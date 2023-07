Chi tiết Chery QQ Ice Cream 2023 siêu rẻ chỉ từ 96 triệu đồng

Chery là 1 trong những tập đoàn xe hàng đầu tại Trung Quốc, họ có rất nhiều thương hiệu con cũng như liên doanh với khá nhiều hãng xe nổi tiếng trên thế giới để bán xe tại thị trường nội địa. Trong dải sản phẩm của hãng có mẫu xe Chery QQ Ice Cream 2023 mới, là 1 chiếc ôtô điện cỡ nhỏ, đối thủ của Wuling Hongguang Mini EV mới ra mắt Việt Nam. Trước sức ép từ nhiều đối thủ, bắt buộc Chery phải tung ra nhiều sản phẩm mới cho QQ Ice Cream và giá rẻ được hãng lựa chọn để làm con "át chủ bài". Trong đó, vào tháng 4 đầu năm nay, họ đã tung ra phiên bản giá siêu rẻ cho Chery QQ Ice Cream chạy 170 km/lần sạc với giá chỉ từ 39.900 nhân dân tệ, tương đương 136 triệu đồng.Đến nay, Chery QQ Ice Cream lại có thêm 1 bản mới với phạm vi hành trình là 120 km sau 1 lần sạc đầy, giá thấp hơn 10.000 nhân dân tệ, tương đương 32 triệu đồng so với bản chúng tôi liệt kê ở trên. Cụ thể, bản này có giá từ 29.900 nhân dân tệ, tương đương 96 triệu đồng, trở thành 1 trong những mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá bán khởi điểm thấp nhất. Từ hình ảnh được Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin công bố có thể thấy, diện mạo của chiếc xe Chery QQ Ice Cream 2023 bản giá rẻ này đã được điều chỉnh đôi chút. Cụ thể, các tấm trang trí giữa cụm đèn pha hai bên được thay thế bằng màu đen, ốp cản trước dưới thiết kế mới, các chi tiết trang trí ở khu vực đèn sương mù được thêm vào để tô điểm. Ngoài ra, hình dạng bên không thay đổi, và những thay đổi ở phần đuôi tập trung ở phần vỏ phía sau, và thiết kế phần vỏ phía sau cũng đã được cập nhật để tạo tiếng vang cho mặt trước. Về kích thước thân xe, chiều dài, rộng và cao của Chery QQ Ice Cream 2023 lần lượt là 2.980/1.496/1.637 mm, chiều dài cơ sở 1.960 mm. Ngoài ra, chiếc xe cũng có thể được trang bị nhiều bộ mâm thiết kế cũng như phối màu sắc khác nhau. Về sức mạnh, Chery QQ Ice Cream 2023 sẽ được trang bị động cơ truyền động do Chery New Energy Automobile Co., Ltd. cung cấp với công suất tối đa 20 mã lực, thấp hơn 6,7 mã lực so với mẫu xe hiện tại. Về pin, xe được trang bị cụm pin lithium iron phosphate với dung lượng pin 9,4 kWh, phạm vi hành trình thuần điện của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin là 120 km. Video: Chi tiết xe điện Chery QQ Ice Cream EV siêu rẻ.

