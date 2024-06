Cận cảnh Aston Martin DB12 vừa ra mắt Việt Nam, từ 19,5 tỷ đồng

Aston Martin DB12 2024 mới vừa chính thức được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam với giá bán từ 19,5 tỷ đồng, chưa bao gồm các tuỳ chọn thêm. Hãng xe Anh quốc rất tự hào về DB12, đến mức Aston Martin mô tả đây là chiếc “Super Tourer đầu tiên trên thế giới” và là "mẫu DB hoàn thiện và hoàn hảo nhất" trong lịch sử của hãng. Aston Martin DB12 thay thế DB11 nên thoạt nhìn sẽ thấy hai mẫu này khá giống nhau về thiết kế. Tuy nhiên trên thực tế Aston Martin DB12 đã được sửa đổi để mang đến cái nhìn mới mẻ, hiện đại hơn. Theo đó, phần đầu xe Aston Martin DB12 tại Việt Nam nổi bật với lưới tản nhiệt khổng lồ, hai bên là đèn pha LED mới. Phía trên lưới tản nhiệt là logo mới của Aston Martin trong khi bên dưới là bộ chia gió cải tiến. Tiếp đến là gương chiếu hậu không viền và tay nắm cửa dạng ẩn, mang đến cái nhìn sang trọng đồng thời làm giảm hệ số cản cho xe. Aston Martin DB12 sử dụng bộ mâm kích thước 21 inch đi kèm phanh đĩa 400mm trước và 360mm sau. Trái ngược với ngoại thất, nội thất của DB12 thực sự đã có một cuộc “cải tổ”. Giám đốc thiết kế của Aston - Miles Nurnberger cho biết: “Đây là khu vực có khoản đầu tư thực sự lớn.” Cụ thể, toàn bộ khoang cabin của Aston Martin DB12 đều được làm từ vật liệu cao cấp như da Alcantara và sợi carbon. Xe có bảng điều khiển trung tâm thiết kế mới với các khe gió điều hòa mảnh hơn. Mẫu “Super Tourer” này được trang bị màn hình thông tin giải trí cảm ứng kích thước 10,25 inch chạy phần mềm do Aston Martin thiết kế, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, 4G, ra lệnh giọng nói và định vị vệ tinh. Ứng dụng Aston Martin mới cho phép chủ sở hữu kết nối với ôtô từ điện thoại thông minh của họ để theo dõi vị trí của ôtô, đặt giới hạn tốc độ, mở hoặc khóa xe từ xa, gọi dịch vụ khẩn cấp hoặc đặt dịch vụ ôtô. Trong ba năm đầu tiên, khách hàng được sử dụng miễn phí dịch vụ của Aston Martin. Một số trang bị tiện ích nổi bật khác có thể kể đến bên trong cabin của Aston Martin DB12 có: hệ thống âm thanh cao cấp Bowers & Wilkins 15 loa, ghế thể thao Sports Plus, cần số tối giản và sử dụng vật liệu cao cấp hơn,… Aston Martin DB12 ssở hữu khối động cơ V8 4.0L tăng áp kép mới từ Mercedes-AMG, thay vì V12 giống DB11. Khối động này của DB12 sản sinh công suất 671 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 800Nm trong khoảng từ 2.750 đến 6.000 vòng/phút. Thông số này cho thấy “Super Tourer” mạnh hơn 30% so với động cơ V8 trên DB11 chỉ có công suất 528 mã lực và thậm chí còn mạnh hơn cả DB11 V12. Khối động cơ đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Nhờ đó, DB12 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,6 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 325 km/h. Trong khi DB11 mất 4 giây để đạt tốc độ 100 km/h từ vị trí xuất phát và tốc độ tối đa 309 km/h. Ngoài ra, hệ thống treo trên DB12 sử dụng là loại giảm xóc thích ứng đời mới cùng thanh chống lật cứng hơn để đảm bảo cấu trúc tổng thể trước công suất mới mạnh hơn đáng kể. Xe còn ứng dụng khung gầm mới cải tiến độ cứng hơn 7% so với DB11. Tiếp đến là hệ thống kiểm soát ổn định điện tử được tinh chỉnh và bổ trợ lực phanh cân chỉnh lại. DB12 sử dụng hệ thống phanh gốm carbon giúp giảm 27 kg trọng lượng. Đáng chú ý, Aston Martin DB12 là mẫu xe đầu tiên của dòng DB có vi sai điện tử phía sau có thể khóa/mở chỉ trong vài miligiây. Xe có 3 chế độ lái là GT, Sport và Sport+... Video: Giới thiệu siêu xe Aston Martin DB12 2024 mới.

