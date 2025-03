Nhận tin nhắn này trong điện thoại, xóa ngay kẻo bay sạch tài khoản

1. Tin nhắn chứa mã OTP: Mã OTP (One-Time Password) là lớp bảo mật quan trọng để xác thực các giao dịch tài chính hoặc đăng nhập tài khoản. Nếu tin nhắn này bị lộ, kẻ gian có thể lợi dụng để chiếm đoạt tài khoản của bạn. (Ảnh: Infobip) 2. Tin nhắn chứa thông tin cá nhân nhạy cảm: Số CMND/CCCD, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu, hoặc thông tin đăng nhập các dịch vụ quan trọng không nên lưu trong tin nhắn. Nếu điện thoại bị hack, những dữ liệu này có thể bị lợi dụng. (Ảnh: TopZone) 3. Tin nhắn quảng cáo, lừa đảo: Các tin nhắn giả mạo ngân hàng, công ty tài chính, hay thông báo trúng thưởng thường chứa đường link độc hại. Việc nhấp vào có thể khiến bạn bị đánh cắp thông tin hoặc cài đặt mã độc.(Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam điện tử) 4. Tin nhắn xác nhận giao dịch ngân hàng: Những tin nhắn này chứa thông tin chi tiết về số dư và giao dịch của bạn. Nếu bị kẻ gian tiếp cận, chúng có thể dùng để thực hiện hành vi gian lận tài chính. (Ảnh: Công an) 5. Tin nhắn chứa mã xác nhận từ mạng xã hội: Mã xác nhận từ Facebook, Gmail, Zalo, TikTok giúp bảo mật tài khoản. Nếu kẻ gian có được những tin nhắn này, chúng có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản của bạn. (Ảnh: TopZone) 6. Tin nhắn từ số lạ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân: Nhiều kẻ lừa đảo giả danh công an, ngân hàng hoặc người quen để yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhạy cảm. Nếu nhận được tin nhắn này, hãy xóa ngay và không phản hồi. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân) 7. Tin nhắn chứa đường link lạ: Các đường link giả mạo có thể dẫn bạn đến trang web lừa đảo hoặc chứa phần mềm độc hại đánh cắp thông tin. Nếu không chắc chắn về nguồn gốc, đừng mở và hãy xóa ngay. (Ảnh: Báo Lao động) 8.Tin nhắn nhạy cảm về đời tư: Những tin nhắn riêng tư có thể trở thành mục tiêu của kẻ xấu nếu điện thoại bị mất hoặc hack. Để tránh rủi ro, bạn nên xóa các tin nhắn chứa nội dung nhạy cảm sau khi đọc. (Ảnh: Báo Người Lao Động) Mời quý độc giả xem thêm video: Người phụ nữ suýt mất 700 triệu đồng cho đối tượng xưng công an lừa đảo.

