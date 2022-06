Cận cảnh Toyota Camry 60th Anniversary 2022 đặc biệt từ 1,09 tỷ đồng

Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập, Toyota Thái Lan đã quyết định tung ra phiên bản đặc biệt của hàng loạt mẫu xe. Ngoài Corolla Cross, còn có Toyota Camry 60th Anniversary 2022 mới được giới thiệu tại xứ sở chùa Vàng. Tương tự Corolla Cross 60th Anniversary, Toyota Camry phiên bản đặc biệt mới chỉ được thay đổi nhẹ trong thiết kế ngoại thất và nội thất. Theo đó, xe được bổ sung viền hình chữ "C" màu đen ở hai góc đầu xe thay cho viền mạ crôm. Tiếp đến là ốp gương ngoại thất và nẹp giữa hai cụm đèn hậu được sơn màu đen bóng mới. Chưa hết, mẫu xe sedan Toyota Camry 60th Anniversary 2022 còn được bổ sung bộ vành hợp kim 18 inch sơn màu đen mới làm tăng vẻ thể thao cho xe. Cuối cùng là logo "60th Anniversary" màu đen nằm trên chắn bùn trước. Bên trong Toyota Camry 60th Anniversary 2022 là không gian nội thất gần như không thay đổi so với bản thường. Hãng Toyota chỉ bổ sung logo "60" trên tựa đầu ghế trước cho xe. Bên cạnh đó là chỉ khâu màu đỏ ở ghế, bệ tì tay trên cửa và bệ tì tay trung tâm. Cũng giống như bản thường, Toyota Camry 60th Anniversary 2022 được trang bị vô lăng tích hợp lẫy chuyển số thể thao, màn hình màu đa thông tin TFT 7 inch trong bảng đồng hồ, màn hình thông tin giải trí cảm ứng 9 inch, màn hình hiển thị thông tin kính lái, hệ thống điều hòa tự động 3 vùng, hệ thống lọc không khí, gương chiếu hậu chống chói, cửa sổ trời chỉnh điện, sạc điện thoại thông minh không dây và 2 cổng USB dành cho hành khách phía sau. Bên cạnh đó là tính năng an toàn như 9 túi khí, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera 360 độ, cảm biến đỗ xe trước/sau, phanh khẩn cấp tự động, đèn pha tự động, hệ thống ngăn va chạm sớm tích hợp phanh, cảnh báo chệch làn đường đi kèm đánh lái tự động, hỗ trợ bám làn đường và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Camry 60th Anniversary 2022 vẫn là 2 tùy chọn động cơ như bản thường. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 2.5L, tạo ra công suất tối đa 209 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Động cơ đồng hành với hộp số tự động 8 cấp và tiêu thụ lượng xăng trung bình 15,6 km/lít (khoảng 6,4 lít/100 km). Thứ hai là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L và mô-tơ điện. Hệ truyền động này sản sinh công suất tối đa 211 mã lực và kết hợp với hộp số E-CVT. Mức tiêu thụ xăng trung bình của xe là 23,8 km/lít (khoảng 4,2 lít/100 km). Tại thị trường Thái Lan, giá xe Toyota Camry 60th Anniversary 2022 có giá 1,624 triệu Baht (khoảng 1,09 tỷ đồng) cho bản máy xăng 2.5L và 1,834 triệu Baht (1,24 tỷ đồng) cho bản Hybrid. So với bản thường, xe đắt hơn 25.000 Baht (khoảng 17 triệu đồng). Hiện hãng Toyota chưa công bố số lượng sản xuất của phiên bản đặc biệt này. Chỉ biết rằng, mỗi showroom của Toyota tại Thái Lan sẽ có đúng 1 chiếc Camry 60th Anniversary 2022 dán đề-can màu xám đặc biệt hơn. Video: Đánh giá Toyota Camry 2.0Q 2022 tại Việt Nam.

