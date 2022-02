Rolls-Royce Cullinan Black Badge “hàng hiếm”, hơn 32 tỷ ở Sài Gòn

Rolls-Royce Cullinan đời mới là mẫu SUV sang trọng bậc nhất thế giới và kể từ khi ra mắt nó đã nhanh chóng trở thành mẫu xe đắt khách ở cả thị trường Việt Nam lẫn thị trường quốc tế. Số lượng Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu sang được nhập khẩu và lăn bánh tại Việt Nam trong một vài năm qua đang không ngừng tăng, tuy nhiên phiên bản đặc biệt - Black Badge của mẫu xe này thì chưa có nhiều và “hiếm” khi xuất hiện trên đường phố. Rolls-Royce Cullinan Black Badge được mệnh danh là "Vị vua của bóng đêm". Một trong những đặc điểm nhận dạng của Black Badge là biểu tượng “Thiếu phụ bay” Spirit of Ecstasy - vốn đã được thay đổi nhiều lần trong lịch sử, nay được chế tác bằng crom đen bóng, kiêu hãnh vươn mình trên đầu xe. Đây cũng là biểu tượng đầu tiên trong gia đình Black Badge, có phần chân đế cũng được làm bằng crome đen, tạo nên một tạo hình có sắc độ đen nhất từ trước tới nay. Về ngoại hình, Cullinan Black Badge gây chú ý với lớp “áo” ngoại thất màu đen được đánh bóng thủ công cùng loạt chi tiết đặc trưng của dòng “kim cương đen”. Chưa hết, chiếc SUV hạng sang còn có lưới tản nhiệt, nẹp cửa sổ, tay mở nắp khoang hành lý, bậc khoang hành lý, nan hốc hút gió phía dưới, đuôi ống xả và logo Rolls-Royce bên hông xe cũng được phủ đen. Riêng các nan lưới tản nhiệt dù chuyển sang màu đen nhưng vẫn được hoàn thiện bằng lớp cờ-rôm sáng bóng để phản chiếu khung lưới tản nhiệt bao quanh. Những chi tiết này kết hợp với lớp áo ngoại thất màu đen bóng đã mang đến vẻ đẹp huyền bí, gợi cảm cho chiếc Rolls-Royce Cullinan Black Badge. Rolls-Royce Cullinan Black Badge còn có một điểm nhận diện là bộ mâm 5 chấu được "thửa riêng". Thiết kế bộ mâm này khác biệt hoàn toàn so với mâm xe của các dòng Wraith Black Badge và Dawn Black Badge. Cụ thể, xe được trang bị bộ mâm 22 inch được tạo hình vừa giống bánh răng, vừa giống biểu tượng vô cực để thể hiện khả năng vận hành vô hạn của chiếc xe. Đi kèm là kẹp phanh được sơn màu đỏ nổi bật. Chiếc SUV siêu sang tới từ Anh Quốc không chỉ “đẹp” mà còn rất mạnh mẽ. Cụ thể, Rolls-Royce Cullinan Black Badge sở hữu động cơ V12 tăng áp kép quen thuộc của Cullinan thông thường và đã được khai thác để sinh ra thêm 29 mã lực, nâng tổng công suất lên 592 mã lực, mô-men xoắn cũng tăng 50Nm, nâng tổng mô-men xoắn cực đại lên 900Nm. Đi kèm với đó là hộp số tự động 8 cấp của ZF đã qua tinh chỉnh, hệ thống phanh tăng cường để phù hợp với các con số sức mạnh mới. Theo giới mê xe tại Việt Nam, giá xe Rolls-Royce Cullinan Black Badge nhập khẩu tư nhân không dưới 32 tỷ đồng, rẻ hơn đáng kể so với giá xe phân phối chính hãng (từ 37,2 tỷ đồng, chưa gồm chi phí ra biển). Video: Rolls-Royce Cullinan Black Badge "ông hoàng bóng đêm".

Rolls-Royce Cullinan đời mới là mẫu SUV sang trọng bậc nhất thế giới và kể từ khi ra mắt nó đã nhanh chóng trở thành mẫu xe đắt khách ở cả thị trường Việt Nam lẫn thị trường quốc tế. Số lượng Rolls-Royce Cullinan Black Badge siêu sang được nhập khẩu và lăn bánh tại Việt Nam trong một vài năm qua đang không ngừng tăng, tuy nhiên phiên bản đặc biệt - Black Badge của mẫu xe này thì chưa có nhiều và “hiếm” khi xuất hiện trên đường phố. Rolls-Royce Cullinan Black Badge được mệnh danh là "Vị vua của bóng đêm". Một trong những đặc điểm nhận dạng của Black Badge là biểu tượng “Thiếu phụ bay” Spirit of Ecstasy - vốn đã được thay đổi nhiều lần trong lịch sử, nay được chế tác bằng crom đen bóng, kiêu hãnh vươn mình trên đầu xe. Đây cũng là biểu tượng đầu tiên trong gia đình Black Badge, có phần chân đế cũng được làm bằng crome đen, tạo nên một tạo hình có sắc độ đen nhất từ trước tới nay. Về ngoại hình, Cullinan Black Badge gây chú ý với lớp “áo” ngoại thất màu đen được đánh bóng thủ công cùng loạt chi tiết đặc trưng của dòng “kim cương đen”. Chưa hết, chiếc SUV hạng sang còn có lưới tản nhiệt, nẹp cửa sổ, tay mở nắp khoang hành lý, bậc khoang hành lý, nan hốc hút gió phía dưới, đuôi ống xả và logo Rolls-Royce bên hông xe cũng được phủ đen. Riêng các nan lưới tản nhiệt dù chuyển sang màu đen nhưng vẫn được hoàn thiện bằng lớp cờ-rôm sáng bóng để phản chiếu khung lưới tản nhiệt bao quanh. Những chi tiết này kết hợp với lớp áo ngoại thất màu đen bóng đã mang đến vẻ đẹp huyền bí, gợi cảm cho chiếc Rolls-Royce Cullinan Black Badge. Rolls-Royce Cullinan Black Badge còn có một điểm nhận diện là bộ mâm 5 chấu được "thửa riêng". Thiết kế bộ mâm này khác biệt hoàn toàn so với mâm xe của các dòng Wraith Black Badge và Dawn Black Badge. Cụ thể, xe được trang bị bộ mâm 22 inch được tạo hình vừa giống bánh răng, vừa giống biểu tượng vô cực để thể hiện khả năng vận hành vô hạn của chiếc xe. Đi kèm là kẹp phanh được sơn màu đỏ nổi bật. Chiếc SUV siêu sang tới từ Anh Quốc không chỉ “đẹp” mà còn rất mạnh mẽ. Cụ thể, Rolls-Royce Cullinan Black Badge sở hữu động cơ V12 tăng áp kép quen thuộc của Cullinan thông thường và đã được khai thác để sinh ra thêm 29 mã lực, nâng tổng công suất lên 592 mã lực, mô-men xoắn cũng tăng 50Nm, nâng tổng mô-men xoắn cực đại lên 900Nm. Đi kèm với đó là hộp số tự động 8 cấp của ZF đã qua tinh chỉnh, hệ thống phanh tăng cường để phù hợp với các con số sức mạnh mới. Theo giới mê xe tại Việt Nam, giá xe Rolls-Royce Cullinan Black Badge nhập khẩu tư nhân không dưới 32 tỷ đồng, rẻ hơn đáng kể so với giá xe phân phối chính hãng (từ 37,2 tỷ đồng, chưa gồm chi phí ra biển). Video: Rolls-Royce Cullinan Black Badge "ông hoàng bóng đêm".