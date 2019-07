Cách khắc phục hiện tượng xe máy khó khởi động

1. Khi bấm nút start nhưng bộ đề không hoạt động

Nguyên nhân của bệnh xe máy khó khởi động này có thể do bình ắc-quy hết điện, rơ le đề hỏng, nút start không tiếp xúc, đứt dây hoặc tuột giắc cắm trong hệ thống điện. Một lý do quan trọng là chổi than bị mòn, chiều dài tiêu chuẩn của chi tiết này là 12 mm, nếu chỉ còn dưới 4 mm là phải thay mới.

Cách khắc phục với lỗi này là bạn hãy kiểm tra lại nguồn điện ắc-quy xe máy trước để biết rõ xem xe có bị chết nguồn điện hay không, nếu bộ ắc-quy vẫn hoạt động lúc này bạn hãy kiểm tra lại cụm đề, bộ rơ-le và dây điện cấp cho bộ đề để đảm bảo sửa chữa và thay thế khi bị lỗi.