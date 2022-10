Hàng trăm ôtô, xe máy "ngụp lặn" giữa biển nước Đà Nẵng

Video: Hàng trăm ôtô và máy ngập nước trên đường phố Đà Nẵng.

Chiều tối ngày 14/10/2022 vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền những hình ảnh cũng như video về các con đường tại Thành phố Đà Nẵng chìm trong biển nước, có nơi, nước lũ dâng lên đến nóc xe ôtô và gần như nhấn chìm cả trăm chiếc xe máy.

Video do 1 người dân quay lại tại đường Lê Duẩn, quận Thanh Khê cho thấy, nhiều ôtô và xe máy bị nước lũ nhấn chìm.

Mưa to liên tục suốt 10 tiếng đồng hồ khiến toàn bộ TP Đà Nẵng ngập sâu từ 0,5-1,5 m khiến hàng trăm ôtô và xe máy ngập nước, nhiều nơi sóng đánh vào khiến ôtô trôi dạt. Đây là trận ngập lịch sử chưa từng thấy ở Đà Nẵng.

Video do 1 người dân quay lại tại đường Lê Duẩn, quận Thanh Khê cho thấy, nhiều ôtô và xe máy bị nước lũ nhấn chìm gây ra nhiều thiệt hại đáng kể, nước lũ còn tràn vào nhà dân và một số cửa hàng gần đây khiến đồ đạc trong nhà hư hỏng.

Một số con đường ở Đà Nẵng còn xảy ra tình trạng lũ quét, khiến một số xe máy bị cuốn đi, vài người đi đường bị trượt ngã trước dòng lũ chảy xiết. Thậm chí có người phải ôm cột biển báo, cột đèn để làm chỗ cố định, không bị nước lũ cuốn đi.

Theo thông tin từ trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều tối ngày 14/10, bão số 5 (tên quốc tế là bão SONCA) trên Biển Đông đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong 24 giờ qua, khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên và phía bắc Tây nguyên đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong đó, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to dẫn đến tình trạng ngập lụt nghiêm trọng.