Cận cảnh Toyota Camry 60th Anniversary hybrid 2022 hơn 1,2 tỷ đồng

Như thông tin đã đưa, vào hồi đầu tháng 6 năm nay, hãng xe Nhật Bản tung ra phiên bản đặc biệt mang tên 60th Anniversary của hàng loạt mẫu xe tại thị trường Thái Lan. Một trong số đó có dòng sedan hạng trung Toyota Camry. Đến nay, những chiếc Toyota Camry 60th Anniversary 2022 mới đã có mặt tại showroom ở Thái Lan. Do đó, chúng ta có thể ngắm kỹ hơn thiết kế của Toyota Camry 2022 bản đặc biệt được ra đời nhằm kỷ niệm 60 thành lập Toyota Thái Lan. Tương tự Toyota Yaris và Corolla Cross 60th Anniversary 2022, Camry phiên bản đặc biệt mới cũng có số lượng xuất xưởng đúng 6.000 chiếc. Phần lớn những chiếc Toyota Camry 60th Anniversary 2022 này đều được sơn màu trắng ngọc trai Ngoài ra, còn một số ít sẽ được dán đề-can màu xám xi măng mang tên Laminated Gray. Theo Toyota, mỗi showroom của hãng ở Thái Lan sẽ chỉ có đúng 1 chiếc Camry 60th Anniversary 2022 màu xám xi măng. Cũng như phiên bản đặc biệt của Yaris, đề-can màu xám xi măng dành cho Camry 60th Anniversary 2022 có giá 57.000 Baht (khoảng 37 triệu đồng). Trong khi đó, giá xe Toyota Camry 2022 phiên bản đặc biệt ở thị trường Thái Lan khởi điểm từ 1,624 triệu Baht (1,06 tỷ đồng). Trên chiếc Toyota Camry 60th Anniversary 2022 màu xám xi măng này, nẹp hình chữ "C" ở hai góc đầu xe được mạ crôm. Trong khi đó, ở những chiếc sơn màu xám ngọc trai, nẹp hình chữ "C" sẽ được sơn màu đen. Chưa hết, chiếc Toyota Camry 2022 màu xám xi măng hàng hiếm còn đi kèm bộ vành hợp kim 18 inch "tông xuyệt tông" với thân xe. Với xe màu trắng ngọc trai thì vành sẽ được sơn màu đen tương phản. Thay đổi ngoại thất còn lại của Toyota Camry 2022 phiên bản đặc biệt là logo "Toyota 60th Anniversary" ở chắn bùn trước. Bên trong xe, Toyota Camry 60th Anniversary 2022 chỉ thay đổi nhẹ so với bản tiêu chuẩn. Theo đó, xe được trang bị ghế bọc da màu đen với điểm nhấn màu trắng trên lưng ghế. Tựa đầu ghế trước được dập thêm logo "60". Trong khi đó, chỉ khâu màu đỏ xuất hiện trên ghế, bệ tì tay trung tâm, mặt cửa và mặt táp-lô. Chiếc Toyota Camry 60th Anniversary 2022 màu xám xi măng này vốn được phát triển dựa trên bản 2.5 Premium hiện đang bán tại thị trường Thái Lan. Do đó, xe cũng có những trang bị ngoại thất như đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày, đèn sương mù trước dạng LED, cửa sổ trời, kính lái cách âm, cách nhiệt, gương chiếu hậu gập chỉnh điện... Tiếp đến là những trang bị nội thất như ghế trước chỉnh điện 8 hướng, ghế lái nhớ vị trí tương thích với gương chiếu hậu... Màn hình đa thông tin MID 7 inch trong bảng đồng hồ và màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Về an toàn, chiếc Toyota Camry 60th Anniversary 2022 này cũng có phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời, camera lùi, cảm biến thông minh. Bên cạnh đó là gói công nghệ chủ động Toyota Safety Sense, bao gồm những tính năng như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và tự động giảm tốc độ khi vào cua. "Trái tim" của chiếc xe là động cơ xăng xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 2.5L, tạo ra công suất tối đa 209 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Động cơ đồng hành với hộp số tự động 8 cấp và tiêu thụ lượng xăng trung bình 15,6 km/lít (khoảng 6,4 lít/100 km). Ngoài ra, khi mua Toyota Camry 60th Anniversary 2022, khách hàng Thái Lan có thể chọn cả phiên bản hybrid được phát triển dựa trên bản 2.5 HEV Premium Luxury. Phiên bản này có trang bị cao cấp hơn với màn hình thông tin giải trí cảm ứng 9 inch, màn hình hiển thị thông tin kính lái, hệ thống điều hòa tự động 3 vùng, hệ thống lọc không khí, gương chiếu hậu chống chói, sạc điện thoại thông minh không dây, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera 360 độ, phanh khẩn cấp tự động, đèn pha tự động, hệ thống ngăn va chạm sớm tích hợp phanh, cảnh báo chệch làn đường đi kèm đánh lái tự động và hỗ trợ bám làn đường. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Toyota Camry 60th Anniversary 2022 phiên bản hybrid là máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L, kết hợp với mô-tơ điện và hộp số E-CVT. Hệ truyền động này sản sinh công suất tối đa 211 mã lực và tiêu thụ lượng xăng trung bình chỉ 23,8 km/lít (khoảng 4,2 lít/100 km). Giá xe Toyota Camry 60th Anniversary hybrid 2022 tại thị trường Thái Lan là 1,834 triệu Baht (1,24 tỷ đồng). Video: Đánh giá chi tiết Toyota Camry thế hệ mới tại Việt Nam.

