Xe sang Lexus RX350L 2019 tiền tỷ, 6 chỗ ở Hà Nội

Chiếc xe sang Lexus RX350L 2019 bất ngờ xuất hiện tại một salon ôtô tại Hà Nội, có màu xám đi kèm các trang bị tùy chọn cao cấp. Đây là mẫu xe RX350L phiên bản 6 chỗ ngồi đầu tiên về Việt Nam, trước đó chỉ có các phiên bản RX350 và RX200t được phân phối chính hãng. Phiên bản của mẫu crossover hạng sang Lexus RX350L mới với 3 hàng ghế vẫn giữ nguyên thiết kế trẻ trung, ấn tượng từ nguyên mẫu 5 chỗ. Lexus RX350 được xem là mẫu xe ăn khách, mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Mỹ, giúp doanh số của Lexus đúng thứ hai chỉ sau Mercedes–Benz. So với những dòng IS hay NX, RX của Lexus, nó có ít chi tiết thiết kế phá cách hơn. Một ví dụ điển hình đó là cụm đèn pha dạng hình hộp bình hành thông thường thay vì thiết kế rất "lạ" như trên chiếc IS. Đương nhiên, lưới tản nhiệt "Spindle Grille" đặc trưng Lexus cũng xuất hiện trên mẫu xe này. Ngoài ra, nó cũng có "phom" thân xe rất giống NX. Xe có các tùy chọn mâm đúc 19 hoặc 20 inch. Trong đó, chiếc RX350L này sở hữu mâm 5 chấu kép khá bắt mắt. Các cửa kính hai bên của xe chạy dọc thân và "vuốt" nhỏ dần về phía cột C, sau đó tiếp tục chạy nối liền với cửa kính hậu đem tới cho xe vẻ đẹp độc đáo. Thuộc thế hệ xe mới nhất của Lexus, chiếc SUV RX 350L sở hữu cụm đèn hậu hiện đại với các dải LED chiếu sáng đẹp mắt. Bên trong nội thất của chiếc xe đã được thiết kế lại với bảng điều khiển trung tâm trực quan và hướng tới người lái nhiều hơn. Nằm phía trên bảng táp-lô là một màn hình lớn tới 12,3 inch. Xe được trang bị ghế ngồi bọc da cao cấp, điều chỉnh điện hoàn toàn, có khả năng nhớ vị trí và hệ thống sưởi/quạt gió. Hệ thống âm thanh hi-end của hãng Mark Levinson nổi tiếng cũng được trang bị. Xe được trang bị cửa sổ trời đóng mở bằng điện, nhưng chỉ có diện tích kéo dài tới hàng ghế trước. Vô lăng thể thao 3 chấu bọc da cao cấp được thiết kế tiện lợi với nhiều nút bấm thông minh, tiện dụng. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu Touchpad điều khiển màn hình được Lexus bố trí bên dưới, cùng với núm chuyển đổi các chế độ lái, hệ thống ổn định điện tử... Phiên bản RX350L ba hàng ghế cũng đáp ứng nhu cầu cho người phía sau, tạo không gian để chân, chiều dài tổng thể được cơi nới hơn 4.3 inch (10 cm) để tạo khoảng không cho người ngồi ở hàng ghế thứ ba. Điều này cũng giúp Lexus RX350L chạm mốc 4.990 mm, vượt mặt đối thủ tại thị trường Mỹ là Acura MDX . Lexus RX 350L sở hữu động cơ V6 3,5 lít, hút khí tự nhiên, cho công suất 290 mã lực và mô-men xoắn 357 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Cấu hình RX 450hL hybrid kết hợp giữa động cơ V6 3,5 lít với mô-tơ điện, cho công suất tổng cộng 308 mã lực. Hệ dẫn động FWD hoặc AWD tùy chọn có thể phân bổ tới 50% công suất cho trục sau.Giá xe Lexus RX 350L khởi điểm tại thị trường Mỹ từ khoảng 47.670 USD (tương đương 1,08 tỷ đồng). Với hệ dẫn động AWD, khách hàng phải trả từ 49.070 USD (1,1 tỷ đồng). Xe chưa được đại lý tư nhân công bố giá, nhưng theo giới thạo xe nó sẽ được bán ra khoảng gần 4 tỷ đồng. Video: Đánh giá xe Lexus RX350 & RX200t tại Việt Nam.

