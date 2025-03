BYD Dolphin 2025 từ 323 triệu tại Trung Quốc, "xịn" hơn bản Việt Nam

BYD Dolphin hatchback 2025 mới đã được ra mắt tại Trung Quốc với mức giá từ 99.800 – 125.800 nhân dân tệ (13.735 – 17.315 USD, tương đương 323 - 408 triệu đồng). Mẫu xe nâng cấp lớn hơn với thông số kỹ thuật được cải tiến và chức năng ADAS God's Eye C thậm chí còn rẻ hơn so với phiên bản tiền nhiệm, đang bán tại Việt Nam. Trước đó, BYD đã nộp đơn xin giấy phép bán tại Trung Quốc cho xe Dolphin hatchback mới vào ngày 9 tháng 12. Vào cuối tháng 2, BYD đã thông báo rằng chiếc xe này sẽ được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe God's Eye C (DiPilot 100) mới nhất của công ty. Vào ngày 4/3/2025, mẫu xe điện BYD Dolphin mới đã bắt đầu bán tại Trung Quốc. Những lô xe đầu tiên đã đến tay các đại lý, chưa rõ khi nào về Việt Nam. BYD Dolphin 2025 có phần đầu xe được thiết kế lại với đèn pha lớn hơn, hốc gió hình thang lớn hơn và cản xe thể thao hơn. Mẫu xe mới sử dụng tay nắm cửa phẳng thay vì tay nắm có thể thu vào của mẫu xe trước. Ở phía sau, Dolphin 2025 có cụm đèn hậu được cập nhật với biểu tượng BYD tích hợp thay vì dòng chữ Build Your Dreams. Chiếc BYD Dolphin 2025 có vẻ lớn hơn so với xe đang bán ở Trung Quốc, khi có kích thước bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt sẽ là 4280/1770/1570 mm với chiều dài cơ sở là 2700 mm. Điều đáng nói là phiên bản BYD Dolphin của châu Âu vẫn dài hơn 10 mm so với chiếc hatchback nâng cấp dành cho Trung Quốc. Mẫu xe mới này sử dụng hai tùy chọn bánh xe: 195/60 R16 và 205/50 R17. Nội thất của chiếc BYD Dolphin mới thậm chí còn có nhiều thay đổi hơn. Xe sử dụng vô lăng ba chấu mới với cần số gắn phía sau. Chiếc hatchback nâng cấp này cũng có bảng đồng hồ LCD mới với đường kính 8,8 inch. Bảng điều khiển trung tâm đã loại bỏ phần tử giống như kệ với cần số và một khối điều khiển vật lý. Giờ đây, Dolphin được trang bị tiêu chuẩn màn hình trung tâm 12,8 inch và sáu loa. Đường hầm trung tâm của xe có đế sạc điện thoại không dây 50 W. Một tính năng khác của BYD Dolphin là hệ thống hỗ trợ lái xe God's Eye C (DiPilot 100). Nó có một khối 3 camera dưới kính chắn gió. Hệ thống này có khả năng thực hiện chức năng Navigation On Autopilot (NOA) tốc độ cao với 10 kịch bản sử dụng được hỗ trợ. Sau đó, hệ thống này sẽ được cập nhật với chức năng NOA để lái xe trong thành phố. Xe BYD Dolphin mới có ba phiên bản hệ truyền động: FWD, 70 kW (94 mã lực), pin LFP 45,1 kWh, phạm vi hoạt động 420 km. FWD, 130 kW (174 mã lực), pin LFP 45,1 kWh, phạm vi hoạt động 410 km. FWD, 150 kW (201 mã lực), pin LFP 60,5 kWh, phạm vi hoạt động 520 kmBYD Dolphin thế hệ mới đã bắt đầu bán ra với ba phiên bản tại Trung Quốc. Phiên bản cơ bản có cùng mức giá với phiên bản tiền nhiệm. Và phiên bản BYD Dolphin nâng cấp hàng đầu rẻ hơn 4.000 nhân dân tệ (550 USD) so với phiên bản xe 2024. Video: Xem chi tiết BYD Dolphin 2025 tại Trung Quốc.

