cản trước độ, lip hai bên hông và ốp bánh sau cùng cản sau và cánh gió cao tăng chất thể thao cho xe. Điểm nhấn ở phần đầu xe là các hốc gió và quây đuôi gió phía sau theo phong cách Evolution X.



Đèn pha trước nâng cấp LED kiểu V-Land và đèn hậu Spec-D giống với đồ chơi dành cho Lancer Evo X. Bộ mâm nguyên bản được thay thế bằng mâm 18 inch đa chấu thể thao kiểu dáng giống với Volk Racing ZE40 và ốc bánh D1 Spec.



Nội thất của xe cũng được chủ nhân tinh chỉnh lại với 2 tông màu đỏ - đen. Cùng vô-lăng 3 chấu được thay bằng vô-lăng 4 chấu hình chữ X tương tự như trên chiếc Pajero Sport hay Triton.



Cụm đồng hồ cũng được nâng cấp cho cảm giác dễ nhìn và trực quan hơn. Ghế được bọc da với tông màu Đen - Đỏ cùng chỉ may nổi và ôm sát người hơn. Bộ dây an toàn màu xanh là điểm nhấn cho chiếc xe này. Đặc biệt, chủ nhân đã nâng cấp cần số titan và phanh tay của Evolution. Bên cạnh đó, thế hệ Lancer còn được trang bị cửa sổ trời, đèn pha tự động, cảm biến mưa, cảm biến lùi, chìa khóa thông minh, nút đề nổ,… tất cả đều là trang bị xa xỉ với xe hạng C những năm 2009-2010.



Tăng thêm trải nghiệm lái cũng như sụ uy lực cho chiếc xe thể thao, chủ nhân đã độ thêm bộ ống xả PERfamily tinh chỉnh lại với remote on/off lấy cảm hứng từ chi tiết ống xả trên những bản độ Toyota Supra. Dưới ca-pô điều nổi bật nhất là thanh cân bằng và cụm động cơ động cơ MIVEC xăng DOHC, 4 xy-lanh, dung tích 2.0l, hút khí tự nhiên, cho công suất 155 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 205 Nm đạt được tại 4.250 vòng/phút.



Xe sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT đặc trưng của Lancer và trang bị lẫy số tay sau vô-lăng với 6 cấp số giả lập. Sau hơn 10 năm có mặt tại Việt Nam, hiện giá xe Mitsubishi Lancer iO đã qua sử dụng có giá khoảng 350-380 triệu đồng, tùy vào chất lượng xe. Trong tầm tiền 400 triệu, Lancer thật sự là chiếc sedan hạng C cho trải nghiệm lái khác biệt hơn hẳn so với các mẫu xe cùng mức giá.

Video: Mitubishi Lancer iO/Evolution huyền thoại tại Hà Nội.