Kia Seltos 2021 sắp ra mắt tại Việt Nam, "đấu" Hyundai Kona

Cụ thể, Kia Seltos 2021 mới sẽ được THACO ra mắt vào ngày 22/7/2020 tới đây, đây có thể xem là động thái tránh tháng “cô hồn” đang tới gần của doanh nghiệp Việt. Đồng thời, tân binh phân khúc SUV hạng B này như thường lệ cũng sẽ được THACO lắp ráp trong nước. Nếu Kia Seltos tại Việt Nam xuất hiện vào quý IV như tin đồn trước đó thì sẽ không có quá nhiều ý nghĩa bởi Nghị định 70/2020/NĐ-CP giảm 50% lệ phí trước bạ cho các dòng ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ chỉ có hiệu lực đến hết năm nay. Vì vậy, việc ra mắt sớm sẽ giúp Kia Seltos thu hút được sự quan tâm của khách hàng, điều này đặc biệt quan trọng khi Hyundai Kona hiện đang thống trị tuyệt đối phân khúc SUV cỡ B.Giá xe Kia Seltos 2021 hiện vẫn chưa được hé lộ, nhưng nhìn vào danh mục sản phẩn của thương hiệu Hàn Quốc đang được THACO phân phối, nhiều khả năng mẫu xe này cũng sẽ có được một mức giá tốt so với các đối thủ cùng phân khúc hiện nay. Trước đó, theo hình ảnh được cho là rỏ rỉ từ nội bộ, nhiều khả năng Kia Seltos sẽ được phân phối với 4 phiên bản cùng 2 tùy chọn động cơ 1.4L hoặc 1.6L. Theo dự đoán, rất có thể THACO sẽ tận dụng những loại động cơ có sẵn ví dụ như máy xăng 1.4L thuộc mẫu sedan hạng B Kia Soluto hoặc máy xăng 1.6L trên mẫu sedan hạng C Kia Cerato. Tất nhiên những động cơ này khi được lắp đặt sang Kia Seltos sẽ được điều chỉnh để phù hợp với khung gầm mới nhưng có lẽ sẽ không chênh lệch nhiều. Xe được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ chung với Hyundai Kona cho chiều dài 4.375 mm, rộng 1.800 mm, cao 1.615 mm nếu không có baga nóc và chiều dài cơ sở mức 2.630 mm, hứa hẹn một không gian nội thất rộng rãi. Không chỉ vậy, nội thất bên trong của mẫu xe Kia Seltos 2021 cũng có phần tương đồng với người anh em Hyundai Kona khi màn hình giải trí trung tâm có kết nối Android Auto và Apple CarPlay được đặt nổi. Tại Indonesia, bản cao cấp nhất sẽ có cửa sổ trời cùng vô lăng vát đáy thể thao trong khi bản thường chỉ là dạng tròn truyền thống. Một số trang bị khác bao gồm hệ thống âm thành gồm 8 loa Bose, khởi động nút bấm, phanh đỗ xe điện tử, sạc không dây, màn hình kỹ thuật số chỉnh điều hòa,… Các trang bị an toàn nổi bật của Kia Seltos tại thị trường này gồm có 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi và cảm biến đỗ xe. Tại thị trường Đông Nam Á, mẫu xe mới này sở hữu khoang hành lý của có thể tích là 685 lít khi dựng hàng ghế sau và lên đến 1.758 lít nếu gập hàng ghế sau xuống, dự tính khi lắp ráp tại Việt Nam nó cũng không thay đổi nhiều so với phiên bản đang bán ra tại nước bạn. Mẫu SUV cỡ B Kia Seltos lần đầu tiên được giới thiệu với khách hàng toàn cầu tại sự kiện tại Ấn Độ vào hồi cuối tháng 6/2019 với mức giá khá "mềm". Chỉ sau một thời gian ngắn, nó đã được nhiều người dùng đặt hàng và là mẫu xe bán khá chạy tại thị trường châu Á - đặc biệt là Ấn Độ. Video: Kia Seltos 2020 giá dự kiến từ 600 triệu tại Việt Nam.

