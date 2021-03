Chi cả trăm triệu độ BMW X6 M, mạnh ngang Lamborghini Urus

Trang bị một động cơ tăng áp V8 dung tích 4.4 lít sản sinh 600 mã lực và 750 Nm mô-men xoắn cực đại, BMW X6 M hạng sang là một mẫu SUV lai Coupe cực kỳ mạnh mẽ. Nếu trang bị thêm gói tùy chọn Competition, công suất sẽ tăng lên thành 617 mã lực, mạnh hơn những gì đa phần người mua SUV sẽ cần. Nhưng nếu như thế vẫn không làm bạn vừa lòng, công ty độ xe G-Power của Đức vừa ra mắt một gói độ mới mà sẽ đưa hiệu suất của X6 M lên một tầng cao mới. Gói trang bị nâng cấp của G-Power cho BMW X6 M có 3 cấp độ Stage tùy chọn để phù hợp những người mua với kinh phí khác biệt. Stage 1 có chi phí 2.495 Euro (khoảng 69 triệu đồng), phần mềm cải thiện ECU của G-Power sẽ giúp động cơ V8 của xe sản sinh 690 mã lực và 851 Nm mô-men xoắn cực đại, tăng 73 mã lực và 101 Nm so với lúc ban đầu. Lựa chọn phần mềm nâng cấp Stage 2 sẽ thúc đẩy động cơ sản sinh 737 mã lực và 900 Nm mô-men xoắn cực đại với chi phí 3.495 Euro (97 triệu đồng). Thêm vào đó, Stage 2 cũng cần thêm 3.495 Euro nữa cho hệ thống ống xả bằng thép chống gỉ với van kiểm soát và đường ống kiểu thể thao. Đứng đầu gói nâng cấp từ G-Power là Stage 3, tăng cường công suất lên tới 789 mã lực và 950 Nm mô-men xoắn cực đại. Để thúc đẩy X6 M lên đẳng cấp siêu xe, G-Power bổ sung phần mềm hiệu suất cao mới với chi phí 4.595 Euro (127 triệu đồng) và nâng cấp bộ tăng áp với chi phí 5.950 Euro (165 triệu đồng), cộng thêm cả hệ thống ống xả và đường ống đã nói ở trên. Tổng cộng, những nâng cấp này sẽ khiến bạn chi thêm vài trăm triệu đồng so với một chiếc X6 M tiêu chuẩn, vốn giá xe BMW X6 M có mức khởi điểm 108.600 USD (2,499 tỷ đồng) ở thị trường Mỹ. G-Power không nói rõ những trang bị nâng cấp mới ảnh hưởng hiệu suất vận hành ra sao, nhưng nó nhất định là nhanh hơn đáng kể so với X6 M thông thường, vốn có khả năng gia tốc từ 0-100 km/h trong 3,8 giây và đạt tốc độ tối đa 288 km/h khi lắp đặt gói M Driver. G-Power cũng tăng tốc độ tối đa lên thành 299 km/h, khiến nó chỉ chậm hơn một chút so với Lamborghini Urus (306 km/h). Nếu người mua vẫn còn dư thừa kinh phí, G-Power cũng cung cấp bộ la-zăng độ cỡ 23 inch bọc trong bộ lốp hiệu suất cao cỡ 315/25 và một hệ thống treo được hạ thấp để khiến chiếc BMW X6 M trông dữ dằn hơn. Video: BMW X6 M mạnh gần 800 mã lực nhờ gói độ G-Power.

