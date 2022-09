Giá xe Suzuki Ertiga Hybrid 2023 tại Việt Nam - cao nhất 690 triệu đồng

Mới đây, một số nhân viên bán hàng của Suzuki đã liên tục nhá hàng hình ảnh của mẫu xe MPV Suzuki Ertiga hybrid 2023 phiên bản Sport, hiện mẫu xe này đã xuất hiện tại đại lý chính hãng Việt Nam. Mẫu xe MPV Suzuki Ertiga Hybrid 2023 mới sắp được giới thiệu tại Việt Nam là mẫu xe dùng động cơ xăng lai điện nhẹ. Xe dự kiến có hai phiên bản số sàn và số tự động. Hiện tại, giá xe Suzuki Ertiga hybrid phiên bản số sàn MT dẹ kiến bán ra là 540 triệu đồng, bản AT là 612 triệu đồng, cao hơn so với mức giá dự đoán trước đó lần lượt là 22 và 26 triệu đồng. Riêng phiên bản Suzuki Ertiga Sport Hybrid 2023 có giá dự kiến tới 690 triệu đồng, đắt hơn so với phiên bản Cross cao nhất của Mitsubishi Xpander 2022 đang bán ra tại Việt Nam Theo thông tin từ nhân viên tư vấn, hiện tại ở một số showroom đã có xe cho khách trải nghiệm thử. Ngoại trừ việc sử dụng động cơ xăng lai điện nhẹ giúp tiết kiệm nhiên liệu thì các thông số khác của xe hầu như không có nhiều thay đổi so với bản xăng. Sở hữu thiết kế thể thao, khỏe khoắn và nổi bật, Ertiga Hybrid khi bán chính thức tại thị trường Việt Nam, hứa hẹn trở thành dòng xe đầu tiên trong phân khúc sử dụng động cơ xăng lai điện nhẹ. Video: Suzuki Ertiga Hybrid 2023 sắp bán tại Việt Nam có gì?

