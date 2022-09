Cận cảnh Suzuki Ertiga hybrid 2023, xe hybrid rẻ nhất tại Việt Nam

Suzuki Việt Nam đã vừa chính thức cho ra mắt mẫu MPV hybrid đầu tiên trong phân khúc MPV cỡ nhỏ là Ertiga Hybrid. Ở phiên bản này Suzuki Ertiga Hybrid 2023 mới đã mang đến tổng cộng 32 cải tiến, tập trung vào nâng cao sự an toàn, thoải mái, 'trau chuốt' tỉ mỉ từ nội đến ngoại thất, mang lại giá trị kinh tế tối ưu cho người dùng. Về kích thước tổng thể, mẫu xe MPV Suzuki Ertiga Hybrid 2023 vẫn tương đồng thế hệ tiền nhiệm, kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 4,395 x 1,735 x 1,690 mm. Chiều dài cơ sở là 2,740 mm, khoảng sáng gầm xe ở mức 180 mm. Bán kính vòng quay cực thấp, chỉ 5,2 m, điều này rất hữu ích khi vận hành trong phố với đường sá chật hẹp khi quay đầu. Suzuki Ertiga Hybrid đã được nâng cấp về thiết kế ngoại hình thêm bắt mắt và hiện đại. Hiện diện rõ nét ở phần mặt ca lăng tạo hình mới mẻ, cứng cáp hơn cho xe và được mạ chrome sáng bóng. Chất thể thao trên phiên bản Sport Limited được thể hiện qua bộ “bodykit” gồm cản trước, cản sau và ốp hông xe khá hầm hố. Cụ thể, thiết kế phần đầu của Suzuki Ertiga Hybrid 2023 được trang bị lưới tản nhiệt mạ crôm với các đường nét sắc sảo hơn. Thêm vào đó là hốc gió trung tâm với mắt lưới hình mắt cáo và cánh lướt gió trước hầm hố hơn. Ở khu vực phía sau, xe được bổ sung thêm thanh nẹp mạ crôm mới trên cửa cốp, nằm sát với cửa kính. Đi cùng đó là bộ mâm hợp kim với thiết kế 7 chấu trên thế hệ cũ, khác với thiết kế 5 chấu kép 2 màu như ở Ấn Độ. Nội thất sở hữu tông màu xám và đen đầy cá tính. Các chi tiết ốp nhựa hoa văn vân gỗ đã được thay thế bằng hoa văn màu carbon sang trọng. Ở trung tâm taplo là màn hình giải trí cảm ứng kích thước lớn lên đến 10 inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto, USB, AUX hoặc Bluetooth giúp cho nhu cầu giải trí được nâng tầm. Bảng hiển thị thông tin (MID) thể hiện đa dạng và trực quan về các chỉ số báo, đặc biệt là thông tin về hệ thống Hybrid. Ngoài ra, xe trang bị sẵn hộc làm mát giúp giữ lạnh cho đồ uống. Khoang sau có cửa gió điều hoà riêng giúp không gian trở nên thoáng đãng hơn. Hàng ghế thứ 2 và 3 có thể gập/mở linh hoạt nhằm gia tăng tính đa dụng cũng như mở rộng khoang hành lý khi cần thiết. Từ nỗ lực lắng nghe ý kiến của khách hàng, Suzuki mang tới cho mẫu xe mới tổng cộng 32 cải tiến, chú trọng vào nâng cao sự an toàn, thoải mái. Một số điểm cải tiến đáng chú ý có thể kể đến như: Hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control (bản AT và Sport Limited), Đèn báo số mới (GSI) trên bản số sàn MT. Xe cũng được trang bị tính năng đèn pha tự động bật/tắt; Gương chiếu hậu gập điện, Cốp mở tự động tích hợp đá cốp; Camera 360 độ; Hệ thống cân bằng điện tử (ESP; Đèn hướng dẫn tự bật/tắt “Guide me light” và nhiều tính năng khác... Hãng cũng trang bị sẵn nhiều ốp mạ chrome cho Ertiga Hybrid trên các chi tiết như: chân kính cửa sau, các tay nắm cửa, viền cửa sau… Ăng ten đã được tái thiết kế lại. Ertiga 2023 sở hữu điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là khối động cơ Smart Hybrid mới, một động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L với công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm sẽ kết hợp với cụm pin lithium-ion và máy phát điện tích hợp bộ đề (ISG). Kết hợp với đó là hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Cụ thể, Suzuki Ertiga hybrid MT số sàn chỉ tốn 5,38 lít/ 100 km đường hỗn hợp. Trong điều kiện thử nghiệm đô thị, mẫu xe tốn 5,95 lít/ 100 km và đường ngoài đô thị là 5,05 lít/ 100 km. Phiên bản AT số tự động tốn nhiên liệu hơn, có các thông số ở điều kiện đường hỗn hợp, trong đô thị và ngoài đô thị lần lượt là 5,69, 6,42 và 5,27 lít/ 100 km. Sở có 03 phiên bản cùng 6 màu ngoại thất, giá xe Suzuki Ertiga Hybrid 2023 lần lượt là: Hybrid Ertiga MT giá 539 triệu đồng; Hybird Ertiga AT có giá 609 triệu đồng và Phiên bản cao cấp Hybrid Ertiga Sport Limited có giá 678 triệu đồng. Xe có thời gian bảo hành cho pin Lithium-Ion và Bộ máy phát tích hợp khởi động (ISG) là 5 năm hoặc 100.000 Km (tùy theo điều kiện nào đến trước). Video: Ra mắt Suzuki Ertiga hybrid mới tại Việt Nam.

