Bị "kèm lạc" gần 200 triệu, Ford Everest tại Việt Nam vẫn đắt khách

Ford Everest 2023 mới tại một số đại lý bị "kèm lạc" gần 200 triệu đồng (mua xe kèm phụ kiện đi kèm), tưởng chừng sẽ khiến khách hàng đổi ý chuyển sang các dòng xe khác trong cùng phân khúc, có mức giá hợp lý hơn. Nhưng ngược lại, Ford Everest lại khiến nhiều người bất ngờ khi ghi nhận cột mốc doanh số tốt nhất kể từ đầu năm đến nay với gần 700 xe bán ra trong tháng 8/2022, cao hơn hẳn Toyota Fortuner (551 xe). Trước đó, vào tháng 7/2022, Ford Everest nằm trong top những dòng xe bán yếu nhất thị trường chỉ với 48 chiếc, bị Fortuner bỏ xa với 568 xe.

Mới ra mắt tại thị trường Việt Nam, mẫu xe SUV Ford Everest 2023 có hai tùy chọn động cơ, bản Everest Titanium+ được trang bị động cơ diesel 2.0L Bi-Turbo, công suất tối đa 207 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm kết hợp hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Các phiên bản còn lại sở hữu động cơ diesel 2.0L turbo đơn công suất 168 mã lực và mô men xoắn cực đại 405 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

Về ngoại hình, hãng xe đến từ Hoa Kỳ sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới với cụm đèn hình chữ C và thanh lưới tản nhiệt to bản chạy ngang. Chiều dài và chiều rộng của Everest được gia tăng khiến chiếc xe trông hầm hố, cơ bắp hơn mạnh mẽ hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Chính thân hình cồng kềnh này cũng khiến cho việc di chuyển trên đường phố trở nên khó khăn hơn.

Nội thất của Ford Everest phiên bản mới như “lột xác”, các chi tiết tinh giản, hiện đại và mang chất tương lai hơn. Chiếc xe được cung cấp cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 hoặc 12,4 inch (tuỳ phiên bản), sạc điện thoại thông minh không dây, cần số bọc da, phanh tay điện tử mới, đèn LED trang trí nội thất, cửa sổ trời toàn cảnh. .Camera quan sát xung quanh 360 độ. Hệ thống giải trí SYNC 4A hỗ trợ lệnh bằng câu thoại.

Hiện tại, Ford Everest 2023 tại Việt Nam được phân phối dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.