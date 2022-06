Cận cảnh Kia Sorento 2023 tại Việt Nam, thêm logo mới về đại lý

Trước đó, Kia Sorento thế hệ mới nhất tại Việt Nam chỉ được THACO trang bị logo cũ, khiến mẫu xe này giảm đi phần nào sức hút trong phân khúc nếu so với đối thủ trực tiếp Hyundai SantaFe. Nhiều người dùng trước đó đã tự nâng cấp, thay thế bộ logo mới trên mẫu xe cũ với giá khá đắt đỏ. Hiện tại, Kia Sorento 2023 nâng cấp đã được THACO trang bị logo mới trên các mẫu xe vừa được đưa về đại lý, giúp cho diện mạo chiếc xe thêm hấp dẫn hơn đối với khách hàng đang quan tâm đến phân khúc SUV 7 chỗ ngồi cỡ trung. Logo mới của Kia Sorento 2023 tại Việt Nam được thiết kế lại rõ ràng đem đến một diện mạo hoàn toàn khác cho các mẫu xe của hãng Kia, mặc dù chỉ đơn giản là các chi tiết thể hiện hình ảnh thương hiệu. Nhiều người đánh giá sau khi chuyển sang logo mới, chiếc Kia Sorento sẽ trở nên đẹp mắt và sang trọng hơn. Như vậy Kia Sorento là mẫu xe tiếp theo được trang bị logo mới tại thị trường Việt Nam sau Soluto, K3, K5, Sonet, Seltos và Carnival. Hiện tại, vẫn còn Kia Morning và Rondo vẫn đang sử dụng logo cũ. Do chỉ là phiên bản nâng cấp logo mới nên các trang bị đi kèm của Kia Sorento 2023 sẽ không có thay đổi nào đáng kể. Nội thất bên trong hiện tại có các lựa chọn màu nội thất be, đen hoặc kết hợp 2 tông màu đen – trắng. So với bản tiền nhiệm, Kia Sorento thế hệ mới có kích thước nhỉnh hơn với thông số cụ thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.810 x 1.900 x 1.700mm, chiều dài cơ sở 2.815mm ứng với 2 tùy chọn là 6 ghế hoặc 7 ghế ngồi. Kia Sorento 2023 được trang bị an toàn với công nghệ tiên tiến như: phanh ABS, EBD, BA, khởi hành ngang dốc, camera lùi, cân bằng điện tử, cảm biến trước sau. Trong bị các bản cao cấp sẽ có thêm camera360, cảnh báo va chạm trước, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn,... Phiên bản mới vẫn sẽ được trang bị động cơ động cơ dầu Diesel Smartstream 2.2 lít có công suất tối đa 198 mã lực kết hợp với hộp số ly hợp kép 8 cấp loại ướt hoàn toàn mới và động cơ xăng Smartstream 2.5 lít kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Ở thế hệ mới nhất vừa ra mắt, Sorento được Kia Motor phát triển dựa trên nền tảng của BMW X5 giúp chiếc xe nâng tầm đẳng cấp, thay đổi toàn diện về thiết kế và công nghệ, chất chứa nhiều tinh hoa của thương hiệu. Việt Nam là thị trường đầu tiên tại Đông Nam Á đón nhận mẫu SUV này. Hiện tại, chưa rõ giá xe Kia Sorento 2023 khi chuyển sang sử dụng logo mới tại Việt Nam. Đây sẽ là đối thủ canh tranh trực tiếp với Hyundai SantaFe. Video: Bỏ Fortuner & Everest, mua Kia Sorento 2021.

