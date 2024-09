Video: Sự kiện Mercedes-Benz: The Avantgarde 2023.

Theo đó, sự kiện triển lãm Mercedes-Benz Việt Nam 2024 sẽ diễn ra từ 8h00 đến 20h00 từ ngày 11 - 13/10. Mỗi ngày sẽ có 2 buổi trình diễn được diễn ra vào khung giờ cố định, nhằm mang lại trải nghiệm mãn nhãn nhất cho khách tham quan.

Trong khuôn khổ sự kiện, khách tham quan sẽ được dẫn dắt đi qua chiều dài lịch sử 138 năm của hãng xe Đức cùng những biểu tượng mang tính di sản; thưởng lãm các buổi trình diễn xe và nghệ thuật, tham quan bộ sưu tập xe Mercedes-Benz – bao gồm hàng loạt mẫu xe thuần điện và các dòng xe mới nhất.

Bỏ VMS 2024, Mercedes-Benz có triển lãm ôtô riêng tại Hà Nội.

Ngoài ra Mercedes-Benz Việt Nam cũng sẽ mang đến Hà Nội bộ sưu tập 30 xe hạng sang tiêu biểu cùng mẫu xe đặc biệt nhất, mang tính lịch sử và di sản của thương hiệu: phiên bản tái hiện Benz Patent Motorwagen, chiếc Mercedes-Benz đầu tiên ra đời năm 1886.

The Avantgarde 2024 đánh dấu sự trở lại của Mercedes-Benz tại Hà Nội.

The Avantgarde 2024 đánh dấu sự trở lại của Mercedes-Benz với khách hàng miền Bắc sau 2 sự kiện gần nhất là Mercedes-Benz Fascination năm 2019 và Mercedes-Benz Driving Festival năm 2022.