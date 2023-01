Cận Tết, xe máy Suzuki và Honda giảm giá mạnh tới hơn 50 triệu đồng

Tình hình kinh tế khó khăn dẫn đến sức mua trên thị trường xe máy Việt Nam sụt giảm mạnh. Bởi vậy, bước vào giai đoạn nước rút trước khi nghỉ Tết Nguyên đán 2023, các hãng xe máy hiện đều chạy chương trình giảm giá lớn. Nổi bật nhất là Suzuki Việt Nam với nhiều mẫu giảm gần 50%.

Suzuki Gixxer SF250 được trang bị khối động cơ 249cm3, công nghệ SOHC kết hợp với SOCS (Suzuki Oil Cooling System), cho công suất tối đa 26,1 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 22,6 Nm tại 7.500 vòng/phút. Hộp số côn tay 6 cấp.

Suzuki Gixxer SF250 đang được giảm giá "sập sàn".

Cạnh tranh với Suzuki, giá xe máy Honda Việt Nam cũng bất ngờ giảm mạnh tại nhiều HEAD lớn ở Hà Nội, nguyên nhân có lẽ là do tình trạng khan hàng đã hạ nhiệt. Theo đó, Honda Vision giảm giá từ 2 - 3 triệu đồng so với tháng trước đó, hiện chỉ còn dao động từ 32,2 - 38,2 triệu đồng. Trong năm 2022, đã có nhiều thời điểm Honda Vision có giá chênh tới 17 triệu đồng so với giá đề xuất.

Giá xe máy Honda Việt Nam cũng bất ngờ giảm mạnh tại nhiều HEAD lớn ở Hà Nội. Trong khi đó, mẫu xe tay côn tay Honda Winner X lại có giá bán thấp hơn 16 triệu đồng so với giá niêm yết, xuống còn chỉ từ 31-36 triệu đồng. Honda Vario 160 là mẫu xe mới bán ra nên không có sự chênh giá, vẫn dao động 52-56,8 triệu đồng. Mẫu xe ga Honda Air Blade cũng chỉ chênh giá khoảng hơn 2 triệu đồng.



Yamaha với các dòng xe Exciter, NVX, Janus và Grande chỉ có mức giảm nhẹ từ 500.000 - 2.000.000 đồng so với giá đề xuất. Trong khi đó, giá xe Piaggio và SYM vẫn giữ ở mức ổn định.