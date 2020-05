Chi tiết Lexus RX350L 2020 mới từ hơn 1,3 tỷ đồng

Dòng Crossover hạng sang RX thường chỉ có 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Tuy nhiên, Lexus đã chính thức đánh dấu một bước đột phá mới khi cho ra mắt biến thể RX L, bổ sung thêm hàng ghế thứ 3 với cấu hình tiêu chuẩn 7 chỗ ngồi. Tạo ra một phiên bản mới với 7 chỗ ngồi, Lexus thậm chí còn không hề gia tăng chiều dài cơ sở của Lexus RX350L 2020 mới thế hệ thứ 4. Cột C của RX L sẽ được kéo dài thêm một chút, cho phép đủ không gian cho hàng ghế thứ 3 nhỏ. Đặc biệt là khi trượt về phía sau, hàng ghế thứ 2 sẽ tiếp xúc với đệm dưới của hàng ghế thứ 3. Và để có thể cung cấp không gian để chân cho hàng ghế cuối, hàng ghế thứ 2 sẽ phải trượt về phía trước - điều này cũng tạo ra một bất lợi cho những hành khách ở hàng ghế này. Không những vậy, không gian trần xe của hàng ghế thứ 3 cũng tương đối hạn chế. Lexus cũng công bố doanh số của dòng xe RX L trong năm 2019 chỉ chiếm khoảng 13% tổng doanh số của RX. Khách hàng lựa chọn RX L chỉ đơn giản vì không gian chở hàng rộng rãi hơn khi gập phẳng hoàn toàn hàng ghế thứ 3 - gia tăng thêm 192 lít dung tích khoang hành lý so với phiên bản RX 2 hàng ghế. Mặc dù những trải nghiệm của hành khách trên RX L không mấy dễ chịu, nhưng chiếc xe vẫn thừa hưởng được những yếu tố khiến RX tiêu chuẩn trở thành một sự lựa chọn phổ biến trong phân khúc SUV hạng sang: cảm giác lái thoải mái, hệ truyền động tinh tế và nội thất sang trọng. Mẫu xe crossover Lexus RX350L 2020 hoàn toàn có thể mang đến những giây phút vận hành êm ái và yên tĩnh nhất với khoang cabin được thiết kế để giảm đáng kể tiếng ồn và rung lắc dù có gặp phải những cung đường gồ ghề nhất. RX L hoàn toàn có thể so sánh với biến thể F Sport của RX với hệ thống treo cứng cáp hơn nhưng yêu cầu khả năng xử lý phức tạp hơn. Lexus RX350L 2020 thậm chí còn được bổ sung thêm option hệ dẫn động 4 bánh, cho phép mang tới khả năng vận hành ấn tượng và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lấy ví dụ từ chiếc RX350L đời 2018 có thể đạt 100 km/h từ vạch xuất phát chỉ trong 7.3 giây đồng hồ và mất 15.5 giây để hoàn thành chặng ¼ dặm ở vận tốc 145 km/h. Nằm dưới nắp capo là động cơ V6 mạnh mẽ, kết hợp cùng hộp số 8 cấp tự động mang tới khả năng vận hành mượt mà và trơn tru.Giá xe Lexus RX350L 2020 có mức khởi điểm tại Mỹ từ 55.725 USD (khoảng hơn 1.3 tỷ đồng). Bên cạnh đó là hàng loạt gói option như Luxury Package, hàng ghế thứ 2 thuyền trưởng, Cold Weather Package, màn hình hiển thị trên kính lái HUD, hệ thống âm thanh Mark Levinson, màn hình thông tin giải trí cảm ứng 12.3 inch. Nếu thực sự cần một chiếc Crossover hạng sang 3 hàng ghế, khách hàng có thể lựa chọn Acura MDX, Cadillac XT6, Lincoln Aviator hay Volvo XC90 cung cấp những trải nghiệm vận hành tương tự nhưng có không gian rộng rãi hơn cho hành khách. Lexus RX350L đạt đủ điều kiện tiêu chuẩn của một chiếc SUV 3 hàng ghế nhưng chưa thực sự vượt trội trong phân khúc. Video: Chi tiết Lexus RX350L 2020 mới.

