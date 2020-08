Cận cảnh Toyota Corolla Cross mới từ 720 triệu đồng tại Việt Nam

Xu hướng chung trên thế giới hiện nay là các mẫu xe SUV/crossover. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Toyota cho ra mắt một sản phẩm crossover toàn cầu là Toyota Corolla Cross 2021 mới. Mẫu ôtô hạng B nhà Toyota vừa ra mắt thị trường Thái Lan cách đây khoảng gần 1 tháng nay đã đến Việt Nam. Đây là sản phẩm hoàn hảo để hoàn thiện đội hình sản phẩm của Toyota, gia nhập phân khúc đang rất "nóng" với các đối thủ cạnh tranh như Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson. Hiện nay, những mẫu xe lắp ráp, sản xuất trong nước đang nhận được ưu đãi giảm 50% phí trước bạ từ Chính phủ đến hết ngày 31/12/2020. Toyota Corolla Cross hoàn toàn mới sẽ là "một làn gió mới" dành cho phân khúc SUV/crossover hạng B. Về tổng thể, diện mạo của Corolla Cross 2021 đem đến cảm giác khác biệt so với những người "anh em" cùng nhà khác của Toyota tại Việt Nam. Lưới tản nhiệt phía trước rộng, đen với viền mạ crom xung quanh. Đèn pha nối liền lưới tản nhiệt trên, trong khi đèn sương mù tròn nằm phía trong lưới tản nhiệt dưới. Được biết, Toyota Corolla Cross sẽ phân phối 3 phiên bản tại nước ta là 1.8 G, 1.8 V và 1.8 HV. Trong đó, phiên bản 1.8 G và 1.8 V sử dụng động cơ đốt trong; còn phiên bản 1.8 HV được trang bị động cơ hybrid. Đây có thể xem là một điều đặc biệt của Toyota Corolla Cross khi trở thành mẫu xe bình dân đầu tiên tại Việt Nam sở hữu tùy chọn động cơ hybrid. Mặc dù động cơ này đã trở thành một trong số những phiên bản tiêu chuẩn tại nhiều thị trường trên thế giới. Về nội thất, sự hiện đại vẫn hiện diện xuyên suốt bên trong khoang lái, ngay cả khi so với các đối thủ trong phân khúc. Phiên bản 1.8 V và 1.8 HV được trang bị màn hình trung tâm kích thước 9”, còn bản G có màn hình 7”. Tất cả đều hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Không gian nội thất của Toyota Corolla Cross 2021 được đánh giá là hấp dẫn với nhiều trang bị hiện đại. Hai phiên bản Corolla Cross cao cấp hơn sở hữu màn hình giải trí trung tâm 9 inch (bản G là 7 inch) hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, gương chiếu hậu chống chói tự động. Hệ thống khung gầm TNGA thế hệ mới của Toyota trên Corolla Cross 2021 là một điểm nhấn nổi bật khác. Theo tin tức ô tô, 2 phiên bản Corolla Cross 1.8 V và 1.8 HV còn sở hữu gói an toàn Toyota Safety Sense với nhiều tính năng an toàn cao cấp như hỗ trợ giữ làn, đèn pha tự động, cảnh báo va chạm, cảnh báo làn đường, hệ thống Kiểm soát hành trình thích ứng, cảm biến va chạm trước/sau và camera 360 độ. Về động cơ, bản 1.8 G và 1.8 V sử dụng động cơ 1.8L hút khí tự nhiên sản sinh công suất tối đa 140 mã lực và mô men xoắn cực đại 175 Nm kết hợp cùng hộp số tự động CVT. Trong khi đó, Corolla Cross phiên bản 1.8 HV được trang bị động cơ hybrid lai xăng điện cho tổng công suất là 170 mã lực và mô men xoắn cực đại 305 Nm kết hợp cùng hộp số tự động e-CVT. Giá xe Toyota Corolla Cross tại Việt Nam bán ra chính hãng từ 720 đến 918 triệu đồng, tuỳ theo từng phiên bản. Video: Toyota Corolla Cross 2021 mới sắp ra mắt Việt Nam có gì hay?

