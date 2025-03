Siêu phẩm Harley-Davidson Road Glide CVO "thét giá" gần 3 tỷ đồng

Để ăn mừng thành công của mình trên đường đua thời gian qua, Harley-Davidson đã tung ra bản sao đường trường của chiếc xe đua tại giải KotB có tên là Harley-Davidson CVO Road Glide RR 2025 mới. Xe môtô Harley-Davidson CVO Road Glide RR được trang bị động cơ V-Twin Screamin' Eagle 131 inch khối. Là một hãng mô tô Mỹ, Harley thích liệt kê dung tích xi-lanh bằng inch khối giống xe cơ bắp. Chuyển đổi phân khối, con số đó tương đương 2.147cc. Và tất cả dung tích đó cộng lại thành 153 mã lực @5.750rpm và mô-men xoắn lên tới 204Nm. Điều đó có nghĩa đây là động cơ Harley-Davidson được trang bị trên xe thương mại mạnh mẽ nhất từng được xuất xưởng. Về cơ bản, động cơ V-Twin Screamin' Eagle 131 được nâng cấp từ danh sách dài các phụ tùng độ có sẵn mà Harley cung cấp cho khách hàng, các bộ phận tùy chỉnh được thiết kế, chế tạo và sản xuất bởi đội đua tại King of the Baggers của thương hiệu, và một số điều chỉnh thêm. Xe có trục cam mới, culass làm mát bằng chất lỏng, buồng đốt và họng hút/xả được gia công hoàn toàn bằng CNC, cổ hút lấy cảm hứng từ xe đua và họng ga đường kính 68mm với ống nạp bằng nhôm phù hợp, nhiều chi tiết nhôm CNC và nhông nhỏ hơn để tăng tốc tốt hơn khi xuất phát. Ngay cả tua máy cực đại cũng được thay đổi để mang lại hiệu suất cao hơn, với CVO Road Glide RR được phép tăng tốc lên 6.500 vòng/phút. Nghe có vẻ không nhiều đối với những biker chạy sportbike/naked bike bình thường, nhưng đó là con số quá lớn đối với một chiếc Harley-Davidson. Ngoài ra còn có pô Akrapovic full titan mà vẫn tuân thủ mọi quy định khí thải/tiếng ồn tại 50 tiểu bang Mỹ. Lượng công suất và mô-men xoắn khổng lồ sau đó được truyền qua hộp số Screamin' Eagle Racing King 6 cấp hoàn toàn mới được lấy từ xe máy của đội đua. Ngoài ra, hệ thống treo của siêu môtô Harley-Davidson CVO Road Glide RR cũng khiến nhiều chiếc siêu naked bike hay superbike phải xấu hổ. Ohlins ở phía sau và phía trước, cả hai đều có thể điều chỉnh hoàn toàn. Hệ thống treo trước là phuộc FGR 253 Hypersport Superbike 43mm mà thương hiệu đã chế tạo kết hợp với Ohlins, với cặp heo phanh Brembo GP4-RX bắt bên dưới. Hệ thống treo sau sử dụng bộ bình chứa dầu Ohlins kép gắn ngoài, có thể điều chỉnh hoàn toàn, kéo theo một gắp đơn được gia công CNC hoàn toàn, tạo điểm bắt cho 1 heo Brembo 4 piston nữa. Sự khác biệt thực sự duy nhất giữa CVO RR và xe đua King of the Baggers là nó vẫn có gác chân hướng về phía trước, đèn và ống xả hợp pháp trên đường, và hệ thống âm thanh nổi tuyệt vời từ Rockford Fosgate. Nó cũng ngắn hơn một chút so với xe đua, mặc dù vẫn cao hơn 5cm so với CVO Road Glide tiêu chuẩn và có góc nghiêng là 36 độ sang phải, trong khi 35 độ sang trái. Nói tóm lại, CVO Road Glide RR là chiếc xe đua KotB của Harley-Davidson, nhưng với các trang bị hợp pháp và tiện nghi của CVO Road Glide thường. Bản thân mỗi chiếc CVO Road Glide đã đắt đỏ bậc nhất trong thế giới 2 bánh (nếu không tính tới những mẫu xe độc bản hoặc số lượng siêu giới hạn). Sẽ chỉ có 131 chiếc CVO Road Glide RR được sản xuất. Mức giá xe Harley-Davidson Road Glide CVO RR 2025 tại thị trường Mỹ là 110.000 USD (tương đương hơn 2,8 tỷ đồng), khiến nó trở thành chiếc xe môtô sản xuất hàng loạt đắt nhất trong lịch sử hãng. Video: Giới thiệu siêu phẩm Harley-Davidson Road Glide CVO 2025.

Để ăn mừng thành công của mình trên đường đua thời gian qua, Harley-Davidson đã tung ra bản sao đường trường của chiếc xe đua tại giải KotB có tên là Harley-Davidson CVO Road Glide RR 2025 mới. Xe môtô Harley-Davidson CVO Road Glide RR được trang bị động cơ V-Twin Screamin' Eagle 131 inch khối. Là một hãng mô tô Mỹ, Harley thích liệt kê dung tích xi-lanh bằng inch khối giống xe cơ bắp. Chuyển đổi phân khối, con số đó tương đương 2.147cc. Và tất cả dung tích đó cộng lại thành 153 mã lực @5.750rpm và mô-men xoắn lên tới 204Nm. Điều đó có nghĩa đây là động cơ Harley-Davidson được trang bị trên xe thương mại mạnh mẽ nhất từng được xuất xưởng. Về cơ bản, động cơ V-Twin Screamin' Eagle 131 được nâng cấp từ danh sách dài các phụ tùng độ có sẵn mà Harley cung cấp cho khách hàng, các bộ phận tùy chỉnh được thiết kế, chế tạo và sản xuất bởi đội đua tại King of the Baggers của thương hiệu, và một số điều chỉnh thêm. Xe có trục cam mới, culass làm mát bằng chất lỏng, buồng đốt và họng hút/xả được gia công hoàn toàn bằng CNC, cổ hút lấy cảm hứng từ xe đua và họng ga đường kính 68mm với ống nạp bằng nhôm phù hợp, nhiều chi tiết nhôm CNC và nhông nhỏ hơn để tăng tốc tốt hơn khi xuất phát. Ngay cả tua máy cực đại cũng được thay đổi để mang lại hiệu suất cao hơn, với CVO Road Glide RR được phép tăng tốc lên 6.500 vòng/phút. Nghe có vẻ không nhiều đối với những biker chạy sportbike/naked bike bình thường, nhưng đó là con số quá lớn đối với một chiếc Harley-Davidson. Ngoài ra còn có pô Akrapovic full titan mà vẫn tuân thủ mọi quy định khí thải/tiếng ồn tại 50 tiểu bang Mỹ. Lượng công suất và mô-men xoắn khổng lồ sau đó được truyền qua hộp số Screamin' Eagle Racing King 6 cấp hoàn toàn mới được lấy từ xe máy của đội đua. Ngoài ra, hệ thống treo của siêu môtô Harley-Davidson CVO Road Glide RR cũng khiến nhiều chiếc siêu naked bike hay superbike phải xấu hổ. Ohlins ở phía sau và phía trước, cả hai đều có thể điều chỉnh hoàn toàn. Hệ thống treo trước là phuộc FGR 253 Hypersport Superbike 43mm mà thương hiệu đã chế tạo kết hợp với Ohlins, với cặp heo phanh Brembo GP4-RX bắt bên dưới. Hệ thống treo sau sử dụng bộ bình chứa dầu Ohlins kép gắn ngoài, có thể điều chỉnh hoàn toàn, kéo theo một gắp đơn được gia công CNC hoàn toàn, tạo điểm bắt cho 1 heo Brembo 4 piston nữa. Sự khác biệt thực sự duy nhất giữa CVO RR và xe đua King of the Baggers là nó vẫn có gác chân hướng về phía trước, đèn và ống xả hợp pháp trên đường, và hệ thống âm thanh nổi tuyệt vời từ Rockford Fosgate. Nó cũng ngắn hơn một chút so với xe đua, mặc dù vẫn cao hơn 5cm so với CVO Road Glide tiêu chuẩn và có góc nghiêng là 36 độ sang phải, trong khi 35 độ sang trái. Nói tóm lại, CVO Road Glide RR là chiếc xe đua KotB của Harley-Davidson, nhưng với các trang bị hợp pháp và tiện nghi của CVO Road Glide thường. Bản thân mỗi chiếc CVO Road Glide đã đắt đỏ bậc nhất trong thế giới 2 bánh (nếu không tính tới những mẫu xe độc bản hoặc số lượng siêu giới hạn). Sẽ chỉ có 131 chiếc CVO Road Glide RR được sản xuất. Mức giá xe Harley-Davidson Road Glide CVO RR 2025 tại thị trường Mỹ là 110.000 USD (tương đương hơn 2,8 tỷ đồng), khiến nó trở thành chiếc xe môtô sản xuất hàng loạt đắt nhất trong lịch sử hãng. Video: Giới thiệu siêu phẩm Harley-Davidson Road Glide CVO 2025.