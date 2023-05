Chiếc Aston Martin DB12 đầu tiên được bán với giá 37,6 tỷ đồng

Trong khuôn khổ liên hoan phim Cannes 2023 ở Pháp, một chiếc Aston Martin DB12 2024 mới mang trên mình màu xanh Ngọc lục bảo Iridescent Emerald tuyệt đẹp đã được bán đấu giá 1,6 triệu USD (tương đương 37,6 tỷ đồng). Được biết, toàn bộ số tiền này sẽ được quyên góp vào quỹ nghiên cứu AIDS. Ông Lawrence Stroll, chủ tịch Aston Martin, phát biểu: “Cuộc đấu giá từ thiện này làm nổi bật sự phấn khích đối với DB12 mới cũng như các khía cạnh về hiệu năng cao và độ sang trọng độc đáo của mẫu xe này.” Chiếc siêu xe Aston Martin DB12 đầu tiên được bán ra còn sở hữu “những điểm nhấn đặc sắc được tuyển chọn cẩn thận bởi bộ phận cá nhân hóa Q by Aston Martin.” Chúng bao gồm huy hiệu đặc biệt, hình thêu tựa đầu độc đáo và các tấm bệ cửa được thiết kế riêng cho xe. Bên cạnh đó, trên nắp động cơ của chiếc xe còn được 2 tay đua F1 nổi tiếng là Fernando Alonso và Lance Stroll ký tên lên. Chiếc xe đua F1 AMR23 của Aston Martin cũng được trưng bày tại amfAR Gala Cannes lần này. DB12 là siêu phẩm mới nhất vừa được Aston Martin giới thiệu cách đây chưa lâu. Mẫu xe ra đời thay thế cho vị trí của DB11 trong danh mục xe GT cao cấp của hãng xe Anh Quốc, đúng vào dịp kỷ niệm 110 năm thành lập Aston Martin và 75 năm ra đời dòng xe DB. Nếu như trước đây mẫu DB11 vẫn còn được giới thiệu là xe "grand tourer", thì hiện giờ DB12 với hàng loạt cải tiến về hiệu năng vận hành được Aston Martin tự hào tuyên bố là đã đạt đến đẳng cấp "siêu tourer". Càng đáng nể hơn khi DB12 không còn sử dụng động cơ V12 như bản tiền nhiệm, mà chỉ được dùng động cơ V8. Động cơ V8 tăng áp kép 4.0L được trang bị cho DB12 vẫn có nguồn gốc từ Mercedes-Benz, nhưng các kỹ sư Aston Martin đã can thiệp sâu để giúp nó phát huy tối đa tiềm năng. Kết quả là động cơ này có thể sản sinh được lượng công suất lên đến 671 mã lực (500 kW) và đạt mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Để so sánh, động cơ V8 trước đây khi dùng cho DB11 chỉ có thể đạt công suất 528 mã lực (393 kW) và 675 Nm mô-men xoắn. DB11 bản động cơ V12 tăng áp kép 5.2L cũng chỉ đạt tới mức công suất 630 mã lực (470 kW) và 700 Nm mô-men xoắn. Như vậy, V8 của DB12 mạnh vượt trội so với V12 của DB11, khiến cho mẫu xe mới không còn cần đến khối động cơ lớn hơn nữa. DB12 còn dùng hộp số tự động 8 cấp, với khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong vòng 3,6 giây trước khi đạt tới vận tốc tối đa 325 km/h. Mẫu DB11 V8 cần tới 4 giây để hoàn tất quãng đường tương tự, trong khi với DB11 V12 thì là 3,7 giây. Vận tốc tối đa của DB11 V8 chỉ là 309 km/h, tuy nhiên DB11 V12 cũng có thể đạt tới 334 km/h và đây là thông số duy nhất mà mẫu cũ hơn được DB12. Nội thất DB12 hiện đại hơn với vô-lăng mới và bảng đồng hồ được thay bằng một màn hình kỹ thuật số. Ở trung tâm táp-lô là màn hình giải trí 10,25 inch, hỗ trợ đầy đủ Apple CarPlay/Android Auto, kết nối 4G, trợ lý giọng nói và cho phép cập nhật phần mềm OTA. Đây là một sự cải tiến vượt bậc so với hệ thống cũ của DB11, vốn được "mượn" từ Mercedes-Benz. Ngoài ra trên Aston Martin DB12, chủ xe có thể dùng app trên điện thoại để tùy chỉnh thiết lập xe. Sau chiếc Aston Martin DB12 đầu tiên này, những chiếc khác sẽ được bán ra thị trường vào khoảng quý III năm nay. Giá bán lẻ hiện chưa được công bố. Video: Aston Martin DB12 tại liên hoan phim Cannes 2023.

