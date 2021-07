Kia Sorento 2022 sang, xịn hơn - Hyundai SantaFe "dè chừng"

Không lâu sau khi Hyundai SantaFe Hybrid xuất hiện, mới đây, Kia tiếp tục “lên đời” cho Sorento 2022 với nhiều trang bị tiện ích, chính thức giới thiệu tại Hàn Quốc. Kia Sorento thế hệ mới được đánh giá là mẫu SUV ăn khách tại thị trường Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới. Đợt nâng cấp này nhằm đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trường, theo đó xe sẽ có thêm trang bị tiêu chuẩn mới và thay đổi nhẹ trong thiết kế. Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất trên bản nâng cấp Kia Sorento 2022 mới chính là logo thương hiệu mới và mâm xe họa tiết mới. Xe vẫn giữ phom dáng vuông vức, các đường nét góc cạnh và hầm hố nhờ xây dựng dựa trên ý tưởng thiết kế "refined boldness", tương tự các mẫu SUV khác như Stonic, Kia Seltos, Sportage và Telluride. Không chỉ bổ sung logo mới, Kia còn áp dụng rất nhiều nâng cấp cho các bản trang bị của dòng SUV cỡ D này. Cụ thể, giờ đây trên tất cả phiên bản Kia Sorento đều có đèn nội thất LED (đèn bản đồ, đèn đọc sách và đèn cốp), vốn là tuỳ chọn bổ sung trước đây. Với phiên bản cao cấp Premium, các hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến giờ đây cũng thành trang bị tiêu chuẩn, như phòng ngừa va chạm phía trước, kiểm soát hành trình thông minh (Stop & Restart),... nhằm nâng cao độ an toàn cho xe. Trong khi đó, phiên bản Signature được trang bị tiêu chuẩn hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng thông minh hơn, dựa trên định vị vệ tinh để nhận biết đường cao tốc, đường cong hoặc đường đô thị,…để đưa ra phán đoán, kèm tính năng hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc. Đây là những tính năng hiếm thấy trên các mẫu xe cùng phân khúc, thậm chí là xe sang. Đối với Gravity - phiên bản cao cấp nhất của Kia Sorento 2022 sẽ có ngoại hình khác biệt với màu sơn đen, mâm xe hợp kim 20 inch và ghế bọc da cao cấp được thiết kế riêng. Xe có tùy chọn động cơ xăng và dầu, trong khi đời Kia Sorento 2021 chỉ có duy nhất động cơ xăng trên bản này. Sau khi Kia Sorento 2022 ra mắt với 3 phiên bản kể trên, hãng xe Hàn Quốc cũng sẽ bổ sung thêm một bản động cơ hybrid vào giữa tháng 7. Có thể thấy rõ, Kia Sorento 2022 đã được tăng thêm tính cạnh tranh nhờ bổ sung trang bị, tiện nghi và an toàn so với đời xe trước. Đồng thời hãng cũng sẽ điều chỉnh giá bán nhằm tăng sức hấp dẫn. Cụ thể, tại Hàn Quốc, giá xe Kia Sorento 2022 dao động từ 30,56 triệu won đến 40,43 triệu won (khoảng 622 – 823 triệu đồng). Tại Hàn Quốc, Kia Sorento được ưa chuộng nhờ kiểu dáng hiện đại, nhiều trang bị tiện ích và giá bán phải chăng. Theo nguồn tin tức mới nhất, tổng cộng đã có 11.776 chiếc được bán ra trong 15 tháng kể từ khi hãng ra mắt Sorento thế hệ thứ 4 vào tháng 3/2020. Trên toàn cầu, số lượng xe bán ra trong năm 2020 là 76.883 chiếc. Trong khi đó, tại Việt Nam, Kia Sorento 2021 được ra mắt từ tháng 9 năm ngoái. Cú "nhảy cóc" từ thế hệ thứ 2 lên thứ 4 đã giúp Kia Sorento có màn thay đổi toàn diện tại Việt Nam. Điển hình là trong tháng 5/2021, mẫu xe này xếp thứ 2 trong phân khúc vi doanh số đạt 2.891 xe, chỉ sau Hyundai Santa Fe. Với việc bổ sung thêm các trang bị an toàn và giá bán hợp lý, mẫu xe mới Kia Soreto 2022 hứa hẹn sẽ tiếp tục là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc tại Hàn Quốc, nó cũng sẽ khiến cho đối thủ Hyundai SantaFe phải dè chừng. Video: Kia Sedona 2022 logo mới, ngập tràn công nghệ.

Không lâu sau khi Hyundai SantaFe Hybrid xuất hiện, mới đây, Kia tiếp tục “lên đời” cho Sorento 2022 với nhiều trang bị tiện ích, chính thức giới thiệu tại Hàn Quốc. Kia Sorento thế hệ mới được đánh giá là mẫu SUV ăn khách tại thị trường Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới. Đợt nâng cấp này nhằm đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trường, theo đó xe sẽ có thêm trang bị tiêu chuẩn mới và thay đổi nhẹ trong thiết kế. Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất trên bản nâng cấp Kia Sorento 2022 mới chính là logo thương hiệu mới và mâm xe họa tiết mới. Xe vẫn giữ phom dáng vuông vức, các đường nét góc cạnh và hầm hố nhờ xây dựng dựa trên ý tưởng thiết kế "refined boldness", tương tự các mẫu SUV khác như Stonic, Kia Seltos, Sportage và Telluride. Không chỉ bổ sung logo mới, Kia còn áp dụng rất nhiều nâng cấp cho các bản trang bị của dòng SUV cỡ D này. Cụ thể, giờ đây trên tất cả phiên bản Kia Sorento đều có đèn nội thất LED (đèn bản đồ, đèn đọc sách và đèn cốp), vốn là tuỳ chọn bổ sung trước đây. Với phiên bản cao cấp Premium, các hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến giờ đây cũng thành trang bị tiêu chuẩn, như phòng ngừa va chạm phía trước, kiểm soát hành trình thông minh (Stop & Restart),... nhằm nâng cao độ an toàn cho xe. Trong khi đó, phiên bản Signature được trang bị tiêu chuẩn hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng thông minh hơn, dựa trên định vị vệ tinh để nhận biết đường cao tốc, đường cong hoặc đường đô thị,…để đưa ra phán đoán, kèm tính năng hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc. Đây là những tính năng hiếm thấy trên các mẫu xe cùng phân khúc, thậm chí là xe sang. Đối với Gravity - phiên bản cao cấp nhất của Kia Sorento 2022 sẽ có ngoại hình khác biệt với màu sơn đen, mâm xe hợp kim 20 inch và ghế bọc da cao cấp được thiết kế riêng. Xe có tùy chọn động cơ xăng và dầu, trong khi đời Kia Sorento 2021 chỉ có duy nhất động cơ xăng trên bản này. Sau khi Kia Sorento 2022 ra mắt với 3 phiên bản kể trên, hãng xe Hàn Quốc cũng sẽ bổ sung thêm một bản động cơ hybrid vào giữa tháng 7. Có thể thấy rõ, Kia Sorento 2022 đã được tăng thêm tính cạnh tranh nhờ bổ sung trang bị, tiện nghi và an toàn so với đời xe trước. Đồng thời hãng cũng sẽ điều chỉnh giá bán nhằm tăng sức hấp dẫn. Cụ thể, tại Hàn Quốc, giá xe Kia Sorento 2022 dao động từ 30,56 triệu won đến 40,43 triệu won (khoảng 622 – 823 triệu đồng). Tại Hàn Quốc, Kia Sorento được ưa chuộng nhờ kiểu dáng hiện đại, nhiều trang bị tiện ích và giá bán phải chăng. Theo nguồn tin tức mới nhất, tổng cộng đã có 11.776 chiếc được bán ra trong 15 tháng kể từ khi hãng ra mắt Sorento thế hệ thứ 4 vào tháng 3/2020. Trên toàn cầu, số lượng xe bán ra trong năm 2020 là 76.883 chiếc. Trong khi đó, tại Việt Nam, Kia Sorento 2021 được ra mắt từ tháng 9 năm ngoái. Cú "nhảy cóc" từ thế hệ thứ 2 lên thứ 4 đã giúp Kia Sorento có màn thay đổi toàn diện tại Việt Nam. Điển hình là trong tháng 5/2021, mẫu xe này xếp thứ 2 trong phân khúc vi doanh số đạt 2.891 xe, chỉ sau Hyundai Santa Fe. Với việc bổ sung thêm các trang bị an toàn và giá bán hợp lý, mẫu xe mới Kia Soreto 2022 hứa hẹn sẽ tiếp tục là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc tại Hàn Quốc, nó cũng sẽ khiến cho đối thủ Hyundai SantaFe phải dè chừng. Video: Kia Sedona 2022 logo mới, ngập tràn công nghệ.