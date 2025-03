Giàu nhất hành tinh, tỷ phú Elon Musk tiêu tiền thế nào?

Theo cập nhật mới nhất trên Forbes (tính đến ngày 7/3/2025), Elon Musk hiện là người giàu nhất thế giới với 342,8 tỷ USD. Ảnh: Forbes Những năm qua, tỷ phú Elon Musk đã mua hơn 100 triệu đô la bất động sản nhà ở tại California. Tuy nhiên, ông lần lượt bán hết những ngôi nhà này và “trắng tay” nhà ở vào năm 2022. Ảnh: Google Maps Sau khi bán hết bất động sản, tỷ phú giàu nhất hành tinh sống trong một căn nhà lắp ghép thuê từ chính công ty mình. Ảnh: BI Không đầu tư bất động sản, Elon Musk đặc biệt yêu thích ô tô. Năm 2013, Elon Musk trả 920.000 đô la trong một cuộc đấu giá cho chiếc Lotus Esprit được sử dụng trong một bộ phim James Bond. Ảnh: BI Bên cạnh những chiếc Tesla, gara của Elon Musk còn có chiếc xe Jaguar 1967 E-type. Ảnh: Reuters Sau khi ông bán PayPal, Elon Musk mua McLaren F1 với giá khoảng một triệu USD. Ảnh: McLaren. Elon Musk cũng sở hữu một chiếc Audi Q7. Chiếc ô tô này gợi cảm hứng cho Elon Musk về thiết kế cánh cửa cho mẫu xe Tesla S. Ảnh: Audi Bộ sưu tập xe hơi của Elon Musk còn có Porsche 911 và xe thể thao BMW M5. Ảnh: AP Ngoài siêu xe, tỷ phú Elon Musk còn có phương tiện đi lại đắt đỏ khác là hai máy bay phản lực tư nhân Gulfstream G550 và G650. Ảnh: Business Insider Dù sở hữu khối tài sản đồ sộ song Musk không thích những kỳ nghỉ xa hoa. Năm 2015, Musk chỉ nghỉ hai tuần kể từ khi thành lập SpaceX khoảng 12 năm trước đó. Ảnh: AP Những lúc rảnh rỗi, Elon Musk thường có những sở thích không tốn kém như đọc sách, nghe nhạc, chơi điện tử. Ảnh: BI Năm 2012, Elon Musk ký The Giving Pledge, thề sẽ hiến tặng phần lớn tài sản trong suốt cuộc đời của mình. Ảnh: New Statesman Tỷ phú giàu nhất hành tinh đã quyên góp những khoản đáng kể cho các lĩnh vực ông quan tâm, trong đó bao gồm một món quà trị giá 10 triệu đô cho Future of Life Institute để điều chỉnh trí thông minh nhân tạo. Ảnh: Metro

