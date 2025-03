Honda Vision giá rẻ, bán "siêu đắt" tới 92 triệu tại quốc gia này

Chiếc xe tay ga Honda Vision giá mềm đã được chứng nhận A1 này nhanh chóng chinh phục được vô số tín đồ yêu thích thương hiệu Honda và trở thành một sự lựa chọn trong phân khúc xe máy có giá cả phải chăng, đáng tin cậy và tiện dụng cho những ai yêu thích xe hai bánh. Với những cập nhật cho Honda Vision 2025 mới, nó lại càng trở nên hoàn hảo hơn để tăng sức hút với người hâm mộ. Theo giới thạo xe ở xứ sương mù Anh quốc, khi nhắc đến một chiếc xe có giá dưới 3000 Bảng, điều mà người tiêu dùng thường không có nhiều kỳ vọng là những công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, trường hợp xe ga Honda Vision 2025 mới đã đảo ngược suy nghĩ thông thường này, bởi xe sở hữu nhiều trang bị tiên tiến. Tiêu biểu chính là hệ thống Smart Key mới trên xe Vision 110 thay vì chìa khóa cơ, một tính năng thường thấy trên các sản phẩm cao cấp từ các thương hiệu nổi tiếng. Chỉ cần có chìa khóa Honda Vision theo người, bạn có thể dễ dàng khởi động xe chỉ bằng một nút bấm. Cảm biến tiệm cận giúp bạn mở khóa và truy cập ngăn chứa đồ dưới yên xe chỉ với một lần nhấn. Đặc biệt, Honda còn tích hợp tính năng bảo mật tự động vào hệ thống, giúp khóa ngăn chứa đồ mỗi khi bạn rời khỏi xe. Khung xe của Vision cũng là một điểm nhấn. Được hàn bằng công nghệ laser, khung xe này nhẹ nhưng vững chãi, được thiết kế để cân bằng giữa sự ổn định và cảm giác thoải mái khi lái. Khung của Vision vượt trội hoàn toàn so với các dòng xe giá rẻ khác, như XR150L, với một cấu trúc chắc chắn và có tính thẩm mỹ cao. Bên cạnh đó, Vision 110 còn được trang bị hệ thống phanh liên kết như một tính năng tiêu chuẩn, giúp phân bổ lực phanh đều giữa đĩa trước và tang trống sau, đảm bảo hiệu suất phanh tối ưu. Dù không có ABS, nhưng với trọng lượng chỉ 220 pound, Vision vẫn đảm bảo khả năng phanh ổn định. Các trang bị cho Honda Vision 2025 bao gồm việc tăng dung tích lưu trữ dưới yên xe lên 17,7 lít, đủ chỗ chứa một mũ bảo hiểm trùm đầu và nhiều vật dụng khác. Ngoài ra, xe còn trang bị cổng sạc USB-C và cảm biến O2 bổ sung nhằm đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn Euro 5+. Xe được trang bị động cơ dung tích chỉ 109cc và làm mát bằng không khí, nhưng động cơ của Vision 110 lại được trang bị hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI) và có mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng khoảng 123 mpg (1,91 lít/100 km). Công suất xe đạt 8,6 mã lực tại 7500 vòng/phút đem lại khả năng vận hành linh hoạt. Cải tiến hiệu suất này phần lớn nhờ vào công nghệ động cơ "Smart Power (eSP) nâng cao" của Honda. Giống như các dòng xe hiện đại, động cơ eSP sẽ tự động tắt khi xe dừng lại và chạy không tải quá 3 giây, sau đó tự khởi động lại khi lái xe tăng ga. Vision còn sử dụng bộ phát điện ACG không chổi than, đóng vai trò như bộ khởi động và máy phát điện, giúp động cơ khởi động mượt mà và không gây tiếng ồn như các mẫu xe truyền thống. Tại châu Âu, giá xe Honda Vision 2025 được niêm yết từ 2.813 Bảng (khoảng 91,7 triệu đồng), cao gần 3 lần so với xe bán tại Việt Nam. Video: Honda Vision - vì sao vô đối ở Việt Nam?

