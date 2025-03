SUV “khủng long” Cadillac Escalade bản kéo dài từ 3,38 tỷ đồng

So với phiên bản tiêu chuẩn, Cadillac Escalade IQL 2025 mới dài hơn 107 mm. Với chiều dài tổng thể 5.803 mm, mẫu xe này còn dài hơn cả Escalade ESV chạy bằng động cơ đốt trong (5.766 mm). Điều này giúp Escalade IQL trở thành một trong những mẫu xe thương mại dài nhất trên thị trường. Tuy nhiên, chiều dài cơ sở của xe SUV điện Cadillac Escalade IQL 2025 vẫn giữ nguyên ở mức 3.460 mm, đồng nghĩa với việc không gian tăng thêm chủ yếu phục vụ hàng ghế thứ ba. Hành khách ở hàng ghế 3 sẽ có khoảng duỗi chân tăng từ 820 mm lên 932 mm. Khoang hành lý của xe cũng được mở rộng đáng kể khi có thể chứa tới 3.546 lít khi gập hàng ghế sau, nhỉnh hơn mức 3.375 lít của phiên bản tiêu chuẩn. Không chỉ cải tiến chiều dài mà Cadillac Escalade IQL còn được thu hẹp cột C, D và mở rộng cửa sổ để hành khách ngồi sau có tầm nhìn thoáng hơn. Khu vực cửa hậu cũng được thiết kế vuông góc với mặt đất thay vì có góc nghiêng để tối ưu không gian phía sau. Cadillac Escalade IQL vẫn được trang bị các tiện ích hiện đại như: màn hình 55 inch trải dài trên bảng táp lô, ghế trước có sưởi và thông gió, ghế hàng hai có sưởi, vô-lăng sưởi, sạc điện thoại không dây, hệ thống điều hòa 5 vùng độc lập và hệ thống đèn viền nội thất LED. Khách hàng có thể mua thêm gói Executive Second Row để bổ sung hai ghế thương gia có chức năng sưởi, thông gió và massage, được tách biệt bởi một bệ trung tâm với bàn gấp, bảng điều khiển riêng và hai đế sạc không dây. Ngoài ra, hành khách phía sau còn được trang bị hai màn hình giải trí 12,6 inch. Cung cấp sức mạnh cho Cadillac Escalade IQL là mô-tơ đôi dẫn động 2 cầu cho công suất 750 mã lực và 1.063 Nm mô-men xoắn. Xe được trang bị cụm pin khổng lồ với dung lượng 205 kWh mang tới tầm vận hành 740 km mỗi lần sạc. Xe còn được hỗ trợ sạc nhanh chỉ với 10 phút sạc đi được quãng đường gần 190 km. Mức giá xe Cadillac Escalade IQL khởi điểm từ 132.695 USD (tương đương 3,38 tỷ VNĐ). Video: Xem chi tiết SUV hạng sang Cadillac Escalade IQL 2025.

