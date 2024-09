Bỏ túi 3 bước “sơ cứu” nội thất ôtô khi xe ngập nước

Video: Nội thất ôtô bị ngập nước xử lý ra sao?

Mưa lũ kéo dài, ngập lụt là nguy cơ tiềm ẩn khiến rất nhiều ôtô bị nước ngập vào nội thất, chết máy giữa đường, tệ hơn là hỏng hóc do thủy kích. Trường hợp nước ngập vào nội ôtô thất khiến cho nội thất của xe cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, nước ngấm vào bên trong xe, gây nên tình trạng ẩm mốc, bẩn và có mùi khó chịu.

Nếu không vệ sinh sớm sẽ làm giảm tuổi thọ của đồ nội thất, xe bán đi bị mất giá, chưa kể còn tiềm ẩn rất nhiều nguy hại đến sức khỏe. Trong bài viết này, chúng sẽ hướng dẫn độc giả cách "chữa cháy" hiệu quả, xử lý nội thất bị nước vào.

Nội thất bị ngập nước mà không xử lý kịp thời sẽ bị hư hại nặng hơn, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi và phát triển.

Dọn nội thất chuyên nghiệp

Đầu tiên, lái xe cần tắt động cơ để tránh tình trạng chập cháy, đảm bảo an toàn và đảm bảo không khởi động lại xe tại vùng ngập nước, tìm cách đưa xe ra khỏi vùng ngập nước an toàn. Khi ra khỏi vùng ngập nước, bạn nhanh chóng mở hết cánh cửa để nước thoát ra ngoài. Bạn cần nhanh chóng loại bỏ hết phần nước đọng trên xe. Đối với những trường hợp xe ngập nước vào tận khoang nội thất, chúng tôi khuyến cáo bạn gọi cứu hộ tới gara/xưởng dịch vụ để được xử lý một cách chuyên nghiệp và an toàn cho xe.

Khi đi sửa tại các trung tâm, thợ sửa chữa sẽ tháo các lỗ thoát nước ở sàn, rửa sạch lại bằng nước và xì khô. Bên cạnh đó, phần đỡ chấn dưới cùng của sàn xe được làm bằng kim loại và thiết kế cách âm nên rất kín, nếu nước đã lọt vào thì sẽ tạo thành những ngăn chứa nước và không thể tự thoát ra được, từ đó sẽ khiến ống dẫn khí điều hòa bị bẩn, tắc. Sàn xe cần được tháo và kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo hút sạch nước ra ngoài.

Sau khi đã hút sạch nước ra, thợ dùng máy sấy khô toàn bộ, giúp làm sạch và khô xe, đồng thời đảm bảo các bu-lông, ốc vít không bị nước mưa ngấm vào làm rỉ sắt. Cũng vì vậy mà khi vệ sinh xong sàn xe, việc bôi dầu chống rỉ sét và tra mỡ cho các bộ phận kim loại là rất quan trọng. Hệ thống dây điện, các đầu cắm chạy quanh xe cũng cần được kiểm tra, xì khô để phòng trường hợp bị chập và cháy.

Cánh cửa sau khi bị ngập nước cũng sẽ còn chứa nhiều nước bên trong, ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều bộ phận liên quan khác, vì vậy chúng cũng cần được quan tâm làm sạch và kiểm tra.