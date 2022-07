"Xe Tàu" Beijing X7 bất ngờ tăng giá 40 triệu đồng tại Việt Nam

Giới tư vấn bán hàng vừa thông báo nhận đặt hàng Beijing X7 2022 tại Việt Nam với giá bán 758 triệu đồng, tăng 40 triệu đồng. Đây là lần tăng giá xe Beijing X7 thứ 4 và là lần tăng giá mạnh nhất của mẫu xe này sau gần 2 năm ra mắt tại Việt Nam Từ mức giá xe Beijing X7 khởi điểm 688 triệu đồng, sau đó tăng lên 698 triệu đồng, 708 triệu đồng, 718 triệu đồng và chạm mốc 758 triệu đồng như hiện tại. Với mức giá hiện tại, Beijing X7 đang ngang ngửa với Kia Seltos 1.4 Premium (759 triệu đồng), Hyundai Creta Cao cấp (730 triệu đồng) và Toyota Corolla Cross G (746 triệu đồng). Dù vậy, xe vẫn có lợi thế về giá nếu so với các đối thủ đồng hạng SUV/Crossover hạng C 5 chỗ trên thị trường như Mazda CX-5 (giá từ 839 triệu đồng) hay Hyundai Tucson (giá từ 825 triệu đồng). Beijing X7 được bán tại Việt Nam từ khoảng tháng 10/2020, đến đầu quý II/2022 thì có phiên bản nâng cấp. Ở phiên bản mới nhất, xe có một số nâng cấp nhỏ, như lưới tản nhiệt mới Về công nghệ, mẫu xe này nổi bật với các tính năng an toàn như cảnh báo quá tốc độ, camera 360 độ hiển thị 3D, nhận dạng đối tượng động tốc độ thấp, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, đèn pha thông minh Động cơ kết hợp với hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép ướt, và hệ dẫn động cầu trước. Trong nhóm xe Trung Quốc đang bán tại Việt Nam, Beijing X7 bán chạy nhất Video: Beijing X7 đã trở nên lỗi thời sau 2 năm?

Giới tư vấn bán hàng vừa thông báo nhận đặt hàng Beijing X7 2022 tại Việt Nam với giá bán 758 triệu đồng, tăng 40 triệu đồng. Đây là lần tăng giá xe Beijing X7 thứ 4 và là lần tăng giá mạnh nhất của mẫu xe này sau gần 2 năm ra mắt tại Việt Nam Từ mức giá xe Beijing X7 khởi điểm 688 triệu đồng, sau đó tăng lên 698 triệu đồng, 708 triệu đồng, 718 triệu đồng và chạm mốc 758 triệu đồng như hiện tại. Với mức giá hiện tại, Beijing X7 đang ngang ngửa với Kia Seltos 1.4 Premium (759 triệu đồng), Hyundai Creta Cao cấp (730 triệu đồng) và Toyota Corolla Cross G (746 triệu đồng). Dù vậy, xe vẫn có lợi thế về giá nếu so với các đối thủ đồng hạng SUV/Crossover hạng C 5 chỗ trên thị trường như Mazda CX-5 (giá từ 839 triệu đồng) hay Hyundai Tucson (giá từ 825 triệu đồng). Beijing X7 được bán tại Việt Nam từ khoảng tháng 10/2020, đến đầu quý II/2022 thì có phiên bản nâng cấp. Ở phiên bản mới nhất, xe có một số nâng cấp nhỏ, như lưới tản nhiệt mới Về công nghệ, mẫu xe này nổi bật với các tính năng an toàn như cảnh báo quá tốc độ, camera 360 độ hiển thị 3D, nhận dạng đối tượng động tốc độ thấp, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, đèn pha thông minh Động cơ kết hợp với hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép ướt, và hệ dẫn động cầu trước. Trong nhóm xe Trung Quốc đang bán tại Việt Nam, Beijing X7 bán chạy nhất Video: Beijing X7 đã trở nên lỗi thời sau 2 năm?