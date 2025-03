Mercedes-Benz G580 về Việt Nam tháng 4/2025, giá khoảng 8,8 tỷ?

Những chiếc Mercedes-Benz G580 2025 mới đầu tiên về nước sẽ thuộc phiên bản giới hạn Edition One, đi kèm giá bán dự kiến khoảng 8,8 tỷ đồng. Tư vấn bán hàng khu vực phía nam tiết lộ, từ cuối năm 2024, nhiều đại lý đã nhận cọc mẫu xe này, tuy nhiên, đến nay, số khách đặt mua vẫn chưa nhiều. Mercedes-Benz G580 sắp về Việt Nam sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.624 x 1.931 x 1.986 mm và chiều dài cơ sở 2.890 mm. So với phiên bản máy xăng, mẫu SUV điện này ngắn hơn 253 mm, cao hơn 11 mm trong khi các thông số khác không có sự khác biệt. Về ngoại thất, Mercedes-Benz G580 vẫn giữ nguyên kiểu dáng hình hộp khỏe khoắn, cổ điển đặc trưng của dòng G-Class nhưng có thêm lưới tản nhiệt đóng kín với đường viền phát sáng. Đây là chi tiết được kế thừa từ mẫu concept EQG ra mắt năm 2021. Trên phiên bản Edition One, G580 được bổ sung gói ngoại thất thể thao AMG Line, Night Package và gói nâng cấp nội thất Superior Line. Bên cạnh đó, bản này còn có 5 màu sơn độc quyền gồm đen ánh kim Obsidian Black, xanh mờ MANUFAKTUR South Sea Blue Magno, trắng mờ MANUFAKTUR Opalite White Magno, trắng bóng MANUFAKTUR Opalite White Bright và xám MANUFAKTUR Classic Grey Solid. Không gian nội thất của Mercedes-Benz G580 cũng tương tự với phiên bản máy xăng, Các trang bị nổi bật của mẫu SUV này bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm 11,6 inch... Ngoài ra, mẫu xe SUV điện này còn có màn hình giải trí cho khách hàng ở hàng ghế thứ hai và đèn viền nội thất. Đi kèm với đó là hệ thống thông tin giải trí MBUX tích hợp Apple CarPlay/Android Auto. Phiên bản G580 Edition One có ghế da và táp lô bọc da Nappa, đi kèm một số chi tiết trang trí ốp carbon. Là mẫu SUV tập trung vào khả năng off-road, không ngạc nhiên khi Mercedes-Benz G580 sở hữu hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái tân tiến. Trong đó, đáng chú ý nhất là tính năng G-turn, cho phép xe quay 90 độ tại chỗ trong 1 giây, quay 360 độ trong 5 giây và có thể quay liên tiếp 2 vòng. Đây là công nghệ cực kỳ hữu ích trong một số trường hợp như sa lầy hoặc cần quay xe trong không gian hẹp. Mercedes-Benz G 580 được trang bị 2 mô-tơ điện có công suất tổng cộng khoảng 588 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên đến 1.164 Nm kết hợp hệ dẫn động 4 bánh.Hãng cho biết xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,7 giây và đạt vận tốc tối đa 180 km/h. Cung cấp năng lượng cho mẫu SUV này là cụm pin lithium-ion có dung lượng 116 kWh cho quãng đường di chuyển khoảng 473 km sau một lần sạc đầy theo chu trình thử nghiệm WLTP của Châu Âu. Theo thông tin từ đại lý, Mưc giá xe Mercedes-Benz G580 tại Việt Nam sẽ có mức bán ra dự kiến khoảng 8,8 tỷ đồng và được nhập khẩu nguyên chiếc, xe dự định sẽ ra mắt ngay trong tháng 4/2025. Video: Trên tay SUV điện Mercedes-Benz G580 sắp về Việt Nam.

