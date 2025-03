Mục sở thị Toyota Crown "bộ trưởng biển xanh" từ 462 triệu đồng

Mức giá trúng 2 chiếc Toyota Crown bộ trưởng biển xanh lần lượt là 495 triệu đồng và 464 triệu đồng, dù các phương tiện này đã được cơ quan sử dụng khoảng hơn 20 năm nhưng vẫn còn khá đẹp và sử dụng tốt. Cụ thể, phiên đấu giá này bao gồm bốn chiếc ôtô đã qua sử dụng, gồm hai chiếc Toyota Camry 3.0 (đưa vào sử dụng năm 2002 và 2005) và hai chiếc Toyota Crown 3.0 (đưa vào sử dụng năm 1996 và 1998). Tuy nhiên, theo thông tin hiển thị trên hệ thống đấu giá, hai chiếc Camry bị hủy đấu giá, trong khi hai chiếc Toyota Crown đấu giá thành công. Theo dữ liệu từ đơn vị tổ chức, chiếc Toyota Crown mang biển kiểm soát 80A-285.89 có giá khởi điểm 471 triệu đồng và được đấu giá thành công với mức 495 triệu đồng, cao hơn giá khởi điểm 24 triệu đồng. Trong khi đó, chiếc Toyota Crown biển số 80B-1666 có giá khởi điểm 462 triệu đồng và được đấu thành công với mức 464 triệu đồng, như vậy sau đấu giá chiếc xe biển đẹp này chỉ nhỉnh hơn giá khởi điểm 2 triệu đồng. Qua tra cứu số VIN, hai mẫu xe này có năm sản xuất lần lượt là 1997 (BKS 80A-285.89) và 1996 (BKS 80B-1666), đều được lắp ráp tại Nhật Bản. Dựa trên hình ảnh được công bố, cả hai chiếc xe thuộc phiên bản Super Saloon 3.0, sử dụng hộp số sàn và động cơ 3.0L, công suất tối đa đạt 220 mã lực. Theo giới chơi xe, Toyota Crown có hai phiên bản phổ biến là Super Saloon và Royal Saloon. Trong đó, bản Royal Saloon được trang bị hộp số tự động cùng nhiều tiện nghi hiện đại hơn. Tuy nhiên, bản Super Saloon sau năm 1995 cũng được trang bị điều hòa tự động, kính chỉnh điện cùng một số tính năng cao cấp khác. Về mặt an toàn, Toyota Crown sở hữu hệ thống túi khí kép cho hàng ghế trước, điều hòa hai vùng độc lập, ghế lái chỉnh điện và nhiều tiện nghi đáng chú ý. Đây là dòng xe từng được sử dụng cho các lãnh đạo cấp Bộ trưởng, được xem là biểu tượng quyền lực tại Việt Nam trong một giai đoạn dài. Một chuyên gia kinh doanh ôtô cũ tại Hà Nội nhận định, mức giá gần 500 triệu cho Toyota Crown là khá hợp lý, thậm chí còn thấp hơn một số phiên đấu giá trước đó. Đơn cử, vào năm 2023, bốn chiếc Crown (đời 1997-1999) thuộc sở hữu của Văn phòng Chính phủ được đấu giá từ 194 triệu đồng/chiếc nhưng giá trúng cao nhất lên tới gần 900 triệu đồng. Tại Việt Nam, Toyota Crown được biết đến với biệt danh "xe bộ trưởng" vì từng được sử dụng chủ yếu cho công tác đối ngoại và di chuyển của các lãnh đạo cấp cao. Chính vì vậy, những chiếc Crown biển xanh khi thanh lý luôn thu hút sự quan tâm lớn từ giới sưu tầm. Bên cạnh giá trị lịch sử, Toyota Crown biển xanh đời cao còn được đánh giá là có chất lượng tốt, do được bảo dưỡng cẩn thận trong quá trình sử dụng. Vì vậy, nhiều người sẵn sàng trả giá cao để sở hữu một chiếc xe còn nguyên bản và trong tình trạng tốt. Do phần lớn người mua xe Toyota Crown biển xanh là những nhà sưu tầm, nên trên thị trường xe cũ, dòng xe này không xuất hiện nhiều. Video: Toyota Crown tại Việt Nam - chiếc xe "bộ trưởng" huyền thoại.

Mức giá trúng 2 chiếc Toyota Crown bộ trưởng biển xanh lần lượt là 495 triệu đồng và 464 triệu đồng, dù các phương tiện này đã được cơ quan sử dụng khoảng hơn 20 năm nhưng vẫn còn khá đẹp và sử dụng tốt. Cụ thể, phiên đấu giá này bao gồm bốn chiếc ôtô đã qua sử dụng, gồm hai chiếc Toyota Camry 3.0 (đưa vào sử dụng năm 2002 và 2005) và hai chiếc Toyota Crown 3.0 (đưa vào sử dụng năm 1996 và 1998). Tuy nhiên, theo thông tin hiển thị trên hệ thống đấu giá, hai chiếc Camry bị hủy đấu giá, trong khi hai chiếc Toyota Crown đấu giá thành công. Theo dữ liệu từ đơn vị tổ chức, chiếc Toyota Crown mang biển kiểm soát 80A-285.89 có giá khởi điểm 471 triệu đồng và được đấu giá thành công với mức 495 triệu đồng, cao hơn giá khởi điểm 24 triệu đồng. Trong khi đó, chiếc Toyota Crown biển số 80B-1666 có giá khởi điểm 462 triệu đồng và được đấu thành công với mức 464 triệu đồng, như vậy sau đấu giá chiếc xe biển đẹp này chỉ nhỉnh hơn giá khởi điểm 2 triệu đồng. Qua tra cứu số VIN, hai mẫu xe này có năm sản xuất lần lượt là 1997 (BKS 80A-285.89) và 1996 (BKS 80B-1666), đều được lắp ráp tại Nhật Bản. Dựa trên hình ảnh được công bố, cả hai chiếc xe thuộc phiên bản Super Saloon 3.0, sử dụng hộp số sàn và động cơ 3.0L, công suất tối đa đạt 220 mã lực. Theo giới chơi xe, Toyota Crown có hai phiên bản phổ biến là Super Saloon và Royal Saloon. Trong đó, bản Royal Saloon được trang bị hộp số tự động cùng nhiều tiện nghi hiện đại hơn. Tuy nhiên, bản Super Saloon sau năm 1995 cũng được trang bị điều hòa tự động, kính chỉnh điện cùng một số tính năng cao cấp khác. Về mặt an toàn, Toyota Crown sở hữu hệ thống túi khí kép cho hàng ghế trước, điều hòa hai vùng độc lập, ghế lái chỉnh điện và nhiều tiện nghi đáng chú ý. Đây là dòng xe từng được sử dụng cho các lãnh đạo cấp Bộ trưởng, được xem là biểu tượng quyền lực tại Việt Nam trong một giai đoạn dài. Một chuyên gia kinh doanh ôtô cũ tại Hà Nội nhận định, mức giá gần 500 triệu cho Toyota Crown là khá hợp lý, thậm chí còn thấp hơn một số phiên đấu giá trước đó. Đơn cử, vào năm 2023, bốn chiếc Crown (đời 1997-1999) thuộc sở hữu của Văn phòng Chính phủ được đấu giá từ 194 triệu đồng/chiếc nhưng giá trúng cao nhất lên tới gần 900 triệu đồng. Tại Việt Nam, Toyota Crown được biết đến với biệt danh "xe bộ trưởng" vì từng được sử dụng chủ yếu cho công tác đối ngoại và di chuyển của các lãnh đạo cấp cao. Chính vì vậy, những chiếc Crown biển xanh khi thanh lý luôn thu hút sự quan tâm lớn từ giới sưu tầm. Bên cạnh giá trị lịch sử, Toyota Crown biển xanh đời cao còn được đánh giá là có chất lượng tốt, do được bảo dưỡng cẩn thận trong quá trình sử dụng. Vì vậy, nhiều người sẵn sàng trả giá cao để sở hữu một chiếc xe còn nguyên bản và trong tình trạng tốt. Do phần lớn người mua xe Toyota Crown biển xanh là những nhà sưu tầm, nên trên thị trường xe cũ, dòng xe này không xuất hiện nhiều. Video: Toyota Crown tại Việt Nam - chiếc xe "bộ trưởng" huyền thoại.