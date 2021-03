BMW 218i tại Việt Nam chỉ còn 999 triệu, rẻ ngang Toyota Innova

Các mẫu xe BMW chính hãng tại Việt Nam đang trải qua đợt dọn kho lớn nhất năm để đón sản phẩm mới, bắt đầu với X2 và giờ thì tới BMW 218i (sản xuất năm 2018-2019), giá xe BMW 218i Gran Tourer cũ và 218i Gran Tourer LCI facelift là niêm yết ban đầu là 1,628 tỷ và 1,668 tỷ đồng. Tuy nhiên, cả hai phiên bản đều đã được giảm giá nhiều lần nhưng chưa bao giờ giảm sâu như hiện tại, chỉ còn 999 triệu đồng và 1,169 tỷ đồng. Mức giảm giá BMW 218i Gran Tourer hiện khiến nó chỉ ngang hàng với Toyota Innova bản cao cấp nhất (989 triệu đồng) nhưng lại có nhiều trang bị hơn và kích thước cũng nhỉnh hơn. Trên thực tế, tại thị trường Việt Nam dòng BMW 2 Series Gran Tourer vốn khá kén khách, khi phần lớn người mua xe MPV 7 chỗ thường quan tâm đến các mẫu xe phổ thông. Vì dòng xe phổ thông có giá bán dễ tiếp cận, chi phí sử dụng thấp, đa mục đích sử dụng - phù hợp với nhu cầu sử dụng chạy dịch vụ hơn là các dòng xe cao cấp. BMW 218i Gran Tourer LCI là phiên bản nâng cấp facelift giữa đời cho dòng MPV 2 Series Gran Tourer. Ngoại thất bản LCI này được nâng cấp nhẹ nhàng bao gồm gia tăng kích thước cụm lưới tản nhiệt lên một chút và được đặt thấp hơn để phù hợp với xu hướng hiện tại của BMW. Nối liền cụm đèn pha mới tích hợp LED chạy ban ngày. Bên cạnh đó trên thế hệ mới này các khe hút gió tại cản trước đã được thiết kế lại mảnh mai hơn, đèn sương mù hình tròn cũng đã được thay thế bằng đèn hình chữ nhật. Tổng thể của mẫu xe MPV BMW 218i Gran Tourer LCI sử dụng “dàn chân” lắp bộ mâm hợp kim 16 inch đa chấu mới mang diện mạo thể thao và nổi bật . Nội thất BMW 218i Gran Tourer thiết kế đề cao tính thực dụng để phù hợp với nhu cầu phục vụ cho gia đình. Kính chắn gió rộng, cột A nhỏ, cho phép người lái có tầm nhìn toàn cảnh ra bên ngoài. Kiểu bố trí chỗ ngồi 2-3-2 với không gian hàng ghế thứ 2 rộng rãi, trong khi hàng ghế thứ 3 phù hợp với trẻ nhỏ hoặc người lớn có chiều cao khiêm tốn. Người ngồi hàng ghế thứ 3 có thể ra vào dễ dàng khi hàng ghế thứ 2 được gập. Nội thất xe sử dụng vật liệu cao cấp và được trang trí bằng các ốp màu Bạc Oxide viền đen bóng mờ kèm da cao cấp, màn hình giải trí 6.5 inch + iDrive hỗ trợ kết nối USB, Bluetooth, Apple CarPlay, CD, hệ thống điều hòa chỉnh điện 2 vùng độc lập. Những trang bị option khác như: Gạt mưa tự động, ghế chỉnh điện, nhớ ghế, gương chỉnh điện và chống chói, lốp an toàn, cảm biến kiểm soát cự ly đỗ xe, camera lùi, đá cốp,... Cả BMW 218i Gran Tourer và LCI đều sử dụng động cơ 1.5L 3 xi-lanh sản sinh công suất 140 mã lực và mô-men xoắn cực đại 220Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp và dẫn động cầu trước. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 6,7 lít / 100km. Thêm nữa, 218i Gran Tourer còn sở hữu nhiều trang bị an toàn nổi trội như hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ phanh ABS, EBD, kiểm soát độ bám đường, hỗ trợ khi vào cua, cảm biến trước/sau, camera lùi và 7 túi khí. Rõ ràng việc BMW 218i Gran Tourer giảm giá chỉ từ 999 triệu đồng sẽ gây ảnh hưởng tới doanh số của Innova do mẫu MPV Đức sở hữu nội thất sang trọng và hiện đại hơn hẳn. Ngoài ra, mức ưu đãi lần này được xem là khá lý tưởng dành cho các khách hàng Việt đang tìm kiếm một mẫu xe đa dụng 7 chỗ cao cấp để phục vụ cho gia đình Video: Khám phá chi tiết BMW 218i Gran Tourer tại Việt Nam.

