Mỹ ngừng chia sẻ thông tin tình báo, Ukraine gánh chịu mưa bom

Ngày 5/3, Giám đốc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe cho biết, Washington đã tạm dừng việc chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine, gây thêm áp lực lên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong việc triệu tập các cuộc đàm phán hoà bình với Nga. Ảnh Politico Kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo quan trọng, bao gồm thông tin thiết yếu mà nước này cần để có thể tiến hành các cuộc tấn công và phòng thủ trước Quân đội Nga. Việc Mỹ tạm dừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine đã đánh dấu sự thay đổi trong quan hệ hợp tác quân sự từng mang tính sống còn giúp Ukraine chống lại Nga. Ảnh Reuters Chỉ một ngày sau khi Mỹ ngừng chia sẻ mọi thông tin tình báo với Ukraine, Quân đội Nga đã tổ chức một cuộc tấn công vào Kryvyi Rih - quê hương của Tổng thống Zelensky bằng tên lửa đạn đạo. Cuộc tấn công đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương. Ảnh Politico "Một tên lửa đạn đạo đã tấn công vào một khách sạn bình thường" ở Kryvyi Rih, một thành phố công nghiệp ở vùng Dnipropetrovsk, Ông Zelenskyy cho biết trong một tuyên bố vào sáng ngày 06/3. "Thật không may, có bốn người đã thiệt mạng trong vụ tấn công này", ông nói thêm. Ảnh Reuters "Ngay trước vụ tấn công, các tình nguyện viên từ một tổ chức nhân đạo có tên (Công dân Ukraine, Mỹ và Vương quốc Anh) đã đăng ký vào khách sạn. Rất may mắn, họ đã an toàn sống sót vì đã kịp thời xuống khỏi phòng", ông Zelenskyy nói thêm. Ảnh X Bên cạnh đó, thị trưởng Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul cho biết trong một bài đăng trên Telegram rằng: ngoài khách sạn trên, cuộc không kích của Nga vào đêm ngày 05/3/2025 còn phá hủy 14 tòa nhà dân cư, hai trường học, hai trường mẫu giáo, một bưu điện và các địa điểm kinh doanh. Phía Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa bình luận về cuộc tấn công. Đầu tuần này, Mỹ đã quyết định dừng mọi viện trợ quân sự cho Ukraine và ngay sau đó là dừng mọi hoạt động chia sẻ thông tin tình báo với Kiev, động thái này nhằm buộc Ukraine phải đàm phán theo các điều khoản của Mỹ, mà không bao gồm bất kỳ đảm bảo an ninh nào từ Washington. Việc ngừng chia sẻ các thông tin tình báo, diễn ra vào thời điểm mà Moscow đang tăng cường các cuộc tấn công trên diện rộng ở Ukraine. Nga có thể tận dụng tình hình để thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào Ukraine, nhằm làm suy yếu, cạn kiệt kho tên lửa phòng không của Kiev. Ngoài ra, bên cạnh cuộc tấn công vào Kryvyi Rih, Quân đội Nga cũng đang đồng loạt tấn công các khu vực Kharkiv, Odesa và Sumy. Theo các nguồn tin của Kiev, Không quân Ukraine báo cáo đã bắn hạ 68 trong số 112 máy bay không người lái của Nga. "Mỗi ngày, các gia đình ở Ukraine đều dựa vào thông tin tình báo kịp thời, chính xác để bảo vệ mạng sống và con cái của họ khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái liên tục của Nga", Paul Grod, chủ tịch nhóm vận động của Đại hội Thế giới Ukraine, cho biết trong một tuyên bố vào ngày 4/3. Việc Mỹ quyết định tạm dừng chia sẻ thông tin tình báo nhiều khả năng sẽ đem lại bất lợi lớn và tác động xấu đến kết quả đàm phán của Kiev. Ukraine có thể phải chịu những tổn thất đáng kể trên chiến trường. Khoảng cách thông tin tình báo có thể dẫn đến thương vong cao hơn và giảm hiệu quả hoạt động, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phòng thủ và phản công của Ukraine.

