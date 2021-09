Chi tiết Kia Sorento 2022 phiên bản hybrid từ hơn 1 tỷ đồng

Kia Sorento Plug-in Hybrid 2022 đã chính thức được bán ra tại Mỹ, giá bán niêm yết từ 44.990 USD (khoảng 1,01 tỷ đồng). Kia Sorento bản plug-in hybrid (hybrid cắm sạc) có những tính năng cao cấp, xe được trang bị đèn chiếu sáng dạng LED, kính chắn gió cách âm và mâm xe hợp kim 19 inch. Bên trong cabin, ghế được bọc da nhân tạo SynTex, hàng ghế trước có chức năng sưởi, chỉnh điện. Mẫu xe Kia Sorento 7 chỗ này có hàng ghế thứ 2 đạng thương gia, hàng ghế thứ 3 có thể gập lại tạo thêm không gian chứa hành lý.



Những tiện ích đáng chú ý khác gồm có vô lăng bọc da, màn hình hiển thị đa thông tin 4,2 inch. Hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng 10,25 inch, tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, dàn âm thanh 6 loa, xe còn có bộ sạc điện thoại không dây.



Những công nghệ an toàn và hỗ trợ lái có trên Kia Sorento Plug-in hybrid bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống Stop and Go, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm khi lùi, cảnh báo chướng ngại vật phía trước.



Ngoài ra, xe còn có chức năng đèn pha tự động điều chỉnh chùm sáng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và hỗ trợ thoát hiểm.



Những khách hàng muốn một phiên bản sang trọng hơn có thể lựa chọn biến thể SX-Prestige, giá xe Kia Sorento Plug-in Hybrid bản này là 47.890 USD (khoảng 1,08 tỷ đồng). Phiên bản này có cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, hệ thống âm thanh cao cấp 8 loa của Bose, gương chiếu hậu chống chói, ghế bọc da đục lỗ, có chức năng sưởi và làm mát ở hàng ghế trước, hàng ghế thứ 2 có chức năng sưởi.



Cả 2 phiên bản SX và SX-Prestige đều được trang bị động cơ plug-in hybrid, gồm máy xăng 4 xy-lanh 1.6L tăng áp, kết hợp với một động cơ điện và gói pin lithium-ion 14 kWh. Tổng công suất của xe đạt 261 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, hộp số tự động 6 cấp.



Xe cũng được trang bị tiêu chuẩn hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, tầm hoạt động khi chạy riêng động cơ điện là 51 km. Tại Việt Nam, Kia Sorento thế hệ mới có 2 tùy chọn động cơ là dầu 2.2L (198 mã lực, 440 Nm) và xăng 2.5L (177 mã lực, 232 Nm). Cộng dồn 8 tháng đầu năm 2021, mức doanh số của mẫu xe này đạt 3.474 xe, xếp thứ 2 trong nhóm SUV 7 chỗ sau Hyundai SantaFe.



Video: Giới thiệu Kia Sorento Plug-in Hybrid 2022 mới.





