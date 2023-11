Chery của Trung Quốc sắp bán ôtô tại Việt Nam đạt doanh số khủng

Tập đoàn ôtô Chery Group gần đây đã công bố dữ liệu bán hàng trong tháng 10, đáng chú ý, hãng xe Chery của Trung Quốc này đã lên kế hoạch phân phối xe chính hãng tại Việt Nam vào năm sau, tuy nhiên, sẽ không bán dưới thương hiệu Chery, mà Jaecoo và Omoda là những thương hiệu của Chery dành riêng cho việc bán hàng ở nước ngoài.

Nhìn vào các nhãn hiệu cụ thể, thương hiệu Chery đã bán được 140.360 xe trong tháng 10, tăng 50,3% so với cùng kỳ năm ngoái, từ tháng 1 đến tháng 10, doanh số bán hàng là 1.049.734 xe, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đây là cũng là lần đầu tiên doanh số bán hàng của thương hiệu Chery vượt quá một triệu xe trong năm.

Doanh số hàng tháng của hãng xe Chery của Trung Quốc lần đầu tiên vượt quá 200.000 xe, lập kỷ lục mới.

Tiếp theo là thương hiệu Xingtu đã bán được 14.834 xe trong tháng 10, tăng 127,9% so với cùng kỳ năm ngoái, từ tháng 1 đến tháng 10, đã bán được 94.919 xe, tăng 121,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Thương hiệu Jetour đã bán được 38.053 xe trong tháng 10, tăng 51,2% so với cùng kỳ năm ngoáii, từ tháng 1 đến tháng 10, đã bán được 232.082 xe, tăng 64,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý 4 năm nay, Tập đoàn Chery có kế hoạch tung ra một số sản phẩm điện cao cấp super hybrid và E0X, dự kiến mở rộng lên 24 sản phẩm điện siêu hybrid 3.0 và 15 sản phẩm điện cao cấp E0X trong vòng hai năm. Các mẫu năng lượng mới tiếp theo bao gồm Chery Fengyun A8, Fengyun T9, Star Era ES, Xingtu Yaoguang C-DM, Jetour Traveler C-DM, iCAR 03, v.v. sẽ lần lượt được ra mắt.