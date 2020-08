Cực phẩm SUV siêu sang Bentley Bentayga Mulliner trên phố Sài Gòn

SUV siêu sang Bentley Bentayga chắc chắn là một cái tên đã không còn xa lạ với bất cứ dân mê xe nào. Mẫu SUV Anh Quốc tuy mới ra mắt chưa lâu nhưng đã nhanh chóng tạo được niềm tin, vị thế và đẳng cấp của mình trong lòng công chúng. Vẫn giữ được những nét tinh tuý của thương hiệu xe siêu sang Bentley, Bentayga đã kế thừa và phát huy nó lên một cảnh giới mới, khai phá phân khúc SUV siêu sang thực thụ, một mảnh đất vốn còn khá giàu tiềm năng với các hãng xe. Tại Việt Nam hiện nay, số lượng xe Bentayga không hiếm nhưng số xe được sơn 2 tông màu tương phản và thuộc phiên bản đặc biệt do Mulliner chế tạo lại chỉ đếm trong một bàn tay. Khác với những chiếc Bentayga sử dụng động cơ W12 truyền thống, chiếc Bentayga này thuộc biến thể V8 tiết kiệm hơn. Điểm phân biệt giữa hai phiên bản này chỉ là chi tiết cụm 4 ống xả của bản V8 được thiết kế dẹt hình ovan lạ mắt. Ngoài ra, siêu phẩm Bentayga V8 cũng nhẹ hơn phiên bản W12 tới 45 kg. Bên cạnh đó, "Bộ cánh" ngoại thất cũng chính là điểm gây thu hút đặc biệt. Chiếc Bentley Bentayga Mulliner V8 được sơn phủ 2 tông màu tương phản với tên gọi Damson/Siver Storm. Đây cũng chính là màu sơn độc nhất trên Bentayga ở Việt Nam hiện tại. Thiết kế đặc trưng của Bentley Bentayga bản đặc biệt này là những đường nét có phần vuông vức kết hợp với những đường bo tròn quanh góc tạo nên một kiểu dáng vừa thể thao lại vừa sang trọng cho Bentayga. Mẫu xe này vẫn sở hữu kích thước đồ sộ, mặt ca lăng đan xen hình quả trám, hệ thống đèn led hình bầu dục, đuôi xe thiết kế dốc cùng cánh gió cố định trên nóc. Đèn pha dạng tròn quen thuộc của nhà Bentley được kết hợp với đèn định vị LED ban ngày, ở giữa đèn pha được tích hợp công nghệ rửa chóa thông minh. Kết hợp với đó là bộ la-zăng 22 inch có thiết kế hoàn toàn khác biệt với tên gọi Paragon do chính Mulliner chế tạo. Thuộc phiên bản kỷ niệm 100 năm, do đó chiếc Bentayga này có một số chi tiết đặc trưng như logo Bentley với viền vàng Centenary Gold xuất hiện từ ngoài vào trong, bậc cửa logo cùng dòng số 1919 - 2019 phát sáng. Xe sử dụng khối động cơ V8 tăng áp kép 4.0L để cho ra công suất tối đa 542 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm. Từ đó, Bentley Bentayga V8 có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ với 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 289 km/h. Video: Bentley Bentayga Mulliner - siêu phẩm SUV hạng sang.

