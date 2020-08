Cận cảnh Kia Seltos Luxury gần 650 triệu tại Việt Nam

Kia Seltos 2020 mới là mẫu SUV đô thị cỡ B mắt người tiêu dùng Việt nhằm cạnh tranh với Hyundai Kona, Ford EcoSport, Honda HR-V... Seltos mang ngôn ngữ thiết kế mới đầy trẻ trung và khác biệt của thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Ngay khi ra mắt, Seltos đã nhận được nhiều đánh giá tích cực đến từ khách hàng Việt và nhanh chóng tạo "cơn sốt" nhẹ. Sau khi được đại lý chính hãng trưng bày, Kia Seltos 2020 bản Luxury là phiên bản nhận lượng đơn đặt hàng lớn nhất. Nhân viên bán hàng cho biết, trong 4 phiên bản mà Thaco bán ra, Luxury của Seltos được quan tâm nhất bởi mức giá phù hợp, trang bị đủ dùng và động cơ giống bản cao cấp nhất. Kia Seltos Luxury 2020 sở hữu thiết kế không khác biệt quá nhiều so với bản full option. Xe có lưới tản nhiệt hình mũi hổ với phần viền bọc crom, bên trong sơn đen nổi bật. Hệ thống đèn pha/cos của biến thể này dạng Halogen Projector, dải LED định vị ban ngày là điểm nhấn. Hơn nữa, mẫu xe này vẫn được trang bị đèn sương mù, chi tiết quan trọng trong việc lựa chọn của người dùng. Ở khía cạnh kích thước, Kia Seltos Luxury duy trì không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc nhờ chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt ở mức 4.315 x 1.800 x 1.645 (mm), chiều dài trục cơ sở 2.610 mm, khoảng sáng gầm 190 mm. Kia Seltos Luxury 2020 giống bản Premium với phần trần xe sơn đen thể thao, gương chiếu hậu tích hợp dải xi-nhan LED cùng tính năng chỉnh/gập điện. Không chỉ vậy, phiên bản tầm trung của Seltos vẫn có hệ thống mở khoá thông minh tích hợp trên tay nắm cửa. Bước sang phân đuôi, Kia Seltos Luxury All New sở hữu cụm đèn hậu LED được nối liền bởi dải crom to bản giống thiết kế xe sang. Cản sau của chiếc SUV này có phần ống xả giả mang đến vẻ ngoài cân đối hơn cho Seltos. Ở biến thể này, người dùng vẫn được trải nghiệm cảm biến/camera lùi tương tự bản cao cấp. Khoang lái của xe mang phong cách trẻ trung, vật liệu áp dụng trên chiếc SUV này chủ yếu nhựa nhưng có độ hoàn thiện ở mức tốt. Kia Seltos Luxury 2020 là chiếc xe duy nhất trong phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam được trang bị phần vô-lăng D-Cut bọc da tích hợp nhiều phím bấm chức năng. Phía sau, mẫu xe đến từ Hàn Quốc có màn hình hiển thị 7 inch mang đến khả năng quan sát tốt cho người dùng. Đối với bản tầm trung của Kia Seltos, người dùng sẽ được trải nghiệm ghế bọc da chỉnh cơ, hàng ghế sau rộng rãi có bệ tỳ tay. Một điểm đáng khen nữa trên Kia Seltos là chiếc SUV này có cửa gió điều hoà hàng ghế 2, điều mà các mẫu xe đối thủ trong phân khúc chưa kịp trang bị. Kia Seltos Luxury 2020 sử dụng màn hình giải trí AVN 8 inch đặt nổi hỗ trợ kết nối Kết nối Apple Carplay/Android Auto cùng dàn âm thanh 6 loa như bản Premium. Ngoài ra, những trang bị tiện nghi vẫn hiện diện trên Kia Seltos Luxury 2020 như điều hoà tự động, kính lái 1 chạm, điều chỉnh đèn pha, nút bấm khởi động, cửa gió điều hoà hàng ghế sau... Kia Seltos bản Luxury có khá nhiều trang bị an toàn gồm: Hỗ trợ phanh ABS, EBD, ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, mã hóa chìa khóa, cảnh báo chống trộm 3 chế độ lái, chế độ kiểm soát lực kéo, cảm biến sau, camera lùi, 2 túi khí... Cả 3 phiên bản xe Kia Seltos 2020 tại Việt Nam đều sử dụng động cơ tăng áp 1.4L cho sức mạnh 138 mã lực, mô-men xoắn 242 Nm đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Hiện tại, giá xe Kia Seltos 2020 phiên bản Luxury được chào bán chính hãng ở mức 649 triệu đồng tại Việt Nam, mẫu xe này sẽ cạnh tranh với người đồng hương Hyundai Kona. Video: Giới thiệu Kia Seltos Luxury thế hệ mới.

