Cận cảnh Rolls-Royce Cullinan Black Badge "màu độc", gần 40 tỷ ở Hà Nội

Để tạo sự khác biệt cho xế cưng của mình, nhiều đại gia tìm đến những phiên bản đặc biệt của dòng xe này, ví dụ như chiếc Cullinan Black Badge trong bài. Mới đây, một chiếc Rolls-Royce Cullinan Black Badge màu độc đã được showroom GID Luxuries tại Hà Nội đưa về. Phiên bản hiệu suất cao của mẫu SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan Black Badge tại nước ta có số lượng khoảng 15 chiếc và tất cả đều có lớp sơn màu đen bóng. Chiếc Cullinan trong bài có màu sơn độc bản xám Tempest Grey không đụng hàng với những chiếc Black Badge nào khác tại Việt Nam. Phần đầu xe vẫn mang thiết kế Architecture of Luxury với lưới tản nhiệt Pantheon đặc trưng của Rolls-Royce màu đen bóng, ngay bên trên là biểu tượng thiếu phụ bay “Spirit of Ecstasy” cũng sơn cùng màu tạo cảm giác huyền bí. Cặp đèn pha sử dụng công nghệ Laser hiện đại bậc nhất hiện nay với hiệu năng chiếu sáng vượt trội. Thân xe vẫn sở hữu những chi tiết đặc trưng của phiên bản Black Badge như bộ mâm 22 inch hai tông màu đen-bạc, tạo hình cánh hoa cỡ lớn dành riêng cho phiên bản Black Badge. Cụm gương chiếu hậu to bản tích hợp camera. Đường coachline đơn màu cam tạo điểm nhấn cho chiếc SUV siêu sang này. Phần đuôi xe vẫn sở hữu thiết kế và những chi tiết giống với những chiếc Cullinan Black Badge khác đang có mặt tại Việt Nam như logo, ống xả kép, cản sau được sơn màu đen đối nghịch với màu xám ở ngoại thất. Cụm đèn hậu dạng LED đặt dọc tại nên vẻ nam tính và lịch lãm cho mẫu SUV này. Cullinan thực chất có 4 ống xả nhưng đã được Rolls-Royce giả thành 2 ống bằng cách để chụp ống pô hình chữ nhật bên ngoài. Chiếc Cullinan này sở hữu khoang nội thất được phối độc lạ với màu cam chủ đạo cùng một số chi tiết màu xanh tạo điểm nhấn. Táp-lô trang bị tùy chọn ốp Veneer Technical Carbon. Loại vật liệu ốp nội thất này được các kỹ sư, nhà thiết kế và nghệ nhân của Rolls-Royce chế tạo với thiết kế đặc biệt. Những tấm ốp Technical Carbon sẽ tái tạo lại không gian hình học của vật liệu và cảm giác ba chiều đẹp mắt. Vô lăng 3 chấu của xe được bọc da cao cấp màu đen tích hợp nhiều nút bấm hỗ trợ người lái và cũng được ốp chất liệu Veneer Technical Carbon. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da cao cấp màu cam điểm xuyết một vài chi tiết màu xanh dương, hàng ghế trước chỉnh điện, có hệ thống sưởi/làm mát. Khoang hành khách phía sau được tùy chọn ghế băng 3 chỗ ngồi, cũng có chức năng sưởi và làm mát. Phía trước được trang bị tùy chọn bàn picnic với 2 màn hình giải trí. Trung tâm bảng táp-lô, Rolls-Royce Cullinan Black Badge sở hữu hệ thống màn hình chìm bên trong được bảo vệ kỹ càng, chỉ khi sử dụng màn hình giải trí mới xuất hiện. Hệ thống điều hoà 4 vùng độc lập đặt phía bên dưới màn hình giải trí. Núm điều khiển Spirit of Ecstasy trên bệ điều khiển trung tâm giúp điều khiển chức năng của xe. Bên cạnh là hệ thống nút bấm kích hoạt chế độ off - road: nút hỗ trợ đổ đèo, nút điều khiển nâng hạ gầm xe... Một mặt đồng hồ Enhanced Face được đặt tại phần ghế phụ, phần viền được sơn tối màu. Phía dưới khắc logo Lemniscaste – biểu tượng vô cùng, vô cực trong toán học, đại diện cho sự tiềm năng vô hạn – đây cũng là logo thường thấy trên phiên bản Black Badge của hãng xe Anh Quốc. Rolls-Royce Cullinan Black Badge vẫn được trang bị khối động cơ V12 tăng áp kép, dung tích 6,75 lít của Cullinan với công suất cực đại 600 mã lực, cao hơn 29 mã lực so với Cullinan tiêu chuẩn và mô-men xoắn cực đại đạt 900 Nm. Sức mạnh này được kiểm soát và truyền đến cả bốn bánh xe thông qua hộp số Bespoke ZF 8 cấp. Hiện chiếc Cullinan Black Badge màu độc đang có mặt tại showroomxe sang tư nhân tại Hà Nội. Mức giá xe Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2022 đang được một số đại lý tư nhân ở Việt Nam được cho là khoảng gần 40 tỷ đồng. Video: Chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu sang.

Để tạo sự khác biệt cho xế cưng của mình, nhiều đại gia tìm đến những phiên bản đặc biệt của dòng xe này, ví dụ như chiếc Cullinan Black Badge trong bài. Mới đây, một chiếc Rolls-Royce Cullinan Black Badge màu độc đã được showroom GID Luxuries tại Hà Nội đưa về. Phiên bản hiệu suất cao của mẫu SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan Black Badge tại nước ta có số lượng khoảng 15 chiếc và tất cả đều có lớp sơn màu đen bóng. Chiếc Cullinan trong bài có màu sơn độc bản xám Tempest Grey không đụng hàng với những chiếc Black Badge nào khác tại Việt Nam. Phần đầu xe vẫn mang thiết kế Architecture of Luxury với lưới tản nhiệt Pantheon đặc trưng của Rolls-Royce màu đen bóng, ngay bên trên là biểu tượng thiếu phụ bay “Spirit of Ecstasy” cũng sơn cùng màu tạo cảm giác huyền bí. Cặp đèn pha sử dụng công nghệ Laser hiện đại bậc nhất hiện nay với hiệu năng chiếu sáng vượt trội. Thân xe vẫn sở hữu những chi tiết đặc trưng của phiên bản Black Badge như bộ mâm 22 inch hai tông màu đen-bạc, tạo hình cánh hoa cỡ lớn dành riêng cho phiên bản Black Badge. Cụm gương chiếu hậu to bản tích hợp camera. Đường coachline đơn màu cam tạo điểm nhấn cho chiếc SUV siêu sang này. Phần đuôi xe vẫn sở hữu thiết kế và những chi tiết giống với những chiếc Cullinan Black Badge khác đang có mặt tại Việt Nam như logo, ống xả kép, cản sau được sơn màu đen đối nghịch với màu xám ở ngoại thất. Cụm đèn hậu dạng LED đặt dọc tại nên vẻ nam tính và lịch lãm cho mẫu SUV này. Cullinan thực chất có 4 ống xả nhưng đã được Rolls-Royce giả thành 2 ống bằng cách để chụp ống pô hình chữ nhật bên ngoài. Chiếc Cullinan này sở hữu khoang nội thất được phối độc lạ với màu cam chủ đạo cùng một số chi tiết màu xanh tạo điểm nhấn. Táp-lô trang bị tùy chọn ốp Veneer Technical Carbon. Loại vật liệu ốp nội thất này được các kỹ sư, nhà thiết kế và nghệ nhân của Rolls-Royce chế tạo với thiết kế đặc biệt. Những tấm ốp Technical Carbon sẽ tái tạo lại không gian hình học của vật liệu và cảm giác ba chiều đẹp mắt. Vô lăng 3 chấu của xe được bọc da cao cấp màu đen tích hợp nhiều nút bấm hỗ trợ người lái và cũng được ốp chất liệu Veneer Technical Carbon. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da cao cấp màu cam điểm xuyết một vài chi tiết màu xanh dương, hàng ghế trước chỉnh điện, có hệ thống sưởi/làm mát. Khoang hành khách phía sau được tùy chọn ghế băng 3 chỗ ngồi, cũng có chức năng sưởi và làm mát. Phía trước được trang bị tùy chọn bàn picnic với 2 màn hình giải trí. Trung tâm bảng táp-lô, Rolls-Royce Cullinan Black Badge sở hữu hệ thống màn hình chìm bên trong được bảo vệ kỹ càng, chỉ khi sử dụng màn hình giải trí mới xuất hiện. Hệ thống điều hoà 4 vùng độc lập đặt phía bên dưới màn hình giải trí. Núm điều khiển Spirit of Ecstasy trên bệ điều khiển trung tâm giúp điều khiển chức năng của xe. Bên cạnh là hệ thống nút bấm kích hoạt chế độ off - road: nút hỗ trợ đổ đèo, nút điều khiển nâng hạ gầm xe... Một mặt đồng hồ Enhanced Face được đặt tại phần ghế phụ, phần viền được sơn tối màu. Phía dưới khắc logo Lemniscaste – biểu tượng vô cùng, vô cực trong toán học, đại diện cho sự tiềm năng vô hạn – đây cũng là logo thường thấy trên phiên bản Black Badge của hãng xe Anh Quốc. Rolls-Royce Cullinan Black Badge vẫn được trang bị khối động cơ V12 tăng áp kép, dung tích 6,75 lít của Cullinan với công suất cực đại 600 mã lực, cao hơn 29 mã lực so với Cullinan tiêu chuẩn và mô-men xoắn cực đại đạt 900 Nm. Sức mạnh này được kiểm soát và truyền đến cả bốn bánh xe thông qua hộp số Bespoke ZF 8 cấp. Hiện chiếc Cullinan Black Badge màu độc đang có mặt tại showroomxe sang tư nhân tại Hà Nội. Mức giá xe Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2022 đang được một số đại lý tư nhân ở Việt Nam được cho là khoảng gần 40 tỷ đồng. Video: Chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu sang.