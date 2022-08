Beijing X7 2022 vừa về Việt Nam đã tăng giá 40 triệu có gì?

Mới đây, phía đại lý đã thông báo điều chỉnh lại giá xe Beijing X7 2022 tăng 40 triệu, lên mức 758 triệu đồng. Mẫu C-SUV Trung Quốc lần đầu ra mắt Việt Nam vào năm 2020 và có thể xem là mẫu xe ôtô Trung Quốc thành công nhất tại nước ta tính đến thời điểm hiện tại. Cụ thể, phần đầu xe Beijing X7 2022 tại Việt Nam sở hữu lưới tản nhiệt lục giác cỡ lớn với mắt lưới bên trong kiểu mới, chạy vào phần trung tâm, trang bị mâm hợp kim kiểu mới có thiết kế đa chấu màu xám, không thể thao như đời cũ mà nhắm tới yếu tố sang trọng nhiều hơn. Ngoại thất của xe vẫn có hệ thống đèn LED, đèn chờ dẫn đường trên cửa, tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe, ăng-ten vây cá, đèn hậu vắt ngang đuôi xe và 2 đầu ống xả giả hình chữ nhật. Thiết kế ngoại thất của Beijing X7 2022 mới chủ yếu thay đổi ở mặt ca-lăng phía trước. La-zăng mới có thiết kế đa chấu. Ở bên trong, nội thất của mẫu xe Beijing X7 2022 tại Việt Nam vẫn giữ nguyên thiết kế hơi hướng hiện đại như đời cũ dù là bản nâng cấp. Bảng điều khiển trung tâm vẫn là loại màn hình cảm ứng kèm nhiều tiện nghi như ghế bọc da Nappa chỉnh điện, đèn LED trang trí nội thất 10 màu, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động 2 vùng. Về khả năng vận hành, Beijing X7 2022 vẫn sử dụng động cơ xăng, 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L cho công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 275 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp. Trang bị an toàn của xe gồm 6 túi khí, camera lùi, camera hành trình, camera 360 độ, cảnh báo quá tốc độ, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo điểm mù, kiểm soát hành trình thông minh, hỗ trợ lái xe khi tắc đường. Mặc dù Beijing X7 tăng giá 40 triệu, nhưng xe vẫn có lợi thế về giá nếu so với các đối thủ đồng hạng SUV/Crossover hạng C 5 chỗ trên thị trường như Mazda CX-5 (giá từ 839 triệu đồng) hay Hyundai Tucson (giá từ 825 triệu đồng). Video: Chi tiết xe SUV Beijing X7 2022 vừa về Việt Nam.

Mới đây, phía đại lý đã thông báo điều chỉnh lại giá xe Beijing X7 2022 tăng 40 triệu, lên mức 758 triệu đồng. Mẫu C-SUV Trung Quốc lần đầu ra mắt Việt Nam vào năm 2020 và có thể xem là mẫu xe ôtô Trung Quốc thành công nhất tại nước ta tính đến thời điểm hiện tại. Cụ thể, phần đầu xe Beijing X7 2022 tại Việt Nam sở hữu lưới tản nhiệt lục giác cỡ lớn với mắt lưới bên trong kiểu mới, chạy vào phần trung tâm, trang bị mâm hợp kim kiểu mới có thiết kế đa chấu màu xám, không thể thao như đời cũ mà nhắm tới yếu tố sang trọng nhiều hơn. Ngoại thất của xe vẫn có hệ thống đèn LED, đèn chờ dẫn đường trên cửa, tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe, ăng-ten vây cá, đèn hậu vắt ngang đuôi xe và 2 đầu ống xả giả hình chữ nhật. Thiết kế ngoại thất của Beijing X7 2022 mới chủ yếu thay đổi ở mặt ca-lăng phía trước. La-zăng mới có thiết kế đa chấu. Ở bên trong, nội thất của mẫu xe Beijing X7 2022 tại Việt Nam vẫn giữ nguyên thiết kế hơi hướng hiện đại như đời cũ dù là bản nâng cấp. Bảng điều khiển trung tâm vẫn là loại màn hình cảm ứng kèm nhiều tiện nghi như ghế bọc da Nappa chỉnh điện, đèn LED trang trí nội thất 10 màu, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động 2 vùng. Về khả năng vận hành, Beijing X7 2022 vẫn sử dụng động cơ xăng, 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L cho công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 275 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp. Trang bị an toàn của xe gồm 6 túi khí, camera lùi, camera hành trình, camera 360 độ, cảnh báo quá tốc độ, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo điểm mù, kiểm soát hành trình thông minh, hỗ trợ lái xe khi tắc đường. Mặc dù Beijing X7 tăng giá 40 triệu , nhưng xe vẫn có lợi thế về giá nếu so với các đối thủ đồng hạng SUV/Crossover hạng C 5 chỗ trên thị trường như Mazda CX-5 (giá từ 839 triệu đồng) hay Hyundai Tucson (giá từ 825 triệu đồng). Video: Chi tiết xe SUV Beijing X7 2022 vừa về Việt Nam.