Bentley Bentayga V8 2021 cả chục tỷ đồng "cập bến" Việt Nam

Cuộc chơi trong phân khúc SUV siêu sang trên thế giới hấp dẫn hơn kể từ khi Rolls-Royce ra mắt mẫu xe SUV đầu bảng của hãng là Cullinan. Sau gần 1 năm để đối thủ nắm giữ doanh số bán hàng cực tốt, Bentley Bentayga 2021 mới cũng đã xuất hiện với phiên bản V8. Chính nước đi này đã giúp Bentley chinh phục nhiều thị trường "khó tính" khi có thuế xe đắt đỏ như Việt Nam, bằng chứng là chỉ gần 3 tháng trôi qua, đã có đến 4 chiếc SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 bản 2021 được mang về nước. Trong đó, chiếc Bentley Bentayga V8 đầu tiên về Việt Nam năm 2021 được một doanh nghiệp tư nhân nhập khẩu và đăng ảnh khui công vào sáng ngày 11/1/2021. Chiếc SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 đầu tiên về Việt Nam trong năm 2021 có ngoại thất sơn màu đen bí ẩn và nội thất bọc màu da bò. Ngoài ra, Bentayga V8 2021 này còn thuộc phiên bản First Edition và sở hữu nhiều tuỳ chọn cũng như ngoại thất nâng cấp thiết kế hoàn toàn so với Bentley Bentayga V8 đời 2019 trở về sau đang lăn bánh tại Việt Nam. Hiện chưa rõ giá xe Bentley Bentayga 2021 đầu tiên về Việt Nam trong này có giá bán bao nhiêu, chỉ biết rằng, giá xe Bentley Bentayga V8 trước đó ở trong nước có giá tính lệ phí trước bạ từ 12,09 tỷ đồng cho bản 5 chỗ, Bentley Bentayga V8 bản 4 chỗ và cuối cùng là bản 7 chỗ có giá tương ứng là 15,8 tỷ đồng và 16,1 tỷ đồng. Bentley Bentayga V8 2021 mới về nước không chỉ sở hữu ngoại thất sơn màu đen mà còn có lưới tản nhiệt thiết kế lại được mạ crôm sáng bóng. Ngoài ra, xe còn được "gọt giũa" lại thiết kế đèn pha và đèn hậu của xe để tạo sự khác biệt so với Bentley Bentayga đời cũ. Cách để phân biệt Bentley Bentayga bản V8 và W12 chính là ống xả kép cũng được sửa đổi thiết kế trên Bentley Bentayga V8 2021. Bước vào bên trong khoang lái, Bentley Bentayga 2021 gây ấn tượng với bảng điều khiển trung tâm có màn hình giải trính 10.9 inch, vô lăng xe có thiết kế mới thừa hưởng từ mẫu Continental GT và Flying Spur, các chi tiết ốp cửa ấn tượng hơn và ghế ngồi hoàn toàn mới. Bên cạnh đó hàng ghế sau còn có thêm tùy chọn thông gió ở bản trang bị 5 chỗ. Sau khi nâng cấp, hàng ghế sau của Bentayga 2021 có khoảng để chân tăng thêm 100 mm tùy vào thiết lập số chỗ ngồi. Đáng chú ý nhất trong các nâng cấp trên là hệ thống thông tin giải trí thế hệ mới nhất tích hợp cùng màn hình cảm ứng 10.9 inch tương thích kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống này còn đi kèm hệ thống định vị và bản đồ vệ tinh hoàn toàn mới. Là SUV siêu sang nên Bentley Bentayga cũng chú trọng đến tiện ích cho người ngồi phía sau khi trang bị máy tính bảng cảm ứng điều khiển các tiện ích có sẵn. Cùng với đó là cổng kết nối USB-C và đế sạc không dây cho điện thoại thông minh. Ngoài ra, phiên bản 2021 của Bentayga được nâng cấp rõ rệt về mặt chất liệu khi trang bị các chi tiết điểm nhấn bằng nhôm và gỗ óc chó. Bentley Bentayga 2021 đầu tiên về nước trong năm Tân Sửu được trang bị động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, chỉ sản sinh ra công suất tối đa 542 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm. "Trái tim" này giúp mẫu SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 có thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 289 km/h. Video: Chi tiết SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 First Edition 2021.

