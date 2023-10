Các "pháp sư Trung Hoa" thử độ bền 7 chiếc Chery eQ7 cõng lên nhau

Theo tiêu chuẩn của Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Hoa Kỳ (IIHS), để đạt được mức an toàn tối đa, mọi chiếc ô tô phải chịu được tải trọng gấp 4 lần trọng lượng của chính nó. Theo đó, nếu một mẫu xe có thể “tải” được 6 chiếc tương ứng nó thì đây là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh kết cấu của chiếc xe đó. Vả mẫu Chery eQ7 2023 mới đã thực hiện điều này. Cụ thể, thương hiệu Chery đã tiến hành thử nghiệm độ bền đối với mẫu xe điện eQ7 mới được ra mắt của mình. Cụ thể, hãng này đã quyết định xếp chồng 7 chiếc Chery eQ7 cõng lên nhau, cùng với các bệ kim loại đặc biệt giữa các xe để cố định. Kết quả, một “tháp” Chery eQ7 đã được hoàn thiện. Có thể nói đây là một chiến lược quảng cáo khá ấn tượng của Chery, nhưng có hiệu quả về doanh số hay không thì vẫn phải chờ các báo cáo thị trường.Chery eQ7 2023 chạy điện được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ hoàn toàn bằng nhôm của hãng Chery với kích thước cụ thể bao gồm chiều dài 4.675 mm, chiều rộng 1.910 mm, chiều cao 1.660 mm và chiều dài cơ sở 2.830 mm. Với kích thước này, Chery eQ7 được định vị ở phân khúc SUV thuần điện hạng trung.Thiết kế của Chery eQ7 theo phong cách tối giản tương tự những mẫu ô tô điện Trung Quốc như Nio hay XPeng. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED, hốc gió trung tâm hình thang rộng trên cản trước, tích hợp hộp chứa các radar phục vụ hệ thống trợ lái nâng cao ADAS. Nhìn ngang hông xe, Chery eQ7 tạo hiệu ứng lơ lửng với thiết kế các cột và nóc đều được sơn màu đen. Đường chân kính của xe được thiết kế dốc dần lên ở cột C. Không giống với nhiều mẫu ô tô điện đời mới khác, Chery eQ7 lại dùng tay nắm cửa thông thường thay vì loại nằm chìm vào thân xe. Xe dùng vành la-zăng 5 chấu khí động lực học. Ở phía sau, Chery eQ7 nổi bật với cụm đèn hậu có thiết kế xuyên suốt, nằm vắt ngang đuôi xe, cánh gió mui màu đen bóng và 2 khe gió giả hình tam giác. Trên cản sau còn có dải đèn phản quang nối liền đèn phanh và đèn lùi cũng như bộ khuếch tán gió giả. Bên trong cabin, Chery eQ7 sở hữu loạt trang bị tiện ích hiện đại như: bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch, 2 sạc điện thoại không dây, ngăn chứa đồ và cổng USB dưới cụm điều khiển trung tâm. Cung cấp sức mạnh cho Chery eQ7 là 1 mô-tơ điện với công suất tối đa 155 kW (khoảng 210 mã lực), cho phép xe đạt vận tốc tối đa 180 km/h. Ngoài ra, xe còn dùng cụm pin lithium-sắt-photphat (LFP) nhưng chưa rõ dung lượng khả dụng và quãng đường di chuyển. Video: Chi tiết Chery eQ7 2023 chạy điện của Trung Quốc.

