Toyota Corolla Cross 1.8 máy xăng trang bị có nghèo nàn?

Toyota Corolla Cross 2021 mới là mẫu xe được phát triển dựa trên nền tảng của mẫu sedan hạng C Corolla Altis. Tuy nhiên, đây là một phiên bản Corolla đa dụng dành cho những khách hàng có nhu cầu di chuyển linh hoạt hơn trong đô thị. Ngoại hình Toyota Corolla Cross thể thao và trẻ trung. Xe có lưới tản nhiệt lớn theo phong cách RAV4 với màu đen. Tuy nhiên, đuôi xe mới là phần thiết kế được nhiều khách hàng khen ngợi nhất. Cản sau đơn giản mà hầm hố. Cụm đèn mỏng và thể thao kết hợp cùng cánh gió đuôi thời trang. Trang trí nóc xe là vây cá mập cùng màu, hông xe sử dụng các tay nắm cửa cùng màu ngoại thất. Đáng kể là cặp gương chiếu hậu chỉnh điện, có tích hợp đèn báo rẽ, và có cơ chế tự động gập lại khi khóa cửa xe. Toyota Corolla Cross có kích thước Dài x Rộng x Cao: 4,460 x 1,825 x 1,620 mm, cùng chiều dài cơ sở: 2.640 mm và khoảng sáng gầm: 161 mm. Phiên bản 1.8 Sport sẽ sử dụng đèn pha halogen có Projector với dải đèn chạy ban ngày LED, đèn hậu và đèn phanh LED. Phiên bản 1.8 máy xăng này được trang bị mâm nhỏ hơn bản hybrid, chỉ 17 inch cùng bộ lốp 215/60 R17. "Dàn chân" cũng dùng loại mâm thường không phay với thiết kế 5 chấu. Toyota Corolla Cross 1.8 Sport sử dụng động cơ xăng 1.8L 4 xy lanh, Dual VVT-i, cho công suất 140 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 177 Nm tại vòng tua 4.000 vòng/phút. Đi cùng là hộp số vô cấp Super CVT-i. Khác với các bản hybrid nội thất đỏ nâu, bản 1.8 Sport chỉ có 1 màu nội thất đen, bọc da. Các mảng trang trí nội thất khác cũng là tông màu đen. Vô lăng xe và cần số bọc da. Ghế tài chỉnh tay 6 hướng, ghế hành khách chỉnh tay 4 hướng. Tiện nghi xe sở hữu chìa khóa thông minh Keyless Entry và khởi động bằng nút bấm. Màn hình trung tâm cảm ứng 9 inch tiêu chuẩn, tương thích Apple CarPlay / Android Auto. Cạnh bên là màn hình cụm đồng hồ TFT 4.2 inch. Xe có cổng sạc USB cho hàng ghế sau, kết nối Bluetooth, 6 loa... Về an toàn, Toyota Corolla Cross tiêu chuẩn sẽ được trang bị: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh BA, cân bằng điện tử VSC, chống trượt TRC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ga tự động, camera lùi, móc ghế trẻ em chuẩn ISOFIX, 7 túi khí (2 trước, 2 rèm, 2 hông, 1 đầu gối ghế tài).Giá xe Toyota Corolla Cross 1.8 Sport tại Thái Lan là 989,000 baht (731 triệu đồng). Nhưng tại thời điểm ra mắt, xe được khuyến mãi còn 959.000 baht (710 triệu đồng) Như vậy, có thể thấy Corolla Cross bản 1.8 Sport có đèn pha và mâm xe không được hấp dẫn cho lắm nhưng nội thất vẫn trang bị tiện nghi tốt, đặc biệt là các tính năng an toàn cơ bản khá đầy đủ. Toyota Corolla Cross 2020 dự đoán sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc xe CUV đô thị, cạnh tranh cùng các dòng Honda HR-V hay Kia Seltos sắp tới. Video: Toyota Corolla Cross sắp về Việt Nam trang bị gì?

