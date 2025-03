Top ôtô nhỏ xinh "giá mềm" cho phái đẹp nhân ngày 8/3

VinFast VF3

VinFast VF3 hiện đang là dòng xe "làm mưa làm gió" tại Việt Nam với doanh số liên tiếp dẫn đầu toàn thị trường tháng 12/2024 và tháng 1/2025. Sức hút của mẫu xe điện VinFast đến từ vẻ ngoài nhỏ gọn, thiết kế năng động, hiện đại, đầy đủ tiện nghi... được xem là mẫu ôtô nhỏ xinh cho phái đẹp nhân ngày quốc tế phụ nữ. Giá xe VinFast VF3 tại Việt Nam cũng nằm ở mức dễ tiếp cận, chỉ 299 triệu đồng đã có pin. Bảng màu xe VF3 đa dạng lựa chọn với các gam pastel nhẹ nhàng, "nịnh mắt", đặc biệt là gam hồng Rose Pink vốn rất được lòng các chị em phụ nữ. Wuling Mini EV

Tương tự VF 3, Wuling Mini EV điện cỡ nhỏ cũng là mẫu xe dễ tạo được thiện cảm với chị em nhờ thiết kế nhỏ gọn, kiểu dáng bắt mắt và bảng màu thời trang như vàng, hồng, xanh nhạt. Wuling Mini EV đang bán tại thị trường ôtô Việt Nam có 2 lựa chọn phiên bản, gồm Tiêu chuẩn và Nâng cao với giá chỉ khoảng 200 triệu đồng. KIA Morning

Dù đã có tới 2 thập niên mở bán tại Việt Nam nhưng đến nay KIA Morning vẫn được đánh giá là một trong những lựa chọn phù hợp với phái nữ. Mẫu xe hạng A sở hữu thiết kế trẻ trung, hiện đại, "lành tính", dễ sử dụng. Hiện nay trên website của hãng chỉ còn cập nhật 2 phiên bản Morning gồm MT và X-Line. Trong đó, X-Line sở hữu ngoại hình thể thao hơn nhờ gói bodykit X-Line. Các trang bị trên Morning X-Line tiện nghi hơn với cụm đèn trước halogen projector, đèn hậu LED, đèn chạy ban ngày LED, gói ngoại thất X-line, âm thanh 6 loa, màn hình giải trí trung tâm AVN 8 inch, kết nối Apple Carplay/ Android Auto, điều hòa tự động, chìa khóa thông minh... Nếu muốn mua ôtô tặng một nửa yêu thương của mình, các chuyên gia có kinh nghiệm mua bán ôtô khuyên anh em nên chọn bản X-Line (hiện có giá 424 triệu đồng). Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10 là dòng xe bán chạy nhất phân khúc hạng A hiện nay. Xe đang bán trên thị trường thuộc mô hình nâng cấp, cập nhật vào tháng 6/2024 với giá từ 360 - 455 triệu đồng cho 6 lựa chọn phiên bản. Thiết kế thời trang, di chuyển linh hoạt, vận hành đơn giản dễ sử dụng, trang bị tiện nghi và nhiều tùy chọn màu sắc phù hợp cá tính là những điểm giúp Grand i10 dễ dàng được lòng các chị em phụ nữ. Mazda2

Mazda2 là một trong những mẫu ôtô không thể bỏ qua trong danh sách quà tặng dành cho phái đẹp. Bởi, mẫu xe hạng B này không chỉ sở hữu đường nét thiết kế đẹp mắt, mềm mại, mà còn cung cấp không gian nội thất rộng rãi cùng nhiều tính năng an toàn. Mô hình hiện tại của Mazda2 là bản facelift được cập nhật vào giữa năm 2023 với thiết kế, màu sắc thay đổi theo hướng trẻ trung, cá tính và độc đáo hơn. Giá xe hiện dao động từ 418 - 544 triệu đồng cho 5 lựa chọn phiên bản. VinFast VF5

VinFast VF5 với những đường nét thiết kế mềm mại, dễ sử dụng, vận hành linh hoạt được đánh giá khá phù hợp với phái yếu. Đáng chú ý, bảng màu xe VF5 cung cấp tùy chọn màu ngoại thất hồng tím, vốn là gam màu được nhiều chị em ưa chuộng. Giá xe VinFast VF5 mới đây đã được hãng điều chỉnh về mức hấp dẫn, 529 triệu đồng bao gồm pin, giảm 11 triệu so với niêm yết trước đó. Hyundai Venue

Ưu điểm của các mẫu xe Hàn Quốc là thiết kế thời trang, sành điệu, do đó dễ chiếm được thiện cảm từ các chị em. Một chiếc Hyundai Venue cũng là gợi ý đáng cân nhắc dành cho các anh em đang tìm hiểu mua ôtô làm quà tặng 8/3 cho nửa kia của mình. Đặc biệt, Venue hiện đang có chương trình giảm giá xả kho xe VIN 2024 với mức giảm 15-20 triệu đồng. Nhờ đó, giá xe thực tế dao động từ 484-519 triệu đồng, tùy phiên bản và chính sách bán hàng tại đại lý. Chưa hết, khách hàng còn được tặng thêm phim cách nhiệt, phiếu nhiên liệu và các phụ kiện chính hãng khi mua xe. Video: Vinfast VF3 trong mắt chị em phụ nữ có đáng mua hay không?

VinFast VF3

VinFast VF3 hiện đang là dòng xe "làm mưa làm gió" tại Việt Nam với doanh số liên tiếp dẫn đầu toàn thị trường tháng 12/2024 và tháng 1/2025. Sức hút của mẫu xe điện VinFast đến từ vẻ ngoài nhỏ gọn, thiết kế năng động, hiện đại, đầy đủ tiện nghi... được xem là mẫu ôtô nhỏ xinh cho phái đẹp nhân ngày quốc tế phụ nữ. Giá xe VinFast VF3 tại Việt Nam cũng nằm ở mức dễ tiếp cận, chỉ 299 triệu đồng đã có pin. Bảng màu xe VF3 đa dạng lựa chọn với các gam pastel nhẹ nhàng, "nịnh mắt", đặc biệt là gam hồng Rose Pink vốn rất được lòng các chị em phụ nữ. Wuling Mini EV

Tương tự VF 3, Wuling Mini EV điện cỡ nhỏ cũng là mẫu xe dễ tạo được thiện cảm với chị em nhờ thiết kế nhỏ gọn, kiểu dáng bắt mắt và bảng màu thời trang như vàng, hồng, xanh nhạt. Wuling Mini EV đang bán tại thị trường ôtô Việt Nam có 2 lựa chọn phiên bản, gồm Tiêu chuẩn và Nâng cao với giá chỉ khoảng 200 triệu đồng. KIA Morning

Dù đã có tới 2 thập niên mở bán tại Việt Nam nhưng đến nay KIA Morning vẫn được đánh giá là một trong những lựa chọn phù hợp với phái nữ. Mẫu xe hạng A sở hữu thiết kế trẻ trung, hiện đại, "lành tính", dễ sử dụng. Hiện nay trên website của hãng chỉ còn cập nhật 2 phiên bản Morning gồm MT và X-Line. Trong đó, X-Line sở hữu ngoại hình thể thao hơn nhờ gói bodykit X-Line. Các trang bị trên Morning X-Line tiện nghi hơn với cụm đèn trước halogen projector, đèn hậu LED, đèn chạy ban ngày LED, gói ngoại thất X-line, âm thanh 6 loa, màn hình giải trí trung tâm AVN 8 inch, kết nối Apple Carplay/ Android Auto, điều hòa tự động, chìa khóa thông minh... Nếu muốn mua ôtô tặng một nửa yêu thương của mình, các chuyên gia có kinh nghiệm mua bán ôtô khuyên anh em nên chọn bản X-Line (hiện có giá 424 triệu đồng). Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10 là dòng xe bán chạy nhất phân khúc hạng A hiện nay. Xe đang bán trên thị trường thuộc mô hình nâng cấp, cập nhật vào tháng 6/2024 với giá từ 360 - 455 triệu đồng cho 6 lựa chọn phiên bản. Thiết kế thời trang, di chuyển linh hoạt, vận hành đơn giản dễ sử dụng, trang bị tiện nghi và nhiều tùy chọn màu sắc phù hợp cá tính là những điểm giúp Grand i10 dễ dàng được lòng các chị em phụ nữ. Mazda2

Mazda2 là một trong những mẫu ôtô không thể bỏ qua trong danh sách quà tặng dành cho phái đẹp. Bởi, mẫu xe hạng B này không chỉ sở hữu đường nét thiết kế đẹp mắt, mềm mại, mà còn cung cấp không gian nội thất rộng rãi cùng nhiều tính năng an toàn. Mô hình hiện tại của Mazda2 là bản facelift được cập nhật vào giữa năm 2023 với thiết kế, màu sắc thay đổi theo hướng trẻ trung, cá tính và độc đáo hơn. Giá xe hiện dao động từ 418 - 544 triệu đồng cho 5 lựa chọn phiên bản. VinFast VF5

VinFast VF5 với những đường nét thiết kế mềm mại, dễ sử dụng, vận hành linh hoạt được đánh giá khá phù hợp với phái yếu. Đáng chú ý, bảng màu xe VF5 cung cấp tùy chọn màu ngoại thất hồng tím, vốn là gam màu được nhiều chị em ưa chuộng. Giá xe VinFast VF5 mới đây đã được hãng điều chỉnh về mức hấp dẫn, 529 triệu đồng bao gồm pin, giảm 11 triệu so với niêm yết trước đó. Hyundai Venue

Ưu điểm của các mẫu xe Hàn Quốc là thiết kế thời trang, sành điệu, do đó dễ chiếm được thiện cảm từ các chị em. Một chiếc Hyundai Venue cũng là gợi ý đáng cân nhắc dành cho các anh em đang tìm hiểu mua ôtô làm quà tặng 8/3 cho nửa kia của mình. Đặc biệt, Venue hiện đang có chương trình giảm giá xả kho xe VIN 2024 với mức giảm 15-20 triệu đồng. Nhờ đó, giá xe thực tế dao động từ 484-519 triệu đồng, tùy phiên bản và chính sách bán hàng tại đại lý. Chưa hết, khách hàng còn được tặng thêm phim cách nhiệt, phiếu nhiên liệu và các phụ kiện chính hãng khi mua xe. Video: Vinfast VF3 trong mắt chị em phụ nữ có đáng mua hay không?