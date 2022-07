Chi tiết Ford Everest 2022 mới tại Việt Nam, từ 1,099 tỷ đồng

Ford Việt Nam đã chính thức giới thiệu thế hệ mới của Ford Everest, mẫu SUV 7 chỗ cỡ trung hiện đang được quan tâm nhờ nhiều điểm mới hấp dẫn. Cụ thể, Ford Everest 2022 mới sẽ được phân phối tổng cộng 4 phiên bản thay vì 3 phiên bản như trước đây, trong đó một lần nữa có thêm bản Ambiente tiêu chuẩn. Ở thế hệ mới, chiều dài cơ sở và chiều rộng cơ sở của mẫu xe SUV Ford Everest 2022 được gia tăng giúp các nhà thiết kế có thể tạo ra ngoại hình mạnh mẽ cơ bắp cho Everest thế hệ mới. Ở hai bên, các đường gân nổi cứng cáp chạy dọc thân xe, chiều rộng cơ sở lớn hơn giúp các phần vòm bánh xe vồng to, tăng cường sự khỏe khoắn và hiện đại cho thiết kế tổng thể. ADN thiết kế toàn cầu của Ford cũng được thể hiện rõ thông qua hệ thống đènLED Matrix hình chữ C lần đầu xuất hiện (trên bản cao nhất) và thanh lưới tản nhiệt to bản chạy ngang suốt chiều rộng của xe, tạo nên vẻ chắc chắn và nam tính. La-zăng của xe có kích thước 18 inch ở bản Ambiente tiêu chuẩn còn 3 bản còn lại đều là loại 20 inch, riêng mâm của 2 bản Titanium là 2 tông màu còn bản Sport là sơn đen. Bên trong, nội thất của Ford Everest 2022 cũng hiện đại hơn rất nhiều. Trên bản cao cấp nhất, xe được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panorama, bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT 12 inch sau vô lăng, màn hình giải trí 12 inch đặt dọc đi kèm hệ thống giải trí SYNC 4. Một số tiện nghi đáng nhắc đến gồm có đề nổ nút bấm, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động, hàng ghế trước chỉnh điện, hàng ghế thứ 3 gập điện (chỉ có trên bản Titanium+). Về khả năng vận hành, Ford Everest 2022 có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là máy dầu, tăng áp đơn, dung tích 2.0L trên 3 bản thấp tạo ra công suất tối đa 167 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 405 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 1 cầu. Ở bản Titanium+ cao cấp nhất, xe được trang bị máy dầu, tăng áp kép, dung tích 2.0L tạo ra 207 mã lực và 500 Nm, đi kèm hộp số tự động 10 cấp, hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian và hệ thống kiểm soát đường địa hình. Cuối cùng, công nghệ an toàn của Ford Everest ở thế hệ mới cũng có nhiều điểm nhấn, ví dụ như camera 360 độ, hỗ trợ đỗ xe tự động, cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ duy trì làn đường, cảnh báo va chạm trước, kiểm soát áp suất lốp và 7 túi khí.Giá xe Ford Everest 2022 mới tại Việt Nam được ấn định khởi điểm từ 1,099 tỷ và cao nhất lên tới 1,452 tỷ đồng, vẫn thấp hơn một chút so với đối thủ trực tiếp là Toyota Fortuner (cao nhất 1,459 tỷ đồng). Video: Ford Everest thế hệ mới nhấn chìm đối thủ bằng công nghệ và tiện nghi.

