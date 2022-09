Pagani Utopia giá từ 58,9 tỷ đồng "cháy hàng" khi còn nằm trên giấy

Sau Zonda với cửa ngang truyền thống, đến lượt Huayra với sự phá cách kiểu cánh chim và nội thất đẳng cấp, đến nay, Pagani trình làng siêu xe mới tinh thứ 3 của mình với tên gọi Utopia mang thiết kế "tân cổ giao duyên". Lần đầu tiên, cửa cánh bướm có trên Pagani Utopia 2022 mới. Hãng siêu xe Ý chỉ sản xuất giới hạn 99 xe Pagani Utopia và toàn bộ đã tìm thấy chủ nhân ngay từ khi xe còn trên bản vẽ. Giá bán mỗi chiếc từ 2,5 triệu đô la, đắt hơn phiên bản trước là Huayra đến 1,2 triệu đô la. Utopia được hãng Pagani nhấn mạnh 3 tiêu chí đó là sự đơn giản, nhẹ nhàng và niềm vui khi lái xe. Điều đầu tiên trong 3 phẩm chất liệt kê trên là Pagani không cho Utopia chạy theo số đông của các nhà sản xuất siêu xe khác để cung cấp một hệ thống truyền động hybrid. Thay vào đó, Pagani Utopia sẽ tiếp tục được cung cấp sức mạnh như Huayra, bởi động cơ V12, dung tích 6.0 lít, tăng áp kép do AMG phát triển nhưng sản sinh công suất tối đa 852 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.100 Nm, so sánh thông số này với thần gió, Utopia được tăng 132 mã lực và 100 Nm. Tất cả sức mạnh này được truyền đến bánh sau thông qua 2 tùy chọn là hộp số tuần tự 7 cấp của XTrac hoặc số sàn 6 cấp với cơ chế sang số phức tạp bậc nhất. Nếu chọn mua siêu xe Pagani Utopia số sàn, khách hàng phải chờ thêm nửa năm kể từ đợt giao xe Pagani Utopia đầu tiên dự kiến vào Quý II năm sau. Cơ thể của Pagani Utopia không chỉ được đảm bảo bởi sự đơn giản của hệ thống truyền động mà còn bởi cấu trúc cốt lõi không sử dụng sợi carbon đơn thuần, thay vào đó, nó được làm bằng Carbo-Titanium có độ bền cao được cấp bằng sáng chế bởi Pagani. Sự kết hợp của cấu trúc trung tâm Carbo-Titanium, thân xe carbon nhẹ và khung phụ hợp kim crom giúp Utopia chỉ nặng 1.280 kg. Các chi tiết thiết kế ấn tượng khác bao gồm việc tiếp tục sử dụng dây da để cố định nắp capo trước/sau kiểu "vỏ sò", khoang đựng hành lý được đặt phía sau. Utopia có cửa mở dạng cánh bướm, một trang bị thuận tiện để sau này có bản mui trần, cánh cửa này vẫn được trang bị, không loại bỏ hẳn như kiểu cửa cánh chim của Huayra. Utopia đặt trên bánh xe hợp kim 21 inch ở phía trước và 22 ở phía sau và còn có các cánh gạt hình tua-bin để dẫn khí nóng ra khỏi hệ thống phanh. Nóc xe tích hợp hai cửa sổ và một màn hình nhỏ phía sau, một phần mặt sau sử dụng kính giúp cho phép người xem có thể nhìn thấy động cơ V12 mà còn hiện ra một số thiết kế ở trung tâm của bảng điều khiển. Đèn pha và đèn hậu LED của xe thiết kế rất đẳng cấp. Bên ngoài là đặc biệt, nhưng bên trong còn ấn tượng hơn khi Horacio Pagani đã quyết định không trang bị màn hình kích thước lớn đang thống trị hầu hết các khoang lái ô tô cao cấp. Người mua Utopia chỉ có một màn hình duy nhất giữa đồng hồ tốc độ cơ học và đồng hồ đo vòng tua máy, nhưng mọi thứ khác hoàn toàn là dạng analog. Cabin xe được xây dựng và hoàn thiện theo tiêu chuẩn khiến nhiều người có thể so sánh với các siêu xe khác nhưng ở đẳng cấp hypercar, nơi chủ xe chỉ thích ngắm và lái thay vì vuốt trên màn hình, điều này là quá dễ hiểu. Vô lăng xe Pagani Utopia được đúc từ một khối nhôm duy nhất, cũng như các bàn đạp riêng lẻ, và cần số lộ thiên vốn là đặc sản của Pagani từ thời Huayra trở về đây. Trong khi Zonda được đặt theo tên của một cơn gió và Pagani Huayra theo tên của một vị thần gió, thì danh hiệu của Utopia có nguồn gốc từ tư tưởng trí tuệ thời Trung cổ. "Đối với nhà triết học Thomas More vào năm 1516, Utopia là một nơi không tồn tại và kể từ đó cái tên này đã được đặt cho những địa điểm lý tưởng mà chúng ta mơ ước." Pagani cũng đã đầu tư thời gian và tiền bạc để giúp Utopia có thể hợp pháp lưu thông trên hầu hết các liên bang ở Hoa Kỳ, thay vì chỉ với mục đích trưng bày. Giám đốc tiếp thị Christopher Pagani xác nhận rằng toàn bộ 99 xe được sản xuất đã có người mua. Mặc dù mức giá xe Pagani Utopia không hề rẻ, từ 2,5 triệu đô la (khoảng 58,9 tỷ đồng). Nhưng với danh tiếng và sự đẳng cấp của Pagani, số tiền này như món đầu tư và chỉ 1 năm sau đó, giá trị của xe Utopia có thể tăng thêm từ nửa triệu đến vài triệu đô la là bình thường. Video: Giới thiệu siêu xe Pagani Utopia chỉ 99 chiếc.

